V úžasném bungalovu se cítí jako na dovolené, i díky divoké zahradě

Je možné žít ve velkoměstě, přesto u lesa, poslouchat ptáky, pozorovat vážky, občas na zahradě přistihnout srnky či dokonce vyhánět užovku z terasy? Majitelé bungalovu přesně takový kontrast mají doma.

Od jara do podzimu se majitelé stěhují na terasu s bazénem. Tvar domu do „L“ vytvořil otevřené atrium, ve kterém se daří bambusům.

O rodinném domě uvažovali několik let a prioritou byla lokalita v zeleni. Přiznávají, že nechtěli mít na očích městskou betonovou džungli. Dům si přál hlavně Zdeněk. Veronika v domě vyrůstala a věděla, co všechno takové bydlení obnáší. Proto by jí nevadil ani byt, ze kterého by mohla vyjít ven na terasu.

„Nabídku jsem objevila na realitním serveru, ale až po třech letech hledání,“ vzpomíná. Pozemek nebyl sice zasíťovaný a bylo potřeba vybudovat kanalizační čističku, ale měl aspoň vlastní studnu.

Manželé s nákupem parcely neváhali, zapochybovali jen v momentě, kdy k ní přijížděli úzkou lesní cestou. „Najednou jsem měla pocit, že jsme v naprosté končině. Naštěstí zbytečně, díky pozitivní energii se tu žije výborně. Večer je až posvátný klid. Z obýváku vidíme, jak zářící ,koule‘ vylézá nad stromy. Kolikrát se zapomeneme a koukáme jen na měsíc,“ dodává ještě Veronika.

V zahradním bytě

„Snažím se navrhovat domy tak, aby připomínaly místo, kde by lidé chtěli strávit dovolenou. Tato průhledná krabička je plná pokladů z cest a majitelé ji doplňují o nové příběhy a vzpomínky,“ komentuje s mírnou nadsázkou spoluautor domu Michal Kunc, mimo jiné žák architektky Evy Jiřičné. Druhým autorem je Michal Matějíček, oba z Atelieru Kunc Architects.

Manželé to jen potvrzují: „V předešlém bytě jsme si při návratu z dovolené ve výtahu říkali, jak se nám nechce zpátky. Cestování jsme neomezili, ale domů se už těšíme.“

Prosklený obývací pokoj s kuchyní spojený se zahradou, to bylo zadání pro architekta, jehož realizace manželé předem znali. Přáli si bungalov, podle jejich slov bydlení na zahrádce, ničím neomezující dům.

„Myslela jsem, že architekt přinese návrh na první schůzku. Místo toho nás pořádně vyzpovídal: kdy se vracíme z práce, kam si odložíme tašku, kam jdeme doma nejdřív, bavili jsme se i o cestování. Pro některá řešení jsme našli dokonce inspiraci u něj v ateliéru. Zamilovali jsme se do bílé podlahové stěrky. Spousta dřevěných suvenýrů by totiž na dřevěné podlaze nevynikla. Líbily se nám i tištěné motivy pod sklem, podobné jsme pak použili v obou koupelnách,“ říká Veronika.

Zděná stavba má užitnou plochu 220 m2 a díky půdorysu do písmene L vzniklo otevřené atrium s terasou a bazénem. Všechny čtyři obytné místnosti i jednu koupelnu architekt obrátil k východu. Vyhnul se tím především „slabším“ výhledům do okolí a dovnitř dostal ty nejpěknější.

Využil prosklené plochy posuvných portálů (až čtyřmetrové šířky) v hliníkových rámech. Dům vytápí tepelné čerpadlo, je nainstalované podlahové vytápění. V krbu sice často plápolá oheň, ale spíš jen pro atmosféru.

Architekti navrhli bungalov na míru majitelům. Nízkou stavbu obrátili k východu a dovnitř se tak dostávají jen nejpěknější výhledy na okolní přírodu.

To nejlepší z cest

„Vždycky jsme si ze zahraničí vozili suvenýry. Na druhou stranu se nám líbí jednoduchý styl interiéru a nechtěli jsme ho ,zabít‘ spoustou výrazných předmětů,“ prozrazují majitelé.

Architekt proto zvolil bílý základ a dřevo. Střídmou kombinaci doplňují jen černé akcenty, například designové matné kování nebo lustry od japonského návrháře z vyřezávané polyuretanové pěny. Oblíbenou Asii, zejména Nepál, Thajsko a Bali, připomínají originální předměty, pár doplňků je z dovolených v Chile, Mexiku či Tanzánii.

Z předešlého bytu bylo potřeba přemístit do nového domova hodně věcí. Veronika se Zdeňkem je proto všechny nafotili a Michalovi Kuncovi řekli, že by si přáli rozmístit je tak, aby interiér zůstal vzdušný a světlý. Ten kromě toho majitelům nakreslil kompletní zařízení i nábytek na míru, takže se stěhovali do téměř hotového interiéru.

Majitelé interiér vyzdobili suvenýry z cest. Krb v obývacím pokoji často hoří, ale spíš pro atmosféru. O teplo se stará podlahové vytápění.

Některý nábytek dokoupili v obchodech Donate či Loooox, například masivní jídelní stůl, k němuž usadí i početnější návštěvu. Bílou kuchyňskou linku vyrobili v truhlářství Prošek. Barevným kontrastem ke skříňkám je černý skleněný obklad stěny nad pracovní deskou.

„Strašně rádi vaříme společně s našimi kamarády. Nikdo si však nejde sednout na pohovku. To jsme vypozorovali už v předešlém bytě, takže tím nejpodstatnějším v kuchyni je velký ostrůvek,“ doplňuje Veronika.

Nejenom snídaně v trávě

„Přáli jsme si, aby zahrada byla pěkná celoročně. Spíš divoká, navazující na okolní přírodu a nenáročná na údržbu,“ říká Veronika. Zahradní architekt Petr Hodonický ze studia Tvorba zahrady přibližuje návrh: „Vybral jsem vysokostébelnaté traviny i ty, které s podzimem vytvářejí dojem ,kouře‘ (metlice trsnaté v kultivarech). Kostru tvoří kromě nich keře a stromy, javor babyka, habr, třešeň. Přestože ,bezúdržbová‘ je dnes populární slovo, v praxi neexistuje. Vždy je potřeba se o ni minimálně starat. Ve skutečnosti jde o zahradu s co nejmenší údržbou.“

Zadání majitelů propojit interiér s venkem bylo výzvou. Obraz travin, stinných rostlin i kapradí vysázených u domu vstupuje do obývacího pokoje, pás travin a keřů tvoří pozadí televizní obrazovce. Příjemný je výhled na habry, borovice, na jaře pak na kvetoucí magnólie a kaliny. Nechybí ani typické prvky, živý plot z ptačího zobu.

Součástí harmonického celku jsou výhledy do zahrady. Socha Buddhy v travinách připomíná na konci chodby meditativní náladu zahrad Dálného východu.

Socha Buddhy v travinách zarámovaná na konci chodby, bambusy, zmarličník, japonský javor i stále zelené keře (bobkovišeň, zimolez a různé trvalky) svými listy umocňují meditativní atmosféru připomínající zahrady Dálného východu.

Veronika má několik oblíbených koutů, kde si připadá jako na dovolené. „Nemusíme ani plít, rostliny do sebe pěkně prorůstají. Na jaře objednáme firmu, aby vše na sezonu přichystala. Nemám moc ráda růže, ale architekt jich několik přesto vysadil. Jsem ráda, v létě je můžu rovnou nastříhat do vázy,“ chválí závěrem.