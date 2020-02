Pražský mezonet ve skandinávském duchu zabralo Airbnb. Není jediný

Interiér jste zařizovaly za účelem pronájmu prostřednictvím Airbnb. Jak moc se v takové situaci liší váš přístup oproti práci pro konečného uživatele prostoru a co vás baví víc?

Výhodou interiérů pro krátkodobý pronájem je, že máme větší volnost při výběru zařizovacích předmětů či barev. Výstřední křeslo či výrazná barva na stěně je při třídenním pobytu zajímavé zpestření, ovšem při každodenním používaní se omrzí.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Zároveň je zde kladen velký důraz na originalitu, v záplavě nesčetného množství konkurenčních nabídek vás musí byt na náhledové fotce upoutat na první pohled.

Je zábava, když čas od času objevíme nějaký extravagantní kus nábytku, který bychom v normálním případě nikdy nemohly využít. Na druhou stranu Airbnb je krátkodobější záležitost a někdy nevydrží ani jeden pobyt partičky anglických teenagerů, proto je zde poměrně hodně kladen důraz na rozpočet.

Zadavatel si po takových zkušenostech obvykle rozmyslí, kolik se mu do bytu pro tento účel vyplatí investovat, což je bohužel při výběru zařizovacích předmětů někdy hodně limitující... Obecně se dá říci, že Airbnb byty se daleko méně „promýšlejí“.

Není to jako když navrhujeme byt či rodinný dům, kde opravdu dbáme na to, abychom klienta vyslechly, jsme téměř v každodenním kontaktu a navrhujeme daleko sofistikovanější řešení prostoru včetně změn dispozic a nábytku na míru. To vše hlavně z důvodu, že klient daný prostor třeba dalších dvacet let nebude měnit. Nelze jednoduše říci, který přístup nás baví víc. Airbnb byty jsou zábava a velké projekty rekonstrukce bytů jsou výzvou, která přináší dlouhodobější radost z výsledku.

V jakém stavu byl interiér před rekonstrukcí? Byly nutné i nějaké stavební zásahy, popřípadě změna dispozice?

Obvykle se u krátkodobých pronájmů neinvestuje do velkých stavebních úprav, pokud to není absolutně nezbytné. V tomto případě se pouze měnila stará nekvalitní laminátová podlaha za praktičtější a odolnější vinylovou.

Jaké byly požadavky investora? Zasahoval nějak do konečné podoby, nebo nechal vše na vás? Jak spolupráce probíhala?

S investorem tohoto bytu spolupracujeme už déle. Je skvělé, že nám důvěřuje a nechává nám v podstatě volnou ruku. Konkrétně u tohoto bytu byl snad jediný požadavek „vyšší standard“, než jsme pro něj doposud dělaly.

Obvykle se nejdříve dohodneme na rámcovém rozpočtu a potom zpracujeme moodboard, který s investorem projdeme a zkonzultujeme. Pokud nemá žádné připomínky, pustíme se ihned do práce.

Výrazné grafické vzory jsou vhodným doplněním umírněné jednoduchosti, k níž tvoří příjemný kontrast.

Jaká byla vaše vize ohledně funkční a estetické stránky? Podařilo se vám naplnit ji bezezbytku?

U těchto druhů interiéru je obecně kladen trochu menší důraz na funkčnost než v případě těch, které jsou určeny pro dlouhodobé užívání konkrétními lidmi. Byt jednoduše není využívaný denně, není potřeba, aby splňoval všechny funkce klasického bytu.

Nejdůležitější je, aby se v něm klient po dobu svého pobytu cítil dobře. Pakliže bychom do této dispozice měly vytvořit funkční prostor pro šesti až osmičlennou rodinu se všemi jejími potřebami, bude to oříšek. V tomto případě jsme ovšem na žádnou zásadní překážku nenarazily.

Interiér je inspirovaný skandinávským stylem, proč jste zvolily právě tuto cestu? Čím je vám blízký a proč se podle vás hodí do daného prostoru?

Interiér zůstal zčásti původní. „Moderní“ šedá kuchyň se stříbrnými prvky, skleněné zábradlí u schodiště atd. Z toho důvodu jsme zvolily styl více odlehčený a moderní, který by se s původním řešením interiéru netloukl. Jednoduše: cokoli romantického nebo rustikálního by působilo jako pěst na oko.

Skandinávský styl máme rády, protože je útulný, pracuje s tlumenými tóny a přiklonily jsme se k němu možná i proto, že realizace interiéru probíhala na podzim a my měly chuť nakupovat kožešiny, plédy a polštáře, které jsou pro tento styl tak typické.

Jaký máte názor na službu Airbnb obecně? V poslední době je zmiňována jako jedna z hlavních příčin mizejícího běžného života z center velkoměst a zvýšení cen nemovitostí?

Tady nás dostáváte na hodně tenký led. Jsme si vědomy toho, že není ideální být součástí služby, jejíž současnou formu považujeme za hodně nešťastnou. Mrzí nás, kam až se původní myšlenka dostala, ale asi byl tento vývoj předvídatelný. Je jasné, že je nezbytné, aby došlo k nějakému funkčnímu řešení omezení tohoto typu podnikání. Kromě vámi zmíněného zvýšení cen nemovitostí nám je ze všeho nejvíce líto právě vylidnění těch nejkrásnějších čtvrtí Prahy.

Galerie v patře poskytuje plnohodnotné místo na spaní. Vzhledem k tomu, že od hlavního obytného prostoru je oddělena pouze skleněnými deskami, musí ložní prádlo a konstrukce postele ladit s pohovkou.

Možná to někomu bude znít alibisticky, ale setkaly jsme s různými typy přístupů ke krátkodobým pronájmům a ve většině případů spolupráci z různých důvodů odmítly. Ovšem investor, se kterým aktuálně spolupracujeme, se snaží upřednostnit kvalitu nad kvantitou a najít alternativu k hotelovému typu ubytování. Airbnb je pak pouze aktuálně využívaná platforma. Jeho přístup a nasazení nám je sympatické, jinak bychom se do takového projektu ani nepouštěly.

Názor designérek

Andrea Kroupová a Martina Šandová říkají: „Jsme zastánkyně toho, že tajemství osobitého interiéru tkví v umění kombinovat barvy, materiály, textury a vzory. Jsme vlastně posedlé materiály, kombinací starého a nového, umělého a přírodního... A víme, že se vyplatí vyhazovat věci s rozmyslem, protože i staré věci po babičce se mohou jednou hodit.“

