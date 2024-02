Rodina si postavila krásný dům v Dolních Jirčanech. Pomohla šťastná náhoda

Terasovitě upravený pozemek s krásným vzrostlým dubem rámuje výhledy na nedaleký rybník a okolní lesy a mně tak nezbývá, než se Svatoplukem v jeho jednoduchém tvrzení souhlasit: „Vždyť my se tady neustále cítíme jako na dovolené,“ prohlašuje spokojeně Svatopluk, který se ujímá slova.

Po škole jsme s manželkou odešli do Francie, kde jsme kompletně zrekonstruovali dřevostavbu na venkově, s výhledem na Alpy. Když jsme se zhruba před pěti lety rozhodli vrátit do Čech, měli jsme jasno v tom, že chceme zase bydlet v domě, musí mít ale pořádný prostor před okny, nejlépe s výhledem.

V nájemním domě v jižních Čechách jsme brzy začali cítit, že potřebujeme něco vlastního, co bude lépe odpovídat našim představám. A kvůli práci trochu blíže Praze. Nejdříve jsme hledali dům ke koupi, měli jsme ostatně spoustu zkušeností s rekonstrukcí. Jenže všechno, co jsme našli, byl z naší strany určitý kompromis. A to za hodně velké peníze.

Objížděli jsme a pátrali, nakonec jsme se ujistili v tom, že musíme mířit zejména jižně a jihozápadně od Prahy, kde je hezká příroda. Téměř po roce úporného hledání jsme to už skoro chtěli vzdát. Jeden z posledních pokusů, prohlídku domu ke koupi, jsme absolvovali okolo Silvestra 2019.

Dolní Jirčany nás okouzlily – krásná příroda, zázemí vybavené obce, do Prahy co by kamenem dohodil. Ale jak už bylo zvykem, dům nás neoslovil, a tak jsme odjížděli s nepořízenou. Úplnou náhodou, nebo možná řízením osudu, právě kolem našeho stávajícího pozemku s cedulí Na prodej. Parcela ve svahu, s výhledem na les a rybník, orientovaná na jih. Hned jsem volal majiteli a zkraje roku 2020 byl pozemek náš.

Jsem stavař, takže jsem měl velice jasnou představu o tom, jak chci dům koncipovat. V nejvyšší části pozemku, s maximem místností orientovaných směrem ke světlu, slunci a hezkým výhledům. Všechny obytné místnosti se vstupem na zahradu, která se bude odehrávat před nimi, nebo respektive pod nimi.

Pro výběr dodavatelské firmy jsem si udělal malé výběrové řízení, kdy jsem se jel podívat i do výroby na kvalitu práce. Zvolená společnost zvítězila celkem jednoznačně proto, že byli flexibilní a ochotní zohlednit mé požadavky na technologie domu při zachování vysokého standardu materiálů, které používají.

Chtěl jsem dřevostavbu s difuzně otevřenou skladbou stěn, zateplenou dřevovláknitou izolací a měl jsem i velmi jasnou představu například o systému vytápění a větrání. Projekt byl tedy hotový rychle a naše představa na počátku roku 2020 byla taková, že Vánoce už oslavíme v novém domě.

Člověk míní, Covid mění

Rozhodnutí jít do dřevostavby bylo přirozeným důsledkem našich předchozích zkušeností a současných očekávání. Chtěli jsme jednopodlažní dům, takže jsme nemuseli řešit z mého pohledu asi nejvýraznější zapeklitost, kterou je mezipatrová akustika, a sliboval jsem si od ní právě tu rychlost výstavby – které nakonec dostála, i když klacky pod nohy našim bláhovým plánům naházelo nakonec něco úplně jiného.

Na obyčejný územní souhlas, který se obvykle vydává do 30 dnů, jsme čekali půl roku. Důvod? Covid. Další zdržení přišlo v pozdější fázi stavebního řízení, kdy nám paní z úřadu předložila seznam požadavků, co se mělo v projektu doplnit, a když jsme tak učinili, převzala si nás nová posila, protože „naše“ referentka nastoupila do důchodu, a s ní přistál na stole jiný seznam požadavků.

Takže podtrženo sečteno – stavěli jsme na stavebním zasíťovaném pozemku, splnili jsme všechny regulativy, a platné stavební povolení jsem držel poprvé v ruce v květnu 2021, tedy rok a půl potom, co jsme koupili pozemek.

