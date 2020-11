Rodina postavila téměř soběstačný dům. Věří, že v něm pohodlně dožijí

Jaká byla vaše představa domu?

Neměli jsme ani tak představu o formě domu, jako spíše o tom, jak by měl fungovat. Věděli jsme, co chceme a co ne, a s tím jsme oslovili architekta. Ten nás v průběhu několika měsíců zpovídal, jaké máme zvyky, kdo v kolik vstává a kdy chodí z práce, jak jsme zvyklí skládat prádlo, které sporty děláme, jaké k tomu potřebujeme úložné prostory a spoustu dalšího. K tomu jsme ho ujistili, že nechceme garáž ani sklep, protože už jsme je kdysi měli, a byly akorát na skladování nepořádku. A protože máme už dospělé děti, i když ještě studující, přáli jsme si, aby jejich pokoje byly od naší rodičovské klidové zóny pokud možno co nejdále, abychom se vzájemně nerušili.

Trefil se architekt?

Udělal několik studií a jako nejvhodnější se ukázal dvoupodlažní objekt, protože přízemní dům by pro dodržení podmínky oddělení dětí musel být příliš velký, a s bungalovem by zase nešel dohromady svažitý pozemek. My „staříci“ tedy žijeme v přízemí, které je bezbariérové a má, kromě společných prostor, kompletní zázemí pro nás dva. Děti a hosté mají pokoje se zázemím v patře. Architekta bych každému vřele doporučil. Pokud má člověk specifické potřeby, těžko je uspokojí v typovém domě. Já si ho nemohu vynachválit. Dokonce dokázal přesvědčit moji ženu, aby ustoupila od některých nápadů, které byly kontraproduktivní.

S dodavatelem stavby jste byl také spokojený?

Přiznávám, že jsem nejprve uzavřel smlouvu s jinou stavební firmou. Měl jsem hotový projekt a v ruce stavební povolení. Zástupce firmy mi sdělil, že to budou muset přeprojektovat do svého stavebního systému. S tím jsem neměl problém, měli jinou skladbu stěny, takže OK. Jenže to trvalo rok a stále nebyli schopni začít stavět. Když mi řekli, že mají problém s krbovým komínem, který bylo třeba kvůli fotovoltaice uskočit o třicet centimetrů, u nich bylo maximum patnáct, definitivně jsem se rozhodl smlouvu vypovědět. I když mi tvrdili, že udělají cokoli, jsou dobří asi jen na ty své typové domy, ne pro stavbu podle individuálního projektu.



Napodruhé už jsem měl ruku šťastnější. Pro dodavatele, který dům nakonec skutečně postavil, nic nebylo problém, a jednání bylo velmi pružné. Byli, pravda, o něco dražší, ale také byla radost sledovat, jak jim to jde. A protože jsem šťoura, tak jsem lezl všude za nimi a viděl, jak precizně všechno dělají. Slyšel jsem třeba, jak se dohadují o čtyři milimetry. Chápete? V tak velkém domě řešili takovou maličkost. Všechny spáry byly přesné, kde se něco křížilo, to přelepili dvakrát, prostě kvalita provedení fantastická. Měli sice trochu problém s termíny, ale raději dva měsíce navíc, než aby byla práce odfláknutá. Řemeslo je pro mě zásadní a v tomto ohledu jsem s dodavatelem naprosto spokojen. Dokonce jsem měl trvale k dispozici stavbyvedoucího, který se mnou neustále komunikoval a vysvětloval vše, co jsem chtěl vědět.

Říkal jste, že dům je plný technologií a téměř soběstačný …

Já jsem ekologicky založený, ale technokrat. Jsem tedy přesvědčený, že ekologické problémy jsme schopni zvládnout technologicky. Moje žena je z toho trochu nešťastná, ale já jsem nadšený. Nejzásadnější je systém vlastní elektrárny, protože na elektřinu jede prakticky vše v domě. Pak samozřejmě tepelné čerpadlo a topení, řízené větrání s rekuperací tepla, přičemž na větrací jednotku lze nasadit chladicí nástavec a v horkých dnech tak snížit teplotu v interiéru o dva, tři stupně. Když k tomu připočtete další dva, tři stupně dolů díky automatickým žaluziím, je to už znát.



K tomu máme centrální zvukové zařízení, kdy můžeme cokoli nastreemovat do systému a pustit to do kterékoli místnosti. A ještě řízené osvětlení, USB zásuvky ve zdi, kamery kolem domu, automatické zavlažování, robotickou sekačku … Chtěl jsem opravdu chytrý dům, takže jsme došli až do takových absurdit, že máme i elektrické ovládáni polohování pohovky a kávovar připojený přes bluetooth.

To musí být tisíce rozhodnutí a úkonů ročně. Který majordomus se o to všechno stará?

