Jak se staví sen: babička chtěla pokoj pro vnučku, má celý nový byt

Paní Bohunku přihlásila do pořadu její známá. Bylo jí líto obou, vždyť Kristýnka ztratila maminku v pouhých jedenácti měsících, babička už byla v důchodu a doufala, že si bude v klidu užívat svá tři vnoučata…

Jenže život rozhodl jinak. A krutě. Otec Kristýnky měl spoustu dluhů a nakonec skončil i ve vězení. Právě při návštěvě přítele v nápravném zařízení postihla maminku děvčátka mozková příhoda.

V ložnici spala babička s Kristýnkou.

Nezvládla ji. Po propuštění z vězení muž patrně nevydržel tlak věřitelů a spáchal sebevraždu. Paní Bohumila si vzala děvčátko k sobě hned po smrti maminky, péče o dítě jí pomáhala překonat žal ze ztráty dcery.

Kamarádka rozvedené paní Bohumily přihlásila dvojici do pořadu Jak se staví sen, protože věděla, že z důchodu prodavačky by starší žena jen těžko zvládla rekonstrukci bytu. Její bývalý muž hodně pil a nakonec skončil na ulici jako bezdomovec, od něho pomoc čekat nemohla. Syn žije i se svojí rodinou jinde, starší bratr Kristýnky (v době smrti matky devatenáctiletý) šel bydlet ke svému biologickému otci, péči o nevlastní sestru by nezvládl.

Paní Bohumila si přála hlavně pokoj pro Kristýnku, s níž spí zatím v ložnici. Rekonstrukci koupelny už naštěstí zvládla před několika lety. Proměnu si vzali na starosti designérka Andrea Hylmarová a architekt Marek Povolný.

Proměna bez větších stavebních zásahů

„Byla to velmi příjemná proměna, malá Kristýnka nás při předání opravdu dostala. Hned od začátku jsme tušili, že nejlepší bude přesunout dětský pokoj do původního obýváku. Dispozičně nebylo třeba velkých zásahů, rozsahem to však přesto byla velká proměna,“ hodnotí designéři.

Museli nechat srovnat podlahu ve všech proměňovaných místnostech a teprve pak položit novou vinylovou podlahu, a také vyřešit nové elektrické rozvody. Proto se v pokojích objevily sádrokartonové podhledy.

„Byt byl na náš vkus hodně zaplněn spoustou předmětů a volal po určitém provzdušnění a stylovém sjednocení,“ dodávají designéři, kteří navrhli rozdělení původní ložnice na obývací pokoj a malou ložnici pro babičku. Dětský pokoj umístili do původního obýváku.

Do obývacího pokoje, kuchyně a ložnice babičky zvolili autoři proměny současný moderní styl v neutrálních tónech. Velmi světlá vinylová podlaha v dekoru běleného dubu jim dovolila použit i pár kousků nábytku v tmavších barvách. Bytu výrazně pomohla i nová výmalba a výměna dveří.

Andrea Hylmarová a Marek Povolný se jinak drželi ladění tón v tónu, preferovali příjemnou barvu kávy v kombinaci s bílou a lehkými akcenty světle šedé či černé.

Pokoj Kristýnky už počítá s jejím nástupem do školy...

Kristýnky pokojíček má lehký nádech skandinávského stylu, výchozí barevnou kombinací se stala jemná tyrkysová s okrovou. „Snažili jsme se využít alespoň některé úložné díly, poskládali jsme je trochu jinak, vyměnili úchyty a knihovna byla na světě. Zároveň jsme velmi dbali na to, aby pokojíček sloužil nejen nyní, ale i do dalších let, včetně dostatku úložných prostor, jak si přála babička, která se chce dožít Kristýnčiných osmnáctin,“ popisují designéři.

Část nábytku, který nepoužili, si vzala sousedka, některé kusy včetně chladničky putovaly do charity. Pro Kristýnku byl velikým dárkem i kocourek, kterému dala jméno Azor...

Premiérové díly pořadu Jak se staví sen se na televizních obrazovkách objeví na Primě vždy v pondělí ve 21:35, poté pak ve 22:50 pokračuje Jak se staví sen – tipy a triky, který řeší některý z problémů při rekonstrukcích. Tentokrát následoval díl zaměřený na koupelny.

