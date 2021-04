Dům s 28 okny už nechtěli. V novém menším domě se jim bydlí skvěle

Na začátku nebylo jasné, z jakého materiálu bude konstrukce nového domu. V rozhodování však nakonec zvítězila dřevostavba. Vedle tepelně-technických parametrů byla nejsilnějším faktorem jednoznačně rychlost výstavby.



Nové útočiště majitelé hledali v místě, které znají od dětství a chodili tu do školy. Snem bylo postavit dům na louce, kde si hrávali, ale plán zasíťování se tak protahoval, že nakonec vybrali pozemek jiný.

Nový pozemek se zdál být bezproblémový a připravený na vybraný typ domu. „Překvapením byl pro nás fakt, že je docela svažitý. Na první pohled se zdál více méně rovinatý a nenapadlo nás, že bude vyžadovat tak velký terénní zásah. Z omylu nás vyvedli odborníci na první návštěvě a konzultaci na parcele,“ vzpomínají majitelé.



Když došlo na samotný výběr firmy, rozhodl den otevřených dveří, kde Hanu s Bohumilem provedli provozem s detailním výkladem. „Technologie, uspořádané zázemí a lidský přístup nás natolik oslovily, že jsme měli o svém budoucím dodavateli jasno. Líbilo se nám také, že firma připraví objekt kompletně v hale a na pozemku jen během krátkého času smontuje.“

Po zkušenostech s bydlením v rodinném domě manželé znali dobře své potřeby a požadavky na nový domov. „V hlavě jsme měli celkem jasnou představu, jakou stavbu bychom si přáli. Měli jsme připravený laický plánek a fotografie typového domu, který se nám líbil svým vzhledem i dispozicí.“

Všechny tyto podklady zkonzultovali a poskytli projektantům. Během necelých dvou měsíců vstupní data překlopili do profesionální podoby již konkrétního projektu. Spousta věcí se samozřejmě měnila a v mnohém Hana s Bohumilem dali na rady odborníků, ale klíčové prvky zůstaly. Například velká terasa, která je tím nejdůležitějším místem a byli na ni zvyklí i v předchozím domě.

Vybírání je zábava

„Charakter, dispozici, materiály i zařizovací prvky jsme měli velmi detailně promyšlené. Od dodavatelské firmy jsme si vyžádali katalogy subdodavatelů, označovali si vybrané materiály a pak jezdili po kamenných prodejnách a showroomech dívat se na reálnou podobu konkrétních výrobků.,“ říkají majitelé.

Samotný finální výběr ve firemní vzorkovně byl hračka, protože již měli vypsané všechny položky. Výhodou bylo, že pro ně byl tento proces hledání a vybírání radostí a zábavou. Katalogy měli neustále rozložené na stole a u kávy nad nimi diskutovali.

„Dříve bylo běžné, že se do realizace zapojila celá rodina. Časy se ovšem mění a také vzhledem k našemu věku jsme chtěli všechno nechat na firmě a domov si užívat co nejdříve. Proto jsme zvolili variantu domu na klíč. Přebírali jsme stavbu kompletně připravenou k nastěhování včetně umytých oken,“ pochvalují si.



Od prvního kopnutí do nastěhování uběhlo 55 dní. Realizace domu na klíč totiž probíhá v precizně zorganizovaných návaznostech a bez časových prodlev. „Jezdili jsme sem na louku, seděli v autě, popíjeli kafíčko a koukali jsme, jak stavba roste. Zejména první den, kdy byl patrný největší rozdíl, byl fantastický,“ vzpomínají majitelé.

Jako zdroj tepla pro dům byl prvně vybraný elektrokotel, ale na poslední chvilku došlo ke změně. „Uvědomili jsme si, že tepelné čerpadlo umí také chladit, a to je neocenitelná vlastnost v dobách horka, která přicházejí čím dál častěji. Jak ukázala praxe, je to opravdu velká pomoc. Během 35stupňových veder sousedy v jejich domech sužovalo horko a my si užívali příjemné stabilní klima. Je pravda, že rozdíl v daných topných systémech byl třeba 150 tisíc, ale připlatit si v tomto ohledu byl dobrý krok.“

Důsledně promyšlený interiér

Přesun do nového menšího bydlení vyžadoval vytřídění spousty věcí. Ty, které zůstaly, měly dopředu stanové své přesné místo. „Rádi sportujeme a máme hodně různého vybavení. Chtěli jsme mít předem jasně rozmyšlené, kam co patří. Šatna byla rozvržena tak, aby každá kabelka, batoh nebo boty měly své dané místo.“

Důležitou roli hraje také technická místnost, kde se dá žehlit, je možné zde v případě potřeby rozložit sušák na prádlo, umýt špinavé boty, sušit lyžáky, prostě je to nepostradatelný a praktický prostor.

Nový dům poskytl svým majitelům přesně typ bydlení, který je v souladu s jejich aktuálním životním nastavením a potřebami. Nezatěžuje zbytečnou údržbou a oni tak mají čas žít život naplno a věnovat se svým pestrým aktivitám.

„Jsme opravdu spokojeni. Pokud bychom dělali něco jinak, jsou to zanedbatelné věci, které nejsou zrealizované kvůli výši rozpočtu. Rozhodně nás ale nenapadá nic klíčového, co by ovlivňovalo celkový příjemný pocit z bydlení,“ dodávají spokojeně Pavla s Bohumilem.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: rodinný dům 156,77 m², terasa 13,74 m², krytý vstup 3 m²

rodinný dům 156,77 m², terasa 13,74 m², krytý vstup 3 m² Užitná plocha: 128,37 m²

128,37 m² Konstrukční systém: sloupkový 2 by 4

sloupkový 2 by 4 Teplo a větrání: tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním

tepelné čerpadlo s podlahovým vytápěním Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,13 W/m ² K

U = 0,13 W/m K Projekt: 2018, Přemysl Rybář

2018, Přemysl Rybář Realizace: 2018 / Haas Fertigbau

2018 / Haas Fertigbau Skladba stěny: dvouvrstvá vyztužená organická omítka 4 mm, deska stabilizované pěnové hmoty s grafitem 100 mm, OSB deska 12 mm, masivní dřevěná nosná konstrukce + izolační deska z minerální vlny 200 mm, klima-kontroll membrána, OSB deska 12 mm a sádrokartonová deska 12,5 mm

dvouvrstvá vyztužená organická omítka 4 mm, deska stabilizované pěnové hmoty s grafitem 100 mm, OSB deska 12 mm, masivní dřevěná nosná konstrukce + izolační deska z minerální vlny 200 mm, klima-kontroll membrána, OSB deska 12 mm a sádrokartonová deska 12,5 mm Celková tloušťka stěny: 341 mm

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz