Rodina bydlí v perfektním domě. Každý centimetr má své využití

Vybírali jsme z mnoha firem a přesvědčily nás reference. Možnost vidět hotové domy na vlastní oči a mít srovnání výsledné kvality pro nás bylo klíčové. Rozdíl byl opravdu markantní. Vybrali jsme tedy danou firmu i přesto, že její nabídka se řadila mezi ty dražší.

Dalšími plusovými body pro nás bylo, že umožňuje úpravu jakéhokoli typového projektu podle osobních preferencí. Právě tento přístup se nám líbil a využili jsme jej. Přestože jsme byli limitováni financemi, nechtěli jsme šetřit na nesprávných místech a ošidit kvalitu stavby.



Na začátku jsme měli trošku obavy, aby dům nebyl příliš malý. Stěhovali jsme se z bytu velkého 117 metrů čtverečních a velikost vybraného typového domu byla 115 metrů čtverečních. Raději jsme se zajeli podívat do podobné, již realizované stavby a zjistili, že je prostorově moc příjemná a pro nás ideální.



Původně jsme snili o moderním domě s plochou střechou, ale když se nám dispozičně zalíbil tento typový dům, v jehož původní verzi byla střecha sedlová, začali jsme pomalu měnit názor. Změna by stavbu prodražila a navíc jsme postupně začínali přicházet na chuť jednoduchému archetypálnímu výrazu stavby. Dnes se pohledem na náš dům vysloveně kocháme.

Dispozičně pro nás bylo důležité využít dům na maximum a nemít v něm nefunkční zákoutí, jako tomu bylo v předchozím bydlení. Jasným požadavkem byl přízemní objekt. Náš předchozí mezonetový byt pod půdou, kam vedlo osmdesát schodů, zajistil, že schody už jsme opravdu nechtěli. Mysleli jsme tím samozřejmě i na stáří.

Mít jednoduchý dům bylo klíčové. Postavit něco velkého a megalomanského, kde pak vrchní patro po odchodu dětí zeje prázdnotou, jsme nechtěli. Důležité pro nás bylo, aby všechny pokoje měly přístup ven na zahradu. A taky bazén. Máme sice ten nejmenší, co existuje – tři krát čtyři metry, ale je tam protiproud, slaná voda, příjemné osvětlení a jsme z něj nadšení. Bohatě nám pro naše potřeby stačí.

Všechny detaily musely být promyšlené dopředu. Dá se říci, že jsme tu půl roku leželi v papírech a plánovali, kde bude jaký zařizovací předmět a jaká zásuvka. Jak to to člověk potom nakreslí, tak to je. Nejnáročnější bylo získat všechna razítka na úřadech. V listopadu jsme podepsali smlouvu, v lednu měli projekt a na stavební povolení čekali dalšího půl roku.

Dům byl firmou zhotoven do fáze k dokončení, takže jsme měli hotové vše kromě podlah, dveří a zárubní. Byla osazena stropní svítidla, hotová kompletní příprava elektriky i s vypínači a topením v podlaze. Na nás bylo si dodělat sanitu, zavěsit záchody, udělat obklady, udělat zárubně a dveře, podlahy a vymalovat. Toto řešení nám sedlo.



Vnitřní klima, na které je spolehnutí

Investovali jsme navíc do deseti centimetrů izolace a nelitujeme. Je to velký rozdíl hlavně v létě, kdy je dům krásně chráněný před teplem a vůbec se nepřehřívá. Fermacellové desky v interiéru mají vlastnosti podobné kameni nebo cihle, což je pro dům také přínosem.

Velký vliv na udržení konstantní příjemné teploty v domě mají i předokenní žaluzie. Teplo se odrazí ještě předtím, než vstoupí do interiéru, a my si tak užíváme stabilní teplotu 24 stupňů během celého roku. V zimních obdobích žaluzie naopak pomáhají dostat dovnitř více slunečních paprsků, a my tak mnohdy ani nemusíme topit.

Hlavním zdrojem tepla jsou krbová kamna, doplňkovým potom topné elektrické kabely v podlaze od české firmy, kterou znám již od devadesátých let a moc se mi líbí jejich vývoj a přístup. Tepelné čerpadlo se nám zdálo vzhledem k malé tepelné ztrátě domu zbytečné.

Veškeré technologie jsme posuzovali kritériem – co nemá návratnost do deseti let, je nenávratné. Proto třeba nemáme nucené větrání s rekuperací, kde vycházela návratnost zhruba deset let.

Museli jsme v procesu dělat řadu kompromisů, ale výsledek je pro nás velkou odměnou. Dům slouží skvěle a jsme moc rádi, že jsme neslevili na klíčových prvcích, které přímo ovlivňují kvalitu života v něm i jeho životnost. A co bychom doporučili stavebníkům do začátku jejich procesu realizace bydlení? Pokud nemáte zkušenosti ze stavebnictví, investujte do stavby domu na klíč. Ušetříte si spoustu nervů.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 134,39 m²

134,39 m² Užitná plocha: 114,81 m²

114,81 m² Konstrukční systém: difuzně otevřený konstrukční systém ATRIUM DifuTech CLIMA COMFORT

difuzně otevřený konstrukční systém ATRIUM DifuTech CLIMA COMFORT Teplo a větrání: elektrické topné kabely, krbová kamna

elektrické topné kabely, krbová kamna Součinitel prostupu tepla stěnou: 0,14 W/m ² K v řezu tepelnou izolací

0,14 W/m K v řezu tepelnou izolací Projekt: 2016, ATRIUM, s.r.o.

2016, ATRIUM, s.r.o. Realizace: 2016, ATRIUM, s.r.o.

2016, ATRIUM, s.r.o. Skladba stěny: difuzně otevřený omítkový systém, armovací síťka s tmelem, dřevovláknitá deska 100 mm, dřevěná konstrukce 140 mm s tepelnou minerální izolací PureOne 140 mm, parobrzdná deska 12,5 mm, instalační předstěna 60 mm s minerální tepelnou izolací PureOne 60 mm, sádrovláknitá deska 15 mm, bílý nátěr

difuzně otevřený omítkový systém, armovací síťka s tmelem, dřevovláknitá deska 100 mm, dřevěná konstrukce 140 mm s tepelnou minerální izolací PureOne 140 mm, parobrzdná deska 12,5 mm, instalační předstěna 60 mm s minerální tepelnou izolací PureOne 60 mm, sádrovláknitá deska 15 mm, bílý nátěr Celková tloušťka: 336 mm

