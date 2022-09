Klient si přál saunu a terasu, architektka mu je v bytě vykouzlila

Nikdy není brzo přizvat si architekta k rekonstrukci nemovitosti. Své o tom vědí majitelé mezonetového bytu ve starém činžovním domě na pražské Letné. Nejdříve oslovili architektu a až poté koupili byt, který s její pomocí zrekonstruovali ke své plné spokojenosti.

„S klienty jsme si nejdříve ujasnili, co od vysněného budoucího bytu očekávají a jaké na něj mají nároky a požadavky. Tomu jsme následně výběr bytu podřídili,“ říká architektka Hana Novotná z architektonického studia 2MAD.

Kuchyňský kout ve tvaru písmene U díky bílé barvě nábytku i obkladu splývá se stěnami.

A pokračuje: „Než mě oslovili, sami nejdříve absolvovali dvě prohlídky jiných bytů. Vzhledem však k jejich specifickým požadavkům, které zahrnovaly například umístění sauny, bylo třeba vybírat vhodnou nemovitost s ohledem na technické možnosti, aby vše mohlo bez problémů fungovat. Proto se nakonec rozhodli pro odbornou pomoc.“

Mezonetový byt měl původně plochu 140 m2 a terasu o výměře 8 m2. Byl první, který společně navštívili. A zároveň i poslední, protože bylo rozhodnuto.

Změna dispozic

Byt byl ve špatném stavu a jeho dispoziční řešení příliš nefungovalo. Navíc terasa, která představovala ze strany klientů zásadní podmínku pro výběr i koupi bytu, působila velice stísněným dojmem. Po vzájemné domluvě a rok trvajícím plánování tak nastaly rozsáhlé stavební úpravy.

„Klienti byli otevření novým možnostem, proto jsme mohli navrhnout razantní změny a odvážná řešení. V bytě prakticky nezůstalo nic původního, došlo k zásadní úpravě dispozic v obou patrech,“ popisuje architektka. Ve spodním patře tak nově vznikly dva dětské pokoje a koupelna se sprchovým koutem.

Původně samostatná kuchyň v podobě kuchyňského koutu se přemístila do prostorné centrální místnosti, kde společně s jídelní částí a obývacím pokojem vzniklo místo pro setkávání celé rodiny. V horním patře, ve kterém je takzvané manželské studio, byla úprava dispozic náročnější kvůli hledání optimálního řešení „uzlu“ koupelna, sauna a šatna.

„Nová dispozice horního patra zahrnovala jednu zcela zásadní úpravu, a to zvětšení terasy, která se tak více otevřela do prostoru. Vlastní ložnice se doplnila šatnou, koupelnou se samostatnou toaletou a na míru vyrobenou finskou saunou vytápěnou elektrickými kamny, která malým oknem nabízí skrz velkoformátové prosklení průhled ven,“ popisuje architektka Hana Novotná, autorka návrhu celé rekonstrukce.

Protože je terasa orientovaná západním směrem, v podvečerních hodinách poskytuje výhled na zapadající slunce.

Komplikace jako výzva

Právě sauna s terasou představují stěžejní prvky celé rekonstrukce, které se musely vyřešit zejména z technického hlediska. Například u sauny bylo nezbytné vyřešit odvod tepla a vlhkosti, což zajistilo nucené odvětrávání.

Konstrukčně i legislativně největším oříškem celé přestavby se pak stala terasa. Jak popisuje architektka Novotná: „Abychom mohli terasu co nejlépe propojit s interiérem, navrhli jsme zásah do střechy podkroví a vytvořili velkoplošné rohové zasklení ložnice. Protože je však činžovní dům v památkové zóně, tento návrh jsme museli konzultovat s orgány památkové péče, aby prošel schvalovacím procesem. Komplikací bylo i to, že horní patro mezonetového bytu je navíc součástí půdy, s jejíž krokvovou konstrukcí nelze jakkoli hýbat.“

Terasa přímo vybízí k odpočinku.

Prostor terasy se tak téměř zdvojnásobil, ovšem úprava střešní roviny, vytvoření vikýře a velkého prosklení byla v rámci průběhu rekonstrukce tou největší výzvou.

„Problém nastal při otázce, jak budou tak velké prosklené plochy přepraveny do šestého nadzemního podlaží bez použití výtahu, ten byl pro tyto účely příliš malý,“ říká Hana Novotná.

