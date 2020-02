Jak se staví sen pro mladého vdovce s dvouletým synem v paneláku

Život vypadal skvěle. Tomáš si našel přítelkyni ještě během studia na vysoké škole, nastěhovali se do jeho mládeneckého bytu a začali jej opravovat. Po narození syna byla mladá žena unavená a během jediného roku zemřela na rakovinu. Novým impulsem do života by se měla stát proměna panelákového bytu.