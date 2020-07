Její wi-fi router má podobu dřevěné mísy. Podobně řeší i další návrhy

Váš wi-fi router má podobu dřevěné mísy. Elektronika je chráněna, jednoduchý tvar působí i díky materiálu nadčasově. Ráda navrhujete ze dřeva?

Ano. Lásku ke dřevu si nesu od dětství. Jsem vychovaná v lásce k přírodě, s čímž souvisí i moje obliba dřeva. Umocnila jsem ji v sobě i studiem na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity. Nemám ráda napodobeniny a imitace. Ačkoliv chápu veškeré výrobní a ekonomické výhody, lamino je pořád lamino (dřevotříska s laminátovým povrchem) a dekor dřeva je v mých očích na lepší materiál nepovýší.

Dřevo má hodně výhod, ať už dlouhou životnost, obnovitelnost, opracovatelnost, anebo tvárnost. Má jedinou nevýhodu, musíme o něj pečovat, ostatně ale jako o všechno dobré v životě, ne?

Dřevo v kombinaci s kovem jste zvolila i pro pomocníka do malých bytů s vysokými stropy: produkt Štasu jsou schůdky a sušák v jednom. Jak dalece aktuální je pro vás téma menších prostor?

Navrhování čehokoli je řešení problému a to mě baví. Ať už je to logo, nábytek nebo celý interiér. Malé obytné prostory jsou aktuální téma, a pokud se situace s cenami nemovitostí nezmění, budou chytrá řešení malých prostorů stále žádaná.

Hodně mých vrstevníků nemělo to štěstí, že by žili v domě po rodičích tak jako já, ale přitom mají stejné zájmy, jsou lyžaři, horolezci, cyklisté, fotografové. Šest kol, čtyři fotoaparáty a tři páry lyží ve dvoupokojovém bytě chytré řešení vyžaduje… Pokud jsou věci vysoko, Štasu pomůže.

Podobné téma úspory spatřuji i ve variabilním konceptu Kari koupelna. Na jakých principech funguje?

Kari koupelna je koncept, který vznikl pro účely soutěže pravidelně vyhlašované společností Dřevojas. Ačkoli nebyl produkt nikdy uveden na trh, vzbuzuje v lidech ohlasy. Koncept dokáže šikovný kutil uchopit i sám a bez odborné pomoci mu vdechne život.

Jde o jednoduchý princip zavěšení veškerého vybavení na kari síť, která se obvykle využívá jako výztuž do betonu. Instalace příliš složitá není, je potřeba mít pevnou zeď, do které se síť ukotví, a s rozmyslem vybrat zařizovací předměty, především sanitární vybavení.

Co si na síť pověsíte, záleží jen na vašich potřebách. Od háčků přes police až po menší skříňky, cokoli je možné zavěsit a v případě potřeby kompozici i jednoduše změnit. Je to jednoduché, hravé a snadno přizpůsobitelné i změně počtu spolubydlících.

Za návrhem hodin Za 5 12 stojí příběh, výzva. Je pro vás filozofický rozměr designu důležitý?

Filozofie volně přeloženo znamená láska k moudrosti. Mám ráda moudrý a kreativní přístup v designu. Nemám ráda produkty vznikající jako „design pro design“, věci, které jsou navrženy jen proto, že je to zrovna teď moderní, za rok je vyhodíme a pořídíme stejné, ale jinak barevné. Mám ráda trvalé hodnoty. Inspirují mě lidé, jejich činnost, věci, co používají a mohli by je používat jinak, lépe, déle.

Baví mě současný trend upcyclingu. Posunovat vysloužilou věc za hranici její životnosti. To může udělat každý s kdejakou maličkostí, která se válí zapomenutá na půdě, a nemusí to být studovaný designér.

Alice Strnadová *1993 Česká designérka, vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, obor Design nábytku. V roce 2018 ukončila studium na Českém vysokém učení technickém, Fakultě architektury, oboru Průmyslový design.

Hlavním tématem její tvorby je grafický design, věnuje se také produktovému designu, návrhu nábytku, bytových doplňků a nejrůznějších interiérových prvků.

V současné době zaujímá pozici designéra lezeckých stěn u společnosti TR Walls.

