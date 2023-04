V Brdech si postavili typový dům s biobazénem. Bydlí se jim úžasně

Váš dům, byť je přímo v obci, je takový utajený, z ulice vůbec není vidět. Jaké okolnosti vás přivedly k tomuto pozemku?

Vybrali jsme pozemek na inzerát a při první návštěvě jsme ho vůbec nemohli najít. Až posléze jsme zjistili, že je šikovně zastrčený za záhumenky (záhumenek – menší zemědělský pozemek mimo areál hospodářství, za humny; pozn. red.). Je to takové příznačné. Brdy, ke kterým máme dlouholetou vazbu, jsou také takové utajené. Zvláště ta část od nás na jih. Lokalita je úžasná, těsná blízkost relativně divoké přírody, zajímavá místa pro pěší i cyklo výlety, více možností pro koupání. Zároveň tu není mnoho turistů. Ideální místo pro rekreační dům.

Vypadá ale docela plnohodnotně. Nebo mu chybí něco k trvalému bydlení?

Kdepak, nechybí. Stavěli jsme ho s tím, že tu jednou bydlet budeme. Původně jsme získali stavební povolení pro jiný architektonický návrh. Dům byl sice zajímavý, ale stavba se ukázala jako značně komplikovaná a náklady na její realizaci se vyšplhaly vysoko nad námi očekávanou částku. Takže jsme hledali dodavatele stavby, který má vlastní portfolio domů, nabídne kvalitu a rozumné cenové podmínky. Samo sebou jsme lustrovali internet, časopisy i veletrhy, až jsme našli vše u firmy Penatus. Takže jde o typový dům.

Museli jste dělat nějaké kompromisy, má toto řešení slabší stránky?

S dispozicemi problém nevidím. Myslím, že každý musí vybírat typový dům tak, aby dobře sedl na pozemek a maximálně využil prostoru, který zahrada a okolí nabízí. Optimal D dobře pasoval k situaci, která na zahradě je – příjezdová cesta, výhledy, světové strany. Bylo třeba provést jen pár úprav; místo standardních oken francouzská, protože jsme se chtěli více propojit se zahradou, a přidali jsme jednu toaletu. Vyhovuje nám, že pokoje dětí jsou dále od obýváku; kluci si mohou pozvat kamarády a vzájemně se nerušíme.

S úpravou projektu neměl dodavatel problém?

Naopak. Od počátku jsme měli ze zástupců firmy dobrý dojem. Naslouchali nám a změny zahrnuli do plánů bez okolků. Dostali jsme i možnost navštívit stejný, již postavený typový dům jednoho z jejich klientů, takže jsme si o něm mohli udělat dobrou představu.

Počítám, že jste stavěli na klíč. Dodavatel má u typového domu obvykle všechno vychytané, vyzkoušené a stavba logisticky nevázne. Nebo se snad vyskytlo něco nad očekávání?

Ano, šlo o stavbu na klíč. Ale realizovala se během nejpřísnějších opatření proti covidu, takže nad vším visely otazníky. S dodavatelem jsme se domluvili, že stavbu budeme realizovat ve dvou fázích. Po první fázi se domluvíme na dalším pokračování.

Vzhledem k tomu, že jsme na kontrolu stavby jezdili přes hranici kraje, museli jsme mít v jednu dobu nachystané potvrzení. Dodavatel to ale i v tom složitém období zvládl, i když jednoduché to nebylo. Nakonec obě fáze v podstatě navazovaly a do roka bylo hotovo. Stavaři byli během stavby flexibilní a dokázali pružně reagovat i na naše nově vzniklé požadavky.

Velkým oříškem ovšem bylo vedení sítí. Pozemek je atypický v tom, že příjezdová cesta, na jejímž konci začíná vlastní parcela pro dům je od ulice sto metrů dlouhá. A právě pod touto cestou bylo vedení sítí oříškem jak z hlediska délky, tak vyspádování. Navíc na poslední chvíli se ještě s přípojkami přidal i soused.

Také jsme museli ještě před stavbou odvézt ze zahrady několik nákladních aut se sutí, která byla navršena na pozemku.

Je vidět, že jste si s úpravou terénu dali práci …

Část, kterou vidíte pod úrovní domu, jsme museli řešit už při stavbě základové desky. Jakmile byl dům postaven, už by se tam technika těžko dostávala. Protože to býval zemědělský pozemek, občas jsme vykopali starou rezavou zemědělskou techniku. To děti hodně bavilo, měli z toho takové naleziště.

Jinak nám určitě pomohlo, že jsme v době stavby už měli připravenou studii zahrady od krajinářské architektky a věděli jsme, jakým směrem se budeme ubírat. Později jsme se návrhu s drobnými úpravami drželi. Dokonce, jak vidíte ten koridor s nízkým porostem, na něm je možné v zimě sáňkovat.

Když jsme u zimy, jak máte řešené teplo?

Zvažovali jsme tepelné čerpadlo, ale s ohledem na využívání domu by se nám nevyplatilo. Zvolili jsme tedy elektrický kotel a podlahové topení. V rámci domu na klíč to bylo součástí dodávky a jelikož je dům velice dobře izolován, nemáme ani vysoký účet za elektřinu. Ročně spotřebujeme zhruba pět megawattů. A samozřejmě v tom hraje roli prosklení na jih a krbová kamna, u nichž rádi vysedáváme. Letní teplo se naopak daří dobře držet na uzdě. S předokenními žaluziemi jsme velmi spokojeni, ale měl jsme je nainstalovat i do kuchyně, kde jsme původně mysleli, že nebudou třeba. Jinak hodně práce zastane řízené větrání s rekuperací.

Až budete stavět podruhé, uděláte něco jinak?

Je to o kompromisech. Vždy je možné najít zajímavější řešení. Pokud bychom ale nemuseli brát ohled na rozpočet, líbila by se nám konstrukce v masivních CLT panelů a otevřený krov.

Technické parametry

Typ domu : nízkoenergetický

: nízkoenergetický Zastavěná plocha: 120,52 m 2 (bez teras a skladu)

120,52 m (bez teras a skladu) Užitná plocha : 98,21 m 2

: 98,21 m Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: sloupkový systém Two by Four, staveništní montáž

sloupkový systém Two by Four, staveništní montáž Zdroj energie / teplo: elektrokotel, podlahové vytápění, doplňkově krbová kamna ROMOTOP Esquina N

elektrokotel, podlahové vytápění, doplňkově krbová kamna ROMOTOP Esquina N Větrání: řízené s rekuperací ATREA Duplex 380 ECV5.D.CF

řízené s rekuperací ATREA Duplex 380 ECV5.D.CF Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,18 W/m 2 *K

0,18 W/m *K Okna : plastová

: plastová Autor arch. návrhu: MgA. Josef Heller

MgA. Josef Heller Autor projektu: Richard Vaněk, PENATUS s.r.o.

Richard Vaněk, PENATUS s.r.o. Realizace stavby: PENATUS s.r.o., 2020