A pokračuje: „Nové zasklení terasy, které pro tuto realizaci vyrobila firma Janošík, bylo tedy nakonec vyneseno ručně po schodech. Tomu se upravovaly i rozměry některých skel, aby bylo vůbec reálné dostat je nahoru a byla s nimi snazší manipulace.“

Řada komplikací nastala i v dalších stadiích rekonstrukce. Oproti původním představám se musela udělat kompletně nová skladba podlahy ve spodním patře, nově zateplit střecha a odhlučnit strojovna výtahové šachty, s tím se při plánování nepočítalo. Tyto nedostatky se objevovaly až v samotném průběhu rekonstrukce.

Přání, které se majitelům bohužel nakonec nepodařilo splnit, představovala instalace designového krbu do interiéru. Ten by totiž vyžadoval vysoký komín sahající nad úroveň střechy, což bylo z technického hlediska velmi složitě proveditelné. Nakonec se od něj po vzájemné dohodě upustilo.

Sauna byla velkým přáním majitelů.

V severském stylu

Skandinávská atmosféra se v bytě odráží nejen díky instalované sauně, ale také z pohledu ladění celého interiéru. Ten podle představ klientů nese prvky stylu severských zemí, do kterých se pravidelně vydávají na dovolenou.

„V době vzniku bytu ještě tento styl nebyl v České republice tak ‚monoplošně‘ rozšířený, jako je tomu dnes. Ohledně interiérového vybavení jsme se s klientem naprosto shodovali a výběr zařizovacích prvků probíhal zcela bez konfliktů,“ popisuje spolupráci architektka.

Barevná paleta ladění bytu je zcela minimální. Velké bílé plochy doplňují černé designové detaily, například dveřní a okenní kliky Minimal od českého výrobce M&T, jež architektka do projektu zvolila v povrchové úpravě titan černý mat.

„Když jsem majitelům bytu navrhla tyto kliky, se kterými jsem měla zkušenosti již z dřívějších projektů, okamžitě se pro ně nadchnuli. Získalo je zejména to, že stejný design klik lze použít jak na dveřních křídlech, tak i na posuvném HS portálu, což u výrobců kování rozhodně nebývá zvykem,“ vysvětluje architektka Novotná.

Koupelnu v černobílé kombinaci opticky zvětšuje velké zrcadlo.

„Kování Minimal nabízí ucelenou kolekci, která zahrnuje prvky pro dveře, okna, HS portály, ale třeba i dveřní zarážky. Jednotlivé prvky jsou tak pohledově sladěné a interiéru dodávají ucelený výraz,“ doplňuje Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T.

Černobílou kombinaci pak pohledově zjemňují a zútulňují dřevěné prvky v dubovém provedení, například podlaha, schodiště s dubovými nášlapy či masivní dubový nábytek na míru z dílny českých výrobců Stylishrooms. Puristickou barevnost bytu se podařilo zachovat i po jeho obydlení.

Ohlédnutí za rekonstrukcí

I přes veškerá úskalí se byt podařilo zrealizovat k maximální spokojenosti jeho majitelů. „Kompletně změněné dispozice bytu na rodinných 4 + kk vnímáme velmi pozitivně, stejně tak vybudování sauny a také vyřešení problému přílišného zkosení horní mezonetové části bytu s rekonstrukcí přilehlé terasy. Zpětně můžeme potvrdit, že se nám určitě vyplatila poctivá příprava včetně časné komunikace se stavebním úřadem a orgány památkové péče,“ říkají majitelé bytu.

Z ložnice je přímý výstup na terasu.

A na otázku, zda by něco ve svém bytě změnili, odpovídají: „Díky vždy bezproblémové komunikaci s architektkou a její skvělé práci jsme v našem bytě opravdu spokojení. Pokud bychom však přece jen měli možnost zpětně něco změnit, tak snad jen velké okno ve zkosené části obývacího pokoje směrem do ulice, které zde zůstalo původní, a to kvůli zlepšení tepelné izolace.“

Architektka Hana Novotná závěrem dodává: „Myslím, že za spokojenost majitelů hovoří i to, že jsme stále v kontaktu a momentálně pro ně realizujeme rekonstrukci chalupy v Krkonoších.“

Technické údaje Studie: 2015 Rok realizace: 2016–2018 Užitná plocha: 135 m² byt + 13 m² terasa Dispozice: 4 + kk Subdodavatelé: Stavba: Ianuss; prosklení terasy: Janošík; podlaha: dřevěná, dodaná firmou Ianuss; dveře: Sapeli; dveřní a okenní kování: M&T, kolekce Minimal; nábytek: na míru, Stylishrooms; kuchyňská linka: Gorenje; svítidla: Severské světlo

Centrální prostor si vystačí s minimem nábytku.