První rekonstrukce se nepovedla, pomohla až druhá se změnou dispozice

Někdy se rekonstrukce prostě nepovede. To hodně zabolí, a nejen finančně. Nová majitelka panelákového bytu se tak musela pustit do další proměny. A to přesto, že umakartové jádro už nahradila zděná koupelna a nové plovoucí podlahy zakryly původní parkety, které už nešlo repasovat. Nechyběly ani nové dveře.