Čistota a jednoduchost. Tak bydlí nejlepší český skateboardista Habanec

Odkud jste a kde žijete teď?

Narodil jsem se v Praze 6. Bydlel jsem kousek od dříve známého skate spotu, kterému se říkalo Lenin. Byl na Vítězném náměstí a bohužel už je pryč. Teď bydlím na Vinohradech. S mojí přítelkyní Natálkou jsme vybírali čistě podle dostupnosti, protože situace s byty v Praze není nejslavnější.

Nakonec jsme měli štěstí a našli krásný byt v centru. Je tu trochu rušno, ale zvykli jsme si. Byt si zatím pronajímáme, já jsem věčně pryč, tak se nechceme k ničemu moc uvazovat. Jsme tu už dva roky a asi ještě chvilku zůstaneme.

Popište nám svoje bydlení…

Byt je funkční a zároveň lowcost, takže se nemusím o nic bát. Snažím se neupínat na materiální věci. Zásadní pro mě je, aby věci fungovaly, byly čisté a jednoduché. Vše, co je v bytě, má navíc tak trochu na triku Natálka, která se denně stará, abychom to tu měli hezký a útulný. To já neřeším, stačí mi rychlá wi-fi, sprcha, postel a dobrá kuchyň.

Co vy a práce doma?

Když zrovna nesportuji, tak pracuji z domova, takže tu už mám i takový plnohodnotný kancl. Naštěstí všechno sportovní náčiní skladuji v hale MaxSpace na Pragovce. Jinak doma už mám skoro zákaz skaty i montovat kvůli nepořádku.

Sbíráte něco, co si vystavujete?

Jenom svoje skateové desky a stejně tu nemám ani všechny. Většinou si vystavuji ty, kterým jsem navrhoval design, což je můj koníček, nebo jsem na nich vyhrál důležité závody. Desky beru vlastně jako obrazy. Věším je na háčky a mám je rád na stěně vedle sebe. Většinu designů desek, na kterých jezdím, i prodáváme.

Co byste uvařil návštěvě?

Penne all‘arrabbiata, moje nejoblíbenější jídlo. Je to easy, když se navíc udělá ze super surovin, tak tím člověk nemůže nic zkazit. Základem je mít dobrá rajčata, což občas není úplně jednoduché. Jinak většina jídel, co si vařím, je tak ze tří až pěti surovin, většinou nějaká rýže, maso, fazole a třeba avokádo.

Jakou hudbu doma posloucháte?

Většinou jsem pryč, a když hraje hudba, tak je to budíček ráno. A to mám nastavený na Post Malone – White Iverson.

Nejoblíbenější promodely skateových desek

Je nějaká věc, kterou byste chtěl mít u sebe v obývacím pokoji?

Plátno a promítačku. Projíždím na Česko-Slovenské filmové databázi nejlépe hodnocené filmy a postupně je sleduji.

Kam byste se chtěl časem přestěhovat?

Jednoho dne se vidím v domě se skateparkem. Ideálně někde na Praze 6, kde jsem vyrostl. Už k tomu potřebuji jen tak třicet milionů.

Co pro vás znamená slovo domov?

Hodně času z roku trávím po hotelích a na cestách a domov je něco, kde se cítím být na svém místě a v klidu.

Maxim Habanec a jeho aktivity *1992 Český profesionální skateboardista začal jezdit na skateboardu v pěti letech a od roku 2002 závodí. Je čtyřnásobným mistrem ČR ve skateboaardingu (disciplíně street) a jako první Čech zvítězil ve světovém poháru. Je také dvojnásobným vítězem Mystic Skate Cupu (největšího závodu, který se u nás jezdí za účasti světové špičky). Podílí se na tvorbě a produkci cestovních a skateboardových videí. Například ve filmu „Skate of Mind 3“ vyrazil na skatu se svým týmem na cestu kolem světa. V areálu pražské Pragovky otevřel krytý skatepark pod názvem Red Bull MaxSpace. „Je to obrovská klubovna, kde je skatepark a spoustu dalších zábavných věcí, co člověk nemůže mít doma, gril, motorku, dílnu, prostě taková man cave,“ vysvětluje.

