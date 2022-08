Bungalov plný světla, který stírá rozdíly mezi bydlením a zahradou

„Klient si nás našel, protože navrhujeme a také stavíme vzdušné a prosklené bungalovy, o kterých přemýšlíme ne jako o ´architektuře´, ale více jako o bydlení, o životě venku, v zahradě, v přírodě, které jsme nedílnou součástí,“ popisuje architekt Michal Kunc z Atelieru Kunc Architects.

Velkoformátová hliníková okna a plochá střecha s přesahy chránícími proti slunci pomáhají k pocitu neexistence hranice mezi interiérem a exteriérem.

Klient měl k dispozici opravdu krásné místo pro život. Nabízelo se zachránit co nejvíce lesa, vzrostlých borovic a postavit dům tak, aby šlo do zahrady vejít z každého místa interiéru, aby se smazal rozdíl mezi tím, co je uvnitř a co venku. To se maximálně podařilo, vznikl jeden plynoucí prostor.

Studio s projektem úspěšně soutěžilo v kategorii Cena generálního partnera Velux v soutěži Interiér roku 2021.

Bezbariérový dům

Majitelé si přáli přízemní, uživatelsky pohodlný, ryze bezbariérový dům na rovině s velikým obytným prostorem. „Při diskusích o podobě stavby vlastně nešlo primárně o architekturu, ladili jsme, jak bude dům fungovat, jakou bude mít atmosféru, emoce, jak se v něm bude žít, ne jak bude vypadat. A shodli jsme se rychle. Klienti dobře věděli, co chtějí, a my jsme jim to uměli nabídnout,“ objasňuje přístup ke stavbě architekt Kunc.

Po rozvržení výhledů z jednotlivých místností tak vznikl optický kříž, na kterém je dispozice domu založena. Domem procházejí dvě hlavní světelné a průhledové linie.

Kamenná zeď odděluje „veřejnou“ část, technické prostory a část pro návštěvy, která má vlastní vchod, od „soukromé“ části obývacího prostoru a od privátní části pouze pro majitele domu. Tu tvoří „hotelový apartmán“, master koupelna, ložnice, šatna a sauna s výstupem na zahradu.

Dobrá dispozice je základ bydlení, a tady je velmi chytře poskládána tak, aby oddělovala část domu otočenou k ulici od části soukromé, otočené do zahrady.

Design a architektura

„Celá oblast kolem jsou lesy, pískovny, písek a kameny, proto jsme chtěli motiv písku propsat i do celého konceptu domu,“ říká Michal Kunc. Velké kusy pískovce na fasádách pocházejí z blízkého lomu. V duchu architektonického záměru propojit interiér s exteriérem a vytvořit jeden „plynoucí prostor“ prochází kamenná zeď zevnitř ven stejně jako rastrová dřevěná stěna oddělující soukromou část domu.

Velkoformátová hliníková okna a plochá střecha s přesahy chránícími proti slunci pomáhají k pocitu neexistence hranice mezi interiérem a exteriérem. K tomu se připojují střešní světlíky prosvětlující interiér a vytvářející hru z pohyblivých stínů stromů.

V celém bungalovu jsou položené lamely z masivního dřeva.

Kompletní vybavení interiéru se pořizovalo na základě prováděcího projektu interiéru. „Klienti od nás vždy dostanou kompletní projekt až do poslední vidličky na stole, takže vědí, co si mají kde koupit. A to je to, co od interiérů v našich domech vlastně chceme, aby nabídly krásné a pohodlné bydlení, které si zamilujete,“ dodává na závěr architekt Kunc, „z našeho pohledu architektů se nám tímto domem podařilo zatím nejlépe zhmotnit naši představu o bydlení na zahradě, venku.“