Dokonalá proměna pražského panelákového bytu je v pánském stylu

Kromě variability dispozice zde velkou výhodu při rekonstrukci představovalo okno navíc v obývacím pokoji. „Zadání přišlo od dvou mužů, kteří si přáli kompletní rekonstrukci bytu, který byl ještě v původním stavu, technicky i dispozičně nevyhovující. Mezi základní požadavky majitelů patřilo propojit kuchyň s obývacím pokojem, získat v bytě další úložný prostor, zachovat oddělené WC a koupelnu i dva pokoje,“ vypočítává Alena Koubová ze studia Kouba interier.

Horní skříňky zde nenajdete, architekti nechali vyniknout výrazný obklad od španělského výrobce.

Ve finální variantě vzniklo, pokud se rozměrů týká, minimalistické WC a koupelna. Vstupní příčku do pokojů „zarovnali“ autoři proměny do jedné úrovně, aby se tak do chodby vešla vestavěná skříň.

U vstupu do obývacího pokoje vznikla nově vytvořená komora. „Pračka se sušičkou se nakonec vešly do výklenku vedle šachty, v komoře je tedy víc místa,“ vysvětluje Koubová. Pro kuchyňskou linku se našel prostor ve výklenku v obývacím pokoji. Úložný i pracovní prostor kuchyně doplnil velký ostrůvek.

Poznámka: fotografie vznikly před nastěhováním majitelů, kteří si další nábytek a doplňky pořídili sami.

Materiálové řešení

Dominantním prvkem interiéru se stal výrazný obklad. Ten je ve stejném dekoru i barevnosti použitý jak v koupelně, tak za kuchyňkou linkou. K němu byla zvolena barevně neutrální praktická vinylová podlaha, která se snadno udržuje. Je položená v celém bytě.

V koupelně a WC doplnily výrazný obklad neutrální béžové obkladačky, na kterých vyniknou černé koupelnové doplňky. Vyzděný sprchový kout má odtokový kanálek s roštem z vložené dlažby, která tak působí velmi nenápadně.

V bytě použili architekti modré interiérové lakované dveře, doplněné o černé designové kování.

Kuchyňská linka je z duhové dýhy a černého, odolného vysokotlakého laminátu. Černá pracovní kompaktní deska je ze silnostěnného HPL laminátu s tloušťkou dvanáct milimetrů, který se využívá především na pracovní desky a zádové panely.

Jde o materiál vhodný i do vlhkého prostředí, pokud jde o odolnost, má tak srovnatelné vlastnosti s kamennými deskami. Odolává chemikáliím i čisticím prostředkům používaným v domácnostech, přitom cena je přibližně třikrát nižší.

Černé doplňky vyniknou na neutrálních béžových obkladech i na bílém nábytku.

Linka má dominantní úložný prostor ve spodních skříňkách a okolo lednice a trouby. „Horní skříňky nejsou, nechali jsme zde vyniknout výrazný obklad,“ říká Ing. Martin Kouba, který v rodinné firmě vede výrobu nábytku. Díky tomu, že si studio navržený nábytek dokáže samo vyrobit, nevadí architektům ani atypické půdorysy.