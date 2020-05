Romantický byt v domě ze 17. století využil i původní stavební prvky

Manželský pár v minulosti pracovně pobýval v zahraničí, a tak po mnoha letech zatoužil po možnosti vlastního bydlení v srdci Prahy. Při jedné procházce po Hradčanech manželé objevili kout, který jim učaroval. Od té chvíle se začali zajímat o koupi bytu v této lokalitě a po různých peripetiích se jim podařilo svůj záměr uskutečnit.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Developer, který volné byty v zrekonstruovaném domě ze sedmnáctého století nabízel, provedl základní opravy, nechal vyměnit inženýrské sítě a odstranit nevyhovující příčky.

Manželé si pro návrh interiéru vybrali designérku Zuzanu Schubertovou na základě jejích předchozích realizací, a nutno říci, že se vzájemná spolupráce celou dobu vyvíjela k oboustranné spokojenosti.

Designérka od začátku respektovala jedinečného ducha historického prostoru, snažila se maximálně zachovat původní prvky a vytvořit novým majitelům pohodlný domov. Záměrem bylo vybudovat příjemné místo, které zúročí unikátní výhled z jedné strany na Petřín a z druhé na Pražský hrad.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Historické prvky

Majitelé chtějí byt využívat při svých návštěvách Prahy. Tomu bylo potřeba podřídit řešení interiéru, jehož stavební úpravy se povedlo zvládnout pod dohledem designérky Zuzany Schubertové obdivuhodně rychle (začaly koncem května a v polovině listopadu byly hotové).

Velká obytná místnost je rozdělena na kuchyňskou, jídelní a odpočinkovou část. Jako klenot působí původní, do oblouku klenutá nika, kde kdysi stávala kamna. Noví majitelé však kamna nechtěli, a tak designérka vymyslela pro výklenek nové využití.

Umístila do něj oválný jídelní stůl s kořenovou podnoží, kterou musel truhlář upravit, a osvětlila ho lampou a textilním stínidlem na kovovém rameni. Stínidlo nechala vyrobit ze zbytků tapet použitých na stěnách dokonce ve více variantách, aby je mohli majitelé měnit.

Zakázková kuchyň

Z masivního dřeva nechala designérka vyrobit kuchyň od truhláře na míru. Protože neslouží k velkému vyváření, není v ní myčka, ale zato je zde vestavěná pračka, která se nevešla do koupelny.

Do linky je zakomponována víceúčelová trouba a menší lednice. Uzavírá ji nízká skříňka s polštářem, která má funkci lavičky. Linku nahoře ukončuje masivní dřevěná deska se záměrnými stopami opotřebení a dvířka skříněk oživují dva typy keramických úchytek.

Přírodní materiály a originální nábytek

Majitelé bytu mají rádi bílou barvu a světlé odstíny a dávají přednost přírodním materiálům. Zuzana Schubertová si velmi chválí, s jakou ochotou se podíleli na zařizování interiéru.

Chodbu opticky zvětšuje zrcadlo s dekorativním rámem. Noblesní dojem podtrhuje vzorovaná tapeta s perleťovým leskem.

„O výhodách tapet jsem je musela chvilku přesvědčovat, ale nakonec na mě dali a myslím, že jsou spokojeni,“ přibližuje průběh spolupráce se svými klienty. „Vybrala jsem světlé tapety značky Eijffinger s lesklým podkladem, které dělají zajímavé efekty,“ vysvětluje svoji volbu designérka.

Zuzana dále vybrala křesla, konferenční stolky a skříň do ložnice v obchodě Donate. Kořenový jídelní stůl z exotického dřeva objevila v prodejně Ubud interier, odkud je i pohovka. Ložnici zařídila manželskou postelí a textilními doplňky od firmy The White company.

Za zmínku stojí také topná tělesa od firmy Laurens Radiátory, navržená na míru a natřená na mátový odstín. V malém arkýři vedle ložnice zastává radiátor dokonce funkci lavičky. Designérka vkusně a s empatií využila původní historické detaily i současné prvky a spojila vše do harmonického celku s nádechem zámeckého stylu.

Dveře dřevěné šatní skříně z obchodu Donate připomínají orientální krajku. Na ložnici navazuje arkýř s původními okenními tabulkami.

Slovo má Zuzana Schubertová, designérka a majitelka studia Epes Rádes:

„Při navrhování interiérů se kromě využití svých zkušeností vždy snažím co nejlépe vžít do přání a potřeb svých klientů. Mým posláním je, aby se ve svém budoucím domově, který společně vytváříme, cítili co nejlépe.

Během práce na tomto hradčanském bytě se spojilo několik důležitých okolností: výjimečně osvícení klienti, s nimiž jsme si od začátku vzájemně padli do noty, dále byt v historickém domě, který má unikátní genius loci, a konečně, což je dnes vzácné, šikovní řemeslníci. Museli si například poradit se zaoblenými rohy u koupelny. Chtěla jsem, aby tím lépe zapadla do interiéru s oblými výklenky a obloukovým nadpražím. Vyžadovalo to ale i atypické podlahové lišty.“