Zahradní architektka Dana Makrlíková své mamince zrekonstruovala dům

Bydlení a zahrady jsou Daninou velkou vášní, proto se na domě opravdu vyřádila a vtiskla mu nezaměnitelnou podobu. Z malého domečku u Turnova dokázala udělat stylový příbytek.

„Původně to byla naše chalupa a byla mnohem menší. Rodiče domek koupili v roce 1976. Tatínek strašně rád shromažďoval věci a stále něco přistavoval a dostavoval. Dělali to v osmdesátých letech, takže bylo všechno poplatné té době a zařízení podle toho vypadalo,“ vysvětluje zahradní architektka.

Otec Dany Makrlíkové bohužel před čtyřmi lety zemřel, a tak je napadlo, že to chce změnu. „Maminka si vždycky přála interiér ve staroanglickém stylu, proto jsem ji na nějaký čas odstěhovala do apartmánu v Harrachově a za tři měsíce jsme to tady zvládli komplet předělat. Termín byl velmi těsný, jelikož jsme maminku odstěhovali na začátku října a na Vánoce už musely být apartmány prázdné, protože tam měli přijet klienti.“



Práce bylo hodně, neboť se měnily celkové dispozice, dělaly se nové rozvody vody, topení a elektřiny, i dveře jsou na jiných místech, než byly dřív. Podlahy bylo nutné udělat úplně od základu, takže se betonovalo, aby bylo vůbec možné podlahu položit.

Z původního vybavení nezůstalo nic. „Použitelné věci jsme rozdali. Inspirovali jsme se starou Anglií a řadou anglických a amerických filmů, kde je k vidění tento typ knihoven okolo krbu. Snažila jsem se splnit mamce sen, aby to měla na stará kolena doma hezké. Protože jsem tady v podstatě od dětství, beru to tu jako svůj domov a chci, aby to bylo krásné a příjemně se tu žilo. Úpravy ale nejsou u konce. Teď se položila nová zámková dlažba a ze stodoly hodlám udělat ještě jeden dům,“ prozradila Dana.

Dům má dvě patra. V přízemí najdeme kuchyni a jídelnu, odkud se dá dvoukřídlými prosklenými dveřmi projít do obývacího pokoje s krbem. Dole má maminka ještě malou pracovnu, z níž se vychází rovnou na zahradu a ona se tak může během letních měsíců kochat pohledem na květiny.

Z jídelny vedou do obýváku prosklené dvoukřídlé dveře. Právě tyto dveře lemované policemi jsou z celého vybavení nejdražší, protože byly dělány na míru.

V prvním patře jsou tři ložnice. V jedné z nich pobývá během častých návštěv Dana, druhá je zařízena pro dámské návštěvy a třetí je pro pány. Všechno je sladěno na jedničku, vzájemně ladí materiály i barvy. Podlahy, dveře a okna tvoří harmonickou trojici a stejně se to má i s potahy a závěsy, které Dana šila sama. Výběr doplňků byl citlivý a své místo tu našel i obraz babičky, rodinné fotografie nebo obrázky, které má maminka od nepaměti.

Bydlení jako povolání

Nezbylo než se zeptat, jak se Dana k předělávání nemovitostí a k realizaci zahrad vůbec dostala. „Točila jsem reportáže a psala scénáře a náměty s Přemkem Podlahou pro Receptář prima nápadů a moderovala jsem se Štěpánkou Dufkovou na Primě hlavní zpravodajskou relaci, ale květiny a zahrady byly můj koníček vždycky. Jednou přišla Štěpánka Duchoková s projektem zahrady od nějakého zahradníka a mně se to nelíbilo. Domluvily jsme se, že jí udělám zahradu úplně jinou, moderní – a to byla moje první realizace,“ popisuje začátky.

Daně se ozývali další zájemci, založila firmu na realizace a projekty zahrad a vystudovala druhou vysokou školu – Českou zemědělskou univerzitu.

„Myslím si, že není nad to, když člověk dělá, co miluje, protože já jsem už jako dítě nejraději kreslila domy a kytky. Pak jsem v České televizi vymyslela pořad Polopatě, kde mám pravidelnou rubriku o zahradách, ale nejvíce se věnuji právě zahradám. Cítím se architektkou jako takovou, protože když přijdu do domu, hned vím, co by se tam dalo vylepšit. Jsem nesmírně šťastná, když mohu ze zanedbaného domu a zahrady vytvořit něco nového a krásného. Odejít s pocitem, že to místo má díky vám duši, je k nezaplacení. Ráda se pak na tato místa ještě vracím, abych viděla, jak se rostlinám daří a jak zvládly se za tu dobu rozrůst.“

Věnuje se také home stagingu, což je příprava nemovitostí k prodeji. Když s partnerem koupili penzion v Harrachově, předělali jej na apartmány a Dana všechny zařídila tak, aby za poměrně málo peněz vypadaly dobře a byly fotogenické. „A takhle předělávám a rekonstruuji domy a byty. V tomhle jsem regulérní magor, jelikož pořád stavím, buduji a předělávám. U mě nic nevydrží dlouho na jednom místě. Pokud se mě někdo zeptá, co se chystám změnit v letošním roce, odpovím mu, že by se měl spíše zeptat, co se chystám neměnit,“ uzavřela Dana s úsměvem.