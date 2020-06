Šest metrů vysoký loft v bývalém pivovaru má knihovnu až ke stropu

Co je loft Obliba loftů začala v padesátých až šedesátých letech v New Yorku na Manhattanu. Do opuštěných továrních hal se nastěhovali umělci - sochaři, malíři či muzikanti s mizivými příjmy. Měli však nápady. Bývalé industriální objekty zařizovali podle svých potřeb. Za nimi pak přišli lidé, které lákalo kouzlo svobody a umělecké osobnosti. Andy Warhol vytvořil v té době se svými kolegy Factory – patrně nejslavnější loftový prostor všech dob se stříbrnými tapetami. Lofty jsou byty, které vznikly ve starých továrnách a industriálních budovách, často bez příček, jako jediný otevřený obytný prostor. Vedle továrních hal se využívají také mlýny, pivovary, sýpky, trafostanice či doky. Pro rekonstrukce se využívají zejména budovy se skeletovým a železobetonovým, nikoliv stěnovým konstrukčním systémem, protože u nich lze poměrně snadno provést potřebné úpravy, hlavně vložit patra s ložnicemi či pracovnami. K typickým prvkům loftů patří i takzvaná světlá výška kolem pěti i více metrů, jednoduchá rámečková okna typická pro tovární výrobní haly a betonové či dřevěné podlahy.