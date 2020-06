Krásná tapeta umí v prostoru vytvořit silnou atmosféru, říká designérka

Co vás na designu a tvorbě interiérů přitahuje?

V interiéru jsem našla to pravé téma. Přemýšlela jsem, jak návrhům dodat osobitost a prostorovou hloubku. Začala jsem malovat motivy nejprve přímo na zeď. Protože mám ráda dokonalý výsledný produkt, rozhodla jsem se pro přenesení motivů na tapety. Směrovala mě zkušenost z navrhování, šlo mi o to, co bude interiéru slušet.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Musíte se při návrhu tapet řídit nějakými limity?

Snažím se, aby nevznikl jen zbytečný dekor. Tapeta pomůže otevřít menší prostor, ilustruje návrhářský koncept a ideálně má i drobnou edukativní funkci. Na tapetě Galaxi jsou data o planetě Zemi a slepá mapa světa. Do domečkové tapety jsem propašovala skici architektonických ikon. V dětských pokojích se to vysloveně nabízí.

Pro dospělé hledám motiv, který bude slušet interiéru a přinese novou emoci. Limitem může být, když motivy překrývá nábytek. S tím si ale umím poradit. Primární je touha udělat krásný prostor.

Malba, ale také interiéry řeší barvy. Jaký je váš barevný příběh?

Barvy přinášejí emoce, lidé je vnímají různě. S barvami především modeluji prostor a čistím jej od nedokonalostí. Třeba špatného světla, nevhodné barvy podlahy, komplikovaných proporcí. Snažím se použít v interiéru autentické materiály, ne jejich napodobeniny. Tyto materiály nesou vlastní barevnost. Barevná výmalba nebo tapeta na ně navazuje. Ale když se zamyslím, většina toho, co vytvořím, je v přírodních barvách nebo černobílé, šedé, taupe a modré.

Tapety by měly být zejména odolné, když je navrhujete pro dětské interiéry. S jakými materiály pracujete, jak se udržují?

Ráda používám tapety z přírodního materiálu a kvalitních barev. Pro tapetování se mi jeví nejvýhodnější vlies. Snadno se lepí a dobře se dá ze zdi odstranit. Odolnost zaručí vyšší gramáž. Líbí se mi, když mají tapety matný povrch, jsou pro děti příjemné na omak a lze na ně kreslit. Na druhou stranu je dobré, když jdou lehce otřít a dobře se udržují. Samozřejmě umíme vyrobit i omyvatelné tapety. Jenže už je v nich trochu více „gumy“.

Mají tapety své místo v každém typu bydlení? Co byste poradila pro jejich výběr?

Asi bych měla poradit: mějte tapety úplně všude! Krásná autentická tapeta dokáže z obyčejného pokoje vytvořit prostor se silnou atmosférou. Při navrhování jsou pro mě však na prvním místě materiály. Interiéru sluší kvalita a poctivost. Dřevo, beton, kámen, kov, krásně utkaná látka, autorská tapeta, prostě žádné „fejky“.

Hezká tapeta vytvoří čelo postele, ochrání místo kolem dětské postýlky, umí „dotónovat“ prostor za pohovkou. S tapetami můžete experimentovat, stříhat je, dělat s nimi koláže, dokonce je i lepit na strop.

Jaké jsou vaše tvůrčí plány?

Baví mě děti a vytváření příjemného prostoru pro ně. Zaměřuji se na Montessori přístup. Chtěla bych, aby se tyto poznatky více dostávaly do dětských pokojů a děti v dobrém slova smyslu formovaly. O tom bych ráda více psala. Také mě lákají folklórní motivy a v hlavě nosím nápady na autorský nábytek. Všechno si najde svůj pravý čas. Když nastane, své plány měním okamžitě v úkoly.

Tapeta Moon se stala hvězdou proměny Bydlet jako na měsíci v ČT (design T. Havránek)

Markéta Daňková *1978

Výtvarnice a designérka

Výtvarné vzdělání získala na Ostravské univerzitě, design interiérů vystudovala ve IDK Škole designu.

Od roku 2012 se naplno věnuje navrhování a realizacím interiérů. Její vášní je tvorba malovaných tapet, autorských potisků. Občas o své práci píše blog.

Ilustrovala knihu básní Teď ještě hlavou o střepy od Radka Glabazni (2010) a kuchařku Škola vaření od Martina Černohorského (2019).

Učí kreslit a lektoruje bytový design.

Žije a pracuje v Praze.

Další zajímavé rozhovory a návštěvy najdete v časopise Domov.