Kovové dekorace a doplňky jsou téměř nezničitelné, tvrdí designérka

V čem vidíte přednosti kovových dekorací?

Výrobky z kovu jsou velmi odolné. Pokud se k nim šetrně chováte, jsou skoro nezničitelné. Jejich výhodou je tedy dlouhá trvanlivost a také velká nosnost. Kov je lehce opracovatelný a díky laseru, který máme, můžeme z plechu vyříznout téměř jakýkoliv tvar.

Jaké jsou inspirace pro vaše dekorace?

Líbí se mi, když každý kousek kovu ožije a začne žít novým životem, když může někomu dalšímu dělat radost. Velkou inspirací mi je příroda kolem nás, květiny, různé rostliny i zvířata. Chtěla jsem, aby moje výrobky dělaly radost, ale zároveň byly funkční. Aby měly uplatnění v každodenním životě. Proto mám v nabídce hlavně věšáky, tabule, držáky na ubrousky, zarážky na knížky. Všechno vždy máme odzkoušené u nás doma.

Co se týká plechových tabulí: lze hovořit o výhodách oproti těm klasickým ze dřeva?

Myslím, že hlavní výhodou je jedinečný design. A také nezabírají tolik místa jako klasické dřevěné áčko. Jde o stylový doplněk na zeď do dětského pokoje. Plechová tabule je lehce omyvatelná a také magnetická, což vnímám jako další výhodu.

Navrhujete také závěsné systémy a regály. Pro jaké interiéry nejraději? Lze je použít i na terasu, balkon či zahradu?

Nejčastěji do různých prodejen nebo na výstavy, ale také do obývacích pokojů a ložnic. Určitě by se daly použít i do exteriérů, jen se musí zvolit vhodná barva, aby kovový nábytek zůstal jako nový co nejdéle.

Jak jste se vlastně dostala k práci s kovem?

Popravdě řečeno si kov našel mě. David, můj partner, který měl ke kovu blízko už odmala, si založil kovovýrobu. A vzhledem k tomu, že mě vždy bavilo něco vyrábět nebo tvořit, vzala jsem to jako výzvu a zkusila navrhnout svoje výrobky.

Které zajímavé projekty plánujete v roce 2020?

Do budoucna mě lákají zahradní dekorace a vyřezávané zástěny například do pergoly. Chtěla bych tvořit pěkná zahradní zákoutí, na která by se lidé rádi dívali a bylo jim v nich dobře. Sami se teď chystáme stavět, plánujeme zahradu, tak se na novou práci těším.

Eva Petrošová *1985 V letech 2000 až 2004 vystudovala Střední odbornou technickou školu, obor Obalová technika se zaměřením na počítačovou grafiku. Po maturitě odjela na půl roku do Španělska. V roce 2014 se začala společně s partnerem zabývat kovovýrobou, která ji nadchla a stala se její láskou i profesí. V roce 2017 založila značku My little art. S partnerem a dvěma syny žije v Dobřichovicích.