Většinu věcí kolem zabezpečení, komfortu a úspor zajistí centrální mozek domu, schovaný v malém tabletu, umístěném na zdi, kterým se ovládá PLC v technické místnosti. Skutečné kouzlo je v souhře všech komponent, které spolupracují na základě zjištěných dat a podle sezony, počasí a našeho životního stylu. Například u fotovoltaiky ukazuje, kolik energie vyrobila, kolik aktuálně posílá do baterií, kolik jsem si vzal ze sítě, jak je nahřátá voda v nádrži nebo jak si stojí tepelné čerpadlo. Plus vyhodnocuje předpověď počasí na tři dny, takže ví, že zítra bude hezky a dnes je ošklivo, tedy že se zítra energeticky zahojí a dnes proto může nechat baterii vybít třeba na dvacet procent. Kdyby věděl, že zítra bude ošklivo a baterii nebude možné dobít, tak ji dneska nepustí pod třicet procent, protože kdyby vypadla síť, musí dům udržet v chodu.



Bydlíme tu rok a jsme na šedesáti procentech soběstačnosti. Počítám, že se hodnota zvedne tak na sedmdesát procent, což je skvělé. Aktuálně máme roční náklady na elektřinu deset až patnáct tisíc korun. Řídicí systém simuluje i přítomnost v domě, když jsme na dovolené, a po tu dobu dům neustále provětrává. Nikdy vzduchotechniku nevypínáme.

Kromě obýváku jsou všude světla s ledkami, zapuštěná ve stropě.

A máte nad provozem domu kontrolu také vy sám?

Samozřejmě. Systém sice generuje ideální kombinaci po jednotlivých sekcích i místnostech, ale mohu jej ovládat i manuálně. Nejčastěji se to týká energie, vytápění, vzduchu nebo žaluzií.

Když zmiňujete vzduch, překračují hodnoty CO 2 povolenou mez v běžném provozu domácnosti?

Ano. Stává se, že když přijede návštěva, jeho hodnota okamžitě nadlimitně vylétne. V tu chvíli vzduchotechnika najede na vyšší stupeň a začne provětrávat. Ve starém zděném domě jsme měli těsná plastová okna. Jednou jsem udělal pokus a změřil CO 2 , když byli doma tři osoby a pes. Jeho hodnota neuvěřitelně rychle stoupla nad normových 1500 ppm. Zkusili jsme otevřít větračku. Po deseti minutách koncentrace CO 2 stále stoupala, protože ventilačka vytvořila mikroproud, který cirkuloval jenom u okna. Museli jsme otevřít okna dokořán proti sobě, aby se pořádně vyvětralo.

Vaření ke kvalitě vzduchu také nepřispívá. Vyhovuje vám otevřená dispozice propojeného obýváku s kuchyní a jídelnou?

Společensky naprosto. Jen jsem doufal, že pachy z kuchyně dokáže eliminovat recirkulační digestoř, která odsátý vzduch vede přes pachový filtr a vrací jej zpět do místnosti. Ale nestačí to. Existují sice řešení napojení digestoře s odtahem přímo do ventilačního systému, ale to se musí řešit ve fázi projektu. Takže budeme muset dodatečně budovat přímý odtah digestoře přes spíž mimo dům, i za cenu nějaké ztráty tepla. S tím jsem ale od počátku počítal a požádal architekta, aby nechal volné stěny ve spíži, kudy by šel odtah protáhnout.

Je to jediná špatná zkušenost, či byste změnili ještě něco?

V budoucnu snad jen trochu vylepšíme „elektrárnu“ o nabíjecí stanici, protože mým snem je elektromobil. Jinak věřím, že všechno bude šlapat podle našich představ a v chytré dřevostavbě pohodlně dožijeme.

Technické parametry:

Typ domu: pasivní

pasivní Zastavěná plocha: 164 m²

164 m² Užitná plocha interiér a terasa: 115 m² a 20 m²

115 m² a 20 m² Dispozice: 6+kk

6+kk Konstrukční systém: prefabrikovaný sendvičový panel PALIS Pasiv

prefabrikovaný sendvičový panel PALIS Pasiv Zdroj energie / vytápění: tepelné čerpadlo vzduch-voda napojené na fotovoltaický systém (dodavatel Solární Panely.cz) + teplovodní podlahové topení, elektrický otopný žebřík v koupelnách a doplňkově krb

tepelné čerpadlo vzduch-voda napojené na fotovoltaický systém (dodavatel Solární Panely.cz) + teplovodní podlahové topení, elektrický otopný žebřík v koupelnách a doplňkově krb Větrání: řízené s rekuperací Zehnder ComfoD

řízené s rekuperací Zehnder ComfoD Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,12 W/(m ² /k)

0,12 W/(m /k) Inteligentní systém: Loxone / Apeko group, s.r.o.

Loxone / Apeko group, s.r.o. Autor arch. studie a interiéru: Pavel Jindra / VN studio, s.r.o.

Pavel Jindra / VN studio, s.r.o. Autor projektu: Pavel Kaspírek

Pavel Kaspírek Realizace: 2019, PALIS Plzeň, spol. s r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz