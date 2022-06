Stavbu na klíč provázelo štěstí. Katalogový dům byl skvělou trefou

O co vám u nového domu hlavně šlo?

Chtěli jsme odejít z nájemního bytu v plzeňské zděné bytovce a být blíž k rodičům, kteří žijí na malém městě v podhůří. Přáli jsme si rychle bydlet ve vlastním a pro děti jsme chtěli zahradu.

Můžete to specifikovat, protože dům na klíč je vágní pojem?

Sami jsme si chtěli zařídit jen nábytek, všechno ostatní jsme měli v úmyslu svěřit jedné firmě.

Žijete na Liberecku a vybraná firma je od Příbrami. Nenašli jste žádnou vhodnou blíž ke staveništi?

Dodavatele jsme hledali půl roku. U první oslovené firmy mělo jít o zděný dům. Nebyli jsme si však jisti dodavatelem a jen jsme si ujasnili, jak by měl dům vypadat. Pak jsme se propracovali k dřevostavbám a byli ve více firmách. Většina nabízela difuzně uzavřenou skladbu stěny. Tou dobou už jsme měli ohledně dřevěných domů hodně nastudováno a když se objevila firma, která nám předložila rovnou návrh domu difuzně otevřeného, zavětřili jsme. Její proklientský přístup se pak ukázal v tom, že nás manažer firmy provedl po výrobním závodu a ukázal nám, že si sami připravují dřevo a jak vyrábí jednotlivé komponenty pro hrubou stavbu. Nakonec jsme i rádi změnili názor na to, jak by měl náš dům vypadat, a vybrali jsme si z jejich katalogové nabídky dům jiný, protože se nám zdál ještě lepší než ten původní.

Neprodražila vzdálenost dvě stě kilometrů stavbu?

To jsme ani neřešili. Podstatnější bylo, že firma nabízela všechno to, co bylo pro nás důležité – konstrukci a dispozice, které nám vyhovovaly a rychlou výstavbu. Vše zabalené do úhledné podoby za velmi pěkné peníze.

Měli jste na tu dálku nějakou prodlouženou ruku, myslím technický dozor?

K dodavateli jsme měli veškerou důvěru. Nepřipadlo nám nutné ho nějak kontrolovat. Nota bene, panely se beztak vyrábějí v hale a preciznost zpracování jsme viděli už ve výrobně na vlastní oči.

Když říkáte rychlá výstavba, kolik měsíců představovala?

V říjnu 2019 jsme začali stavět s tím, že do konce března následujícího roku musí být hotovo, protože nám končil nájem bytu v Plzni. Stihli to přesně na termín, i když dokončovací práce probíhaly už v době nouzového stavu na jaře 2020. Hrubá zastřešená stavba byla hotová už v listopadu. Přes zimu zrály betonové podlahy a zbytek zabraly dokončovací práce jako kompletní vnitřky až po výmalbu a instalaci podlahové krytiny, sanitárního vybavení, konvektorů a kamen a nakonec fasáda. Poslední dva měsíce byly šílené. Nikdo nečekal, že přijdou taková omezení. Ubytování bylo zakázané, takže sem dělníci museli denně dojíždět 200 kilometrů. Ale stihli to na čas, k naší spokojenosti, klobouk dolů. Když jsme se stěhovali, tak už byly zavřené i okresy, a se starým trvalým bydlištěm v občance jsme se báli, ze nás do nového domova ani nepustí.

Vnímáte nějaký rozdíl oproti bydlení ve zděném?

Vyzdvihl bych to, že nepociťujeme žádnou vlhkost, bez ohledu na roční období. Bydleli jsme v několika zděných bytech, dokonce v novostavbách, a vždycky byla někde plíseň. To i přesto, že větrání je „náš koníček“, máme rádi čerstvý vzduch. A ještě k té rychlosti bych mohl zmínit, že známí začali stavět dům zděný o rok dříve než my a dodnes ho nemají dokončený.

Co prostorová akustika, netrápí vás?

Vzhledem k tomu, že místnosti nejsou rozlehlé a nábytek je členitý, k tomu čalounění, koberečky, záclony, obrazy… žádné echo tu není. Přenos mezi patry tlumí betonový strop, respektive podlaha v patře a schodiště s chodbou je od pobytových místností v přízemí odděleno dveřmi.

Když jste vybírali topení, co vás přivedlo k podokenním konvektorům?

U podlahového teplovodního topení jsem měl pocit, že když se něco pokazí, budeme muset rozbít celou podlahu. Také má velkou setrvačnost a regulace teploty reaguje pomaleji. Elektrické podlahovky jsem se zase trochu bál. Takže jsme zvolili elektrokotel a radiátory pod okna, ale vlastně jen z důvodu požadavků norem, respektive úřadu. Prakticky je využíváme minimálně. Věděli jsme totiž, že budeme topit hlavně v krbových kamnech, protože nás baví připravovat dřevo, koukat do ohně, a samo sebou pocitově je od nich teplo příjemnější. Navíc se ukázalo, že dokážou vytopit celý dům, což dokládá, jak rychle se dřevostavba vyhřeje a jak teplo udrží. S tím jsme maximálně spokojeni. Kromě toho je dřevo levnější než elektřina.

Volili jste kamna podle výkonu nebo nějakého specifika pro dřevostavbu?

Vůbec ne. Koukali jsme jen na to, aby se nám líbila.

Jak větráte, máte centrální systém?

Uvažovali jsme dlouho o řízeném větrání s rekuperací. Ale bylo hodně argumentů pro i proti a nějak jsme nebyli schopni je uspokojivě vyhodnotit. Pořídit si do domu něco za dvě, tři stovky tisíc a nevědět, jestli mi to přinese očekávanou službu, to nám nepřišlo rozumné, nezískali jsme jistotu. Jsme zvyklí větrat řádně, máme to rádi. Tady v podhůří je navíc čistý vzduch, tak proč ho nepustit dovnitř…

Kdybyste teď byli na začátku a mohli něco změnit, co by to bylo?

Střešní okno v ložnici bychom nedávali, protože když prší, buší nad hlavou i když jde o trojsklo. Jinak jsme spokojeni jak se zvolenou dispozicí, tak s provedením stavby. Možná jsme mohli něco ušetřit, kdybychom si sami zařizovali základovou desku, protože dodavatel ji beztak zadal místní firmě.

To je otázka, protože když ji domluví stavební firma, tak přebere i odpovědnost, když se něco nepovede, respektive ručí i za tu desku i když ji sama nevylila. Máte kompletní garanci a nemusíte se dohadovat, kdyby na to přišlo.

To máte pravdu, takový případ nastal, i když ne u desky, ale u bojleru, který protékal. Stačilo jen zavolat do stavební firmy, protože zařizovací prvky koupelny byly také v rámci domu na klíč, a ještě ten den zjednali nápravu, i když dodavatelem toho bojleru byla firma jiná. Komunikaci se stavební firmou bych tímto chtěl ocenit, byla vždy bezproblémová a vstřícná. Na konstrukci dává navíc záruku pětadvacet let. Měli jsme tu místního opraváře na střechu, když vichřice shodila tašku. A říkal, že je to poctivě udělaná práce.

Nebojíte se, že třeba za dvacet let už nebude mít dům takovou kvalitu?

Z toho strach nemáme. Manželčini rodiče mají roubenku sto sedmdesát let starou a funguje dodnes bez rekonstrukce, protože se o ni dobře starají. Moje babička zase žije v dřevěné řadovce z padesátých let, kde jsou stěnové desky jen slepené. A kromě toho, že je lepidlo i po desítkách let cítit formaldehydem, se na domku nevyskytl žádný problém. A když si vezmete, jaké materiály byly k dispozici tehdy a jak sofistikované jsou dnes, myslím, že náš dům přečká století a my v něm ve zdraví.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 86,76 m²

86,76 m² Užitná plocha: 139,66 m²

139,66 m² Dispozice : 5 + kk

: 5 + kk Konstrukční systém: difuzně otevřený systém – sendvičový panel DifuEco Energo

difuzně otevřený systém – sendvičový panel DifuEco Energo Zdroj energie / teplo: el. kotel + otopná tělesa, v koupelnách žebříky, doplňkově krbová kamna

el. kotel + otopná tělesa, v koupelnách žebříky, doplňkově krbová kamna Větrání: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,15 W/m²K

0,15 W/m²K Okna: plastová, trojskla

plastová, trojskla Autor projektu: Viktor Beníšek

Viktor Beníšek Realizace stavby PILA MARTINICE s.r.o. / Martinice group

