Zpěvák Drahokoupil objevil pražský ideál. S Miss Earth žije svůj sen

Narodil se v Liberci, městě mezi Ještědskokozákovským hřbetem a Jizerskými horami. Přestože byl na severu Čech nadmíru spokojen, kvůli práci přesídlil do Prahy. Život natěsno v malých bytech v centru hlavního města mu příliš nevyhovoval. Když s přítelkyní natrefili na krásný byt uprostřed zeleně, ani na chvíli neváhali.

„Hledali jsme velký prosluněný byt a to se nám naštěstí podařilo. Je to tu nádherné. Jsme odříznuti od dění a vůbec nám to nevadí. Máme rádi klid. Příroda a ticho, to bylo to, po čem jsem celou dobu toužil, když už musím žít v Praze. Kousek odtud je park, kam nikdo nechodí, je slyšet zpěv ptáků. Pro nás, milovníky přírody, je přesně tohle pražský ideál,“ nemůže si vynachválit lokalitu, v níž spolu se svou partnerkou bydlí. Ruch velkoměsta mladého umělce nikdy příliš nelákal.

Byt o velikosti 2+kk, který zpěvákovi a jeho krásné blondýnce poskytuje zázemí, se nachází v cihlové novostavbě. Byl částečně zařízen a nebylo potřeba ho zvelebovat.



„Věci, které jsme si pořídili do předchozích bytů, máme uskladněné a do budoucna s nimi počítáme. Co se týče třeba gauče, ten tu byl. Musím přiznat, že už si popravdě ani moc nepamatuji, co je naše a co původní,“ směje se. „Samozřejmě tu byl základ, jako je kuchyňská linka. Většinu spotřebičů jsme si sem přinesli, skutečně však jen to nejnutnější. Řekli jsme si, že to tu nebudeme přeplácávat, protože ani já, ani přítelkyně nemáme moc rádi kdejaké serepetičky.“

Srdcem bytu s jednoduchým a čistým designem je kuchyň spojená s obývacím pokojem. Na první pohled je patrné, že tady bydlí muzikant. Police nepřehlédnutelné stěny v rohu obýváku totiž vedle pár vzpomínkových fotografií, knih a jiných upomínkových předmětů zabírají rovněž elektrická kytara či ukulele.

Toaletní stolek, na jehož místě dříve byly klávesy, dává naopak tušit, že byt obývá i modelka, jež ráda pečuje o svůj vzhled. Nabízí se tak otázka, kdo má doma při výběru interiéru hlavní slovo.

Tapetový vzor ozvláštňuje jinak moderně pojatý interiér.

„Co se týče vyloženě designu, tak přítelkyně. Nicméně pokud chce pořídit něco, o čem vím, že se mi tu nebude líbit, umím se ozvat. Například tu chtěla růžový koberec nebo růžový sedací pytel. To bych v životě nedovolil, a tak jsem jí to rovnou zatrhl. Pokud jde o malé doplňky, jako jsou kytky, vázy, to jde zcela mimo mě. Já se zase starám o zahradu. Myslím, že to máme hezky nastavené,“ pochvaluje si Vojtěch.

Vyřádí se na vzduchu

Zatímco interiér nebylo potřeba vylepšovat, v případě zahrady tomu bylo přesně naopak. Byť na to mladý zpěvák nevypadá, je to kutil, jemuž manuální práce rozhodně nejsou cizí.

Vedle záhonků, kde pěstují petržel či mátu a kde do budoucna chtějí zasadit i další bylinky a květiny, se chystá vybudovat posezení z palet do tvaru písmene L. Pořídili už si dokonce i gril a nafukovací vířivku.

„Původně jsme chtěli bazén, zahrada je ale malá a vadilo mi, že by zabral téměř celý její prostor.“ A to není jediné úskalí. Obejít se musejí rovněž bez úplného soukromí. „Některé byty nad námi mají okna a terásku s výhledem na naši zahradu. Přítelkyně se holt nebude opalovat nahá,“ krčil rameny.



Některým lezl na nervy

Sousedy si člověk nevybírá. Své o tom ví i Vojta, který se kvůli pracovním přípravám nejednou dostal se sousedy do sporu.

„Musím přiznat, že snad všude se našel někdo, s kým jsem měl problém. Zpívám strašně vysoko a nahlas a ostatním to někdy vadilo. Občas na mě dokonce zavolali policisty. Musím však zaklepat, že tady se mi nic takového ještě nestalo. Dávám si pozor, aby tu v deset večer byl klid. Žádné velké mejdany se tu nekonají. Nejsou tu žádní problematičtí lidé a se všemi máme hezké vztahy,“ pochvaluje si zpěvák, jehož múza líbá přímo v ložnici, kde má jakýsi pracovní koutek.

„Své místo tam mají nejen kytary, ale také piano, které bylo původně umístěno u francouzských oken v obývacím pokoji. Pak jsem ale ustoupil přítelkyni, protože potřebovala na líčení denní světlo, a jeho místo tak nahradil toaletní stolek. Nakonec jsem stejně přišel na to, že v ložnici je to pro piano lepší. Mám tam přítmí a svůj klid,“ uzavřel zpěvák Vojtěch Drahokoupil s tím, že pár desítek metrů od bytu se nachází i zkušebna, kde tráví čas se svou kapelou.