Nadšenci si postavili mobilní saunu, chtějí zkoušet různá místa u Ohře

Sauny bojují s energiemi, polovina jich zvedá ceny S příchodem nízkých podzimních teplot nastává pro mnohé lidi saunovací sezona. Řada se jich těší na příjemné a relaxující zahřátí, ale také se obávají, jak to teď bude kvůli energetické krizi s cenami. Zhruba polovina saun v kraji je o něco zvyšuje, zároveň se ale zařízení snaží o úsporná opatření, jimiž by se zdražení mohla vyhnout, nebo ho alespoň držet v rozumné míře. „Zdražovali jsme asi o dvacet procent, ale jsme malé město, takže ceny jsou pořád docela solidní,“ říká třeba vedoucí Správy sportovišť Lovosice Milan Berka s tím, že na návštěvnosti se zatím zvýšení cen výrazně neprojevilo. Naopak určitý úbytek vidí provozovatel chomutovské Sauna Arény Jan Prouza. „Problém s vyšším vstupným mají hlavně saunaři, kteří chodí v páru, či celé rodiny. Tam se zvýšení už projeví hodně. Dojíždějí k nám i lidé z Litvínova, Mostu či Kadaně, protože se jim tu líbí. Jak ale ceny rostou, řada jich odpadne,“ míní. Výhodu mají zařízení s cenami energií fixovanými na delší dobu nebo ty, které mohou využívat termální zdroje. „Díky tomu zvyšování cen elektřiny nijak zvlášť nepociťujeme. Proti jiným bazénům máme také výhodu, že neplatíme pitnou vodu, ale termální,“ přibližuje provozní děčínského akvaparku Jaroslav Klouček. O tom, jak ušetřit, uvažují všichni provozovatelé. „Přihlížíme k návštěvnosti, proto jsme omezili provozní dobu v sauně Dětský svět. Dříve byla otevřena od 9 hodin dopoledne do 20.45 hodin večer. Protože děti jsou většinou dopoledne ve školce, bude nově v provozu v pracovní dny od 15 do 19 hodin a o víkendu od desíti,“ uvádí ředitel teplického Aquacentra Michael Paraska. K úpravě provozní doby sauny přistoupili také v Lounech. „Vyhodnotili jsme návštěvnost a saunu na horní budově nyní zapínáme až po patnácté hodině,“ potvrzuje ředitel Lounské správy plaveckých bazénů Jan Macháček s tím, že ve druhé sauně, kterou provozují, nic neměnili. Je totiž plná už od dvanácti hodin. Co se týká teploty, na kterou provozovatelé sauny vytápějí, návštěvníci se změn obávat nemusejí. „V žádném případě nesnižujeme kvalitu služeb,“ ubezpečuje Berka. Mnohé sauny naopak vycházejí vstříc přáním klientů. „Teploty měníme jen podle toho, zda saunu vytápíme pro muže, či ženy. Muži ji mají rádi vyhřátou na sto stupňů a ženy na devadesát,“ upřesňuje Berka.