Blesková realizace

V létě 2021 se tedy mohlo začít s výkopovými pracemi – a těch na svažitém pozemku nebylo málo, i když se nám podařilo nic neodvážet, jen přemisťovat. Další komplikací byl nedostatek stavebního materiálu, museli jsme si například počkat na dodávku dřevovláknité izolace, i když se nabízelo ji vyměnit za minerální vatu, odmítl jsem. Chtěl jsem, aby bylo ve skladbě stěny použito co nejvíc přírodního materiálu, navíc dřevovlákno má i velmi dobrou tepelnou akumulaci.

V září se betonovala základová deska a montáž vlastního domu tak připadla na zimu. A tady se ukázala právě ta neskutečná výhoda dřevostavby, obzvláště té, montované z prefabrikovaných panelů. Byli jsme se znovu podívat ve výrobě, když se připravovaly přímo naše panely, a pak jsme sledovali, jak přijely kompletně sestavené stěny i s namontovanými okny a během dvou dnů byla hrubá stavba pod střechou. V březnu 2022 jsme tak přebírali hotový dům.

Využitý čas „navíc“

Díky průtahům s úřady bylo hodně času na to, vyladit ten náš narychlo spíchnutý projekt. Například jsme dům protáhli o dva metry, protože se ukázalo, že je na cestě další, už třetí, přírůstek do rodiny. S celkovou koncepcí nám pomáhal můj bývalý spolužák, architekt Honza Hrušecký, ten nám pak ostatně radil i při zařizování interiérů.

Projekt pro vydání povolení stavby vypracovala stavební společnost se svým projekčním týmem. Tomu bych chtěl touto cestou poděkovat, protože i když jsem byl asi často náročný klient, vždycky se všechno snažili řešit ke spokojenosti obou stran. Nechal jsem si dům postavit v podstatě na klíč, včetně základové desky, protože jsem chtěl, aby za dům ručila jen jedna firma.

„Dusil“ jsem je i při výstavbě, protože jsem si chtěl opravdu pečlivě pohlídat, aby nedošlo k žádným zabudovaným vadám, takže zápisů ve stavebním deníku bylo nepočítaně. Při pohledu zpátky to byly ale většinou jen malichernosti, byli od počátku velice poctiví a transparentní, ale když člověk hledá, vždycky něco najde.

Optimalizace rozpočtu

Situace na trhu nám hodně pocuchala rozpočet – nejdříve nebylo možné stavět kvůli úřadům, pak nebylo z čeho stavět a když konečně bylo, ceny materiálů vylétly na několikanásobek. Měl jsem rezervu, protože jsem stavař, měl jsem dokonce dvojitou rezervu, ale i ta brzy došla a muselo se optimalizovat.

Povedlo se nám neškrtat na věcech, které jsou důležité, ale spíš u těch, co se dají rozložit v čase. Rozhodně jsem nechtěl sahat na položku úpravy zahrady, vybudování oplocení a venkovního zázemí, protože když máte malé děti, nemůžete chodit pět let do domu po paletách.

Spokojenost na všech frontách

Našli jsme tu domov. Jsme moc spokojení s místem i se stavbou. Jediné, co bych asi teď s odstupem času řešil jinak je topení v koupelně – stejně jako všude v domě tam máme elektrické topné kabely, ovšem pod šesti centimetry betonu. Tato akumulační vrstva brání rychlému nahřívání, a to je to, co v koupelně potřebujete. Instantní teplo v tu chvíli, kdy se rozhodnete pro sprchu.

Obecně se mi ale zase vrátil ten pocit, který jsem míval ve Francii, když jsem přišel z práce domů, sedl si na terasu, nadechl se, rozhlédl se a řekl si: vždyť já jsem tu jako na dovolené.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 153 m 2

153 m Užitná plocha: 127 m 2

127 m Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: difuzně otevřený prefabrikovaný panel Martinice Group DifuECO Energo

difuzně otevřený prefabrikovaný panel Martinice Group DifuECO Energo Vytápění: elektrické podlahové vytápění

elektrické podlahové vytápění Větrání: řízené větrání s rekuperací tepla a vlhkosti Jablotron Futura M s modulem dochlazování/dotápění CoolBreeze

řízené větrání s rekuperací tepla a vlhkosti Jablotron Futura M s modulem dochlazování/dotápění CoolBreeze Součinitel prostupu tepla jižní stěnou: U = 0,13 W/m 2 .K

U = 0,13 W/m .K Součinitel prostupu tepla ostatními stěnami: U = 0,15 W/m 2 .K

U = 0,15 W/m .K Autor projektu: Martinice Group

Martinice Group Realizace: 2021/2022, Martinice Group

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz