Prodali byt, koupili pozemek a začali stavět vysněný dům s krásným jezírkem

Erika s Radislavem mnoho let rekonstruovali starý dům po předcích, ale stále snili o větší zahradě s jezírkem. I když je ostatní měli za blázny, pustili se svižně do akce. „Dům je pro nás odměnou. Máme rádi krásno kolem sebe a to jsme si splnili do puntíku,“ přiznávají.