Z nenápadného bungalovu vznikl útulný dům plný světla a dřeva

V roce 2008 se Min a Yuong po svém příjezdu do Quebecu nastěhovali do malého bytu v nejvyšším patře vysoké budovy v Montrealu. Za deset let, co tam žili, se rodina rozrostla o dvě děti a byt jim začínal být malý. Poohlíželi se tak po domě, který by kromě většího prostoru umožnil jejich synovi a dceři hrát si venku.

Velká cedrová terasa lemuje tvar domu.

Nakonec se na ně usmálo štěstí a objevili bungalov ve čtvrti Saint-Laurent na severním konci Montrealu, do kterého se okamžitě zamilovali.

Dům stojící na velkém rohovém pozemku obklopeném vzrostlými stromy v sobě spojuje čisté linie a působivé architektonické prvky. Odráží se v něm také inspirace modernistickým hnutím 60. let minulého století.

Ještě předtím, než se nastěhovali, Min jako milovnice designu měla několik nápadů na vylepšení svého budoucího domu. Chtěla otevřít vnitřní prostory, aby se rodina mohla setkávat ve velké společenské části, přeměnit vnitřní dvorek a dům rozšířit o další místnost. Bylo tak zřejmé, že bude nutné výrazně upravit původní tvar domu.

Po setkání s několika architekty se Min nakonec rozhodla spolupracovat s Maximem Moreau, architektem a zakladatelem architektonického studia MXMA Architecture & Design.

Silný a jednoduchý koncept

Dvorek se vzrostlým javorem uprostřed prošel zdařilou proměnou a stal se vnitřním a venkovním prostorem, kde může rodina nerušeně relaxovat. Překážku, se kterou si museli architekti poradit, představovala střecha: původní valbová střecha byla kombinována s plochou střechou mezipatra, jejíž tvar nebyl kompatibilní s architektonickým stylem domu.

Aby se vytvořil souvislý a homogenní objem, architekti se rozhodl zbourat mezipatro a poté rozšířit povrch stávající střechy při respektování linií a okapů. Tvar původního domu se tak přirozeně „vyvinul“ a stal se součástí harmonického celku.

Dům ve tvaru písmene L je rozdělený do čtyř zón. V první zóně jsou dětské pokoje propojené koupelnou, hlavní ložnice s koupelnou a šatnou. Ve společenské zóně jsou na jedné velké obytné ploše uprostřed domu obývací pokoj, kuchyň a jídelna.

Na západním konci jsou funkční prostory, garáž a předsíň s prádelnou. Poslední částí je zahrada a velká cedrová terasa lemující tvar domu.

Dominantní materiál představuje dřevo, použité nejen ve vnějším prostoru (například jako obložení z cedrového dřeva), ale také uvnitř rezidence.

Podlahy z dubového dřeva jsou ve stejném tónu jako stěny a stropy a dodávají místnostem příjemně útulný charakter. Zvláštní důraz byl kladen na použití certifikovaného dřeva a kovu k vytvoření odolného a ekologického vnějšího opláštění.

Černá barva se odráží v matně černém provedení kuchyňských skříněk. V korejské kultuře představuje jak mistrovství, tak cyklus naší existence.