Po rekonstrukci bytu je všechno jinak, třeba z kuchyně je pracovna

V původním stavu bylo v bytě umakartové jádro a za ním klasická paneláková kuchyň. Menší pokoj sloužil jako dětský, větší byl pak přepažený na rodičovskou ložnici a obývací pokoj.

Změna dispozice

Kulatý jídelní stůl je umístěný u okna.

Nově byt slouží dvěma lidem, řešení proto mohlo být velkorysejší. Zádveří se změnilo nepatrně, koupelna s WC jsou však posunuté mimo instalační šachtu a toaleta je tak větší. Do prostoru před šachtu se podařilo umístit pračku se sušičkou, protější stranu pak zabírá vestavěná skříň se sezením a věšáky.

Do obývacího pokoje se vstupuje posuvnými dveřmi do pouzdra. Dominantu zde tvoří nábytková stěna. V pravé části je kuchyňská linka, v levé úložný prostor s televizí. Záměrem bylo vytvořit dostatek místa pro knihy a další věci, praktickou kuchyň a zároveň ponechat otevřenému interiéru vzdušnost.

„Ke kuchyňské lince jsou instalace vedeny pod sádrokartonovým podhledem. V lince je pak ukryto malé domácí čerpadlo odpadních vod,“ popisuje řešení Ing. Alena Kounová ze studia Kouba Interier. U okna je kulatý jídelní stůl, u vstupu do ložnice pak sedací souprava.

Do ložnice se vstupuje celoskleněnými dveřmi. Část tvoří pevné zasklení a dále posuvná část. Sklo tak propouští další denní světlo do obývacího pokoje.

Z obývacího pokoje je přístupná pracovna s knihovnami po dvou stěnách s úložným prostorem Pracovní stůl umístili autoři proměny pod okno. V rohu se našlo místo na pohodlný ušák a lampu.

Materiálové řešení

Sjednocujícím prvkem celého bytu je jednotná podlaha, vinylová v dekoru dubu. Nábytek byl vyrobený z MDF desek s vysokotlakým laminátem, dekor dubu představuje oživující prvek k základní krémové. „Tradičně klademe důraz na provedení hran desek a kvalitní vnitřní vybavení kuchyně,“ doplňuje Ing. Martin Kouba, který vede výrobu nábytku.

Za kuchyňskou linkou je skleněný obklad, nábytek osvětlují LED pásky.

Dominantu pokoje tvoří nábytková stěna. V pravé části je kuchyňská linka, v levé úložný prostor s televizí.

V koupelně použili architekti velkoformátový obklad a dlažbu. Zadní stěna sprchového koutu a zadní stěna WC jsou obloženy šedými obklady menšího formátu, do stromečku. Nepravidelně se střídají lesklé a matné obklady, což vytváří zajímavý efekt. Použitá epoxidová spárovací hmota zaručuje bezproblémovou údržbu.

Interiérové dveře jsou bezobložkové se skrytými zárubněmi. A to jak otvíravé, tak posuvné do pouzdra. „Je to velmi elegantní řešení, které však klade nároky i na navazující detaily. Soklové lišty jsou proto zapuštěné do stěny,“ upozorňuje na závěr Alena Koubová.

Do ložnice se vstupuje celoskleněnými dveřmi.