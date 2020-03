Zpěvačka si pořídila luxusní bungalov ve stylu finského minimalismu

Olavi si přál, aby dům Laaksolahti odrážel kalifornský životní styl a luxus. Vzhledem k účelu, ke kterému byl postavený (měl sloužit jako vzorový), se velmi dbalo na výběr materiálů a vybavení, jež zaručí snadnou údržbu a trvanlivost.

Kryté terasy jsou příjemným doplněním domu.

Všechno v domě bylo navrženo minimalisticky a nadčasově, aby se interiér domu mohl snadno přizpůsobit požadavkům svých budoucích stálých obyvatel.

Finský design s kalifornskými prvky

Luxusní bungalov Laaksolahti, navzdory své exotické předloze, představuje finský design v dřevěném provedení. Dům má množství velkoplošných oken, které poskytují výhled do zahrady a interiér je díky nim vzdušný a světlý.

Geometricky řešený půdorys domu stojí za přehledným dispozičním řešením, jehož součástí je i prostorná terasa a soukromá zákoutí vně domu. Interiérové materiály jsou vysoce kvalitní a zvolené v přírodních tónech.

Jednou z návštěvnic vzorového domu, hledající inspiraci pro svůj budoucí domov, byla i finská zpěvačka a skladatelka Ida Elina. Ida se do světlého, prostorného bungalovu nedaleko Helsinek zamilovala a v podstatě se hned spojila s finskou kanceláří Kontio.

„Ještě jsme s manželem neměli ani pozemek, ale já už byla rozhodnutá, že model domu Laaksolahti je pro mě a mou rodinu to pravé bydlení. Jsem člověk, který rád řeší věci rychle,“ vysvětluje Ida, která zpívá v několika jazycích, včetně japonštiny a francouzšiny.

Ida přiznává, že ona jako zpěvačka a manžel hudebník jsou v praktických záležitostech poněkud „nepraktičtí“, a pokud to jde, snaží se jim vyhnout.

„Proto jsem byla nadšená, když mi kreativní ředitel Kontia Olavi Kujanen, který celý dům navrhoval, sdělil, že za relativně krátkou dobu bude vzorový dům Laaksolahti k prodeji.“

Bungalov splňoval představy manželů o ideálním bydlení. Poloha domu nedaleko Helsinek byla pro ně také vyhovující. „Olavi nám dokonce nabídl pomoc při dozařizování našeho budoucího domu podle našeho vkusu, za to jsem ráda, protože na estetiku mám vysoké nároky. Miluji eleganci, nadčasovost a zejména čisté, hladké povrchy a vždy uvítám pomoc profesionála,“ prozrazuje Ida.

Dostatek úložných prostor je pro majitelku velmi důležitý.

Manželé byli nadšeni ze světlého prostorného interiéru. Dubové podlahy v mléčně hnědém odstínu jsou teplé a příjemné a přímo vybízejí obyvatele domu k vychutnávání dotyku bosou nohou.

Vzhledem k množství oblečení, které jejich profese vyžaduje, byl dům na jejich žádost vybavený množstvím úložných a skladovacích prostor. Zároveň se však dbalo na to, aby nábytek výškově nezasahoval do prostoru a nebránil proudění světla, které do domu vniká přes velkorysé skleněné plochy.

Bílá a mramor

Materiály v interiéru domu jsou nadčasové a stylové. Elegantní bílý mramor ladí s mléčně bílou kuchyňskou linkou. Kuchyň je jednoduchá a otevřená do obytného prostoru.

Ida, která pro svou rodinu ráda a často peče, si pochvaluje dostatek úložných prostor a pracovních ploch a zároveň je nadšená z elegance a luxusních, hladkých bílých povrchů kuchyně.

Konferenční stolky jsou z hnědého mramoru se zlatým žilkováním.

Konferenční stolky byly vyrobené z hnědého mramoru se zlatým žilkováním. Celý zbytek interiéru je, na přání majitelky, laděný v přírodních barvách. Pohodlné šedobéžové pohovky lákají svou sametovou hebkostí k posezení.

„Večer, když všechno ztichne a chod světa se na chvíli zpomalí, tak si s manželem zapálíme oheň v krbu, díváme se do plamenů, posloucháme praskání ohně a užíváme si pohodlí našeho domova,“ popisuje majitelka.

Tak jako v kuchyni byly i ostatní úložné prostory v domě vyvedeny v elegantní mléčně bílé barvě. Bílé jsou šatní skříně v ložnici i úložné prostory v technické místnosti, stejně tak i koupelnové skříňky v koupelně.

Pracovní desky a obklad v kuchyni jsou z bílého mramoru.

V dětském pokoji jsou skříně také krásně bílé a příjemně kontrastují s jasně růžovou barvou koberce. Aby interiér domu nepůsobil fádně a neosobně, byly vnitřní prostory doplněny věcmi, které si Ida přivezla z cest.

Kulaté stoličky potažené kravskou kůží dodávají interiéru jiskru a šarm, stejně jako třeba komoda v zelenkavé patině, ručně vyrobená keramika z ostrova Kemiönsaari a koberce a textilie v přírodních barvách.

Světlé a elegantní koupelny se mohou pochlubit světlými velkoformátovými dlaždicemi, velkoplošnými zrcadly a také vanou a umyvadly vyrobenými z materiálu s převahou přírodního křemene, který zaručuje tvrdost a odolnost.

Další důležitý prvek, který Ida u domu Laaksolahti oceňuje, jsou kryté terasy, napojené na betonovou otevřenou plochu. Tyto exteriérové prostory jsou s interiérem domu propojené francouzskými okny, takže jsou z vnitřku domu jednoduše přístupné.

„Venkovní prostory využíváme velice často a rádi. Když prší, rády si s dcerkou sedneme pod zastřešenou terasu, pijeme čaj, čteme pohádky nebo jenom pozorujeme déšť. Protože mým koníčkem je pečení, tak si za slunných dnů přineseme bábovku či mé jiné vlastní výroby k venkovnímu sezení, kde si ji u kávy sníme, zatímco si dcerka hraje na zahradě.“

Dům má množství velkoplošných oken, které poskytují výhled do zahrady.