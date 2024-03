Původní dům si odvezl kamarád. Pak si postavili nejlepší bydlení v životě

Jak dlouho jste o domě přemýšleli, připravovali se, ladili potřeby …, než jste oslovili architekta?

O novém domě jsme začali přemýšlet v době, kdy si manželka zlomila nohu a obě koupelny jsme měli v patře. Byla odkázána na mou pomoc, takže jsme začali řešit, co s tím uděláme. Jelikož jsme bydleli v domě zhruba dvanáct let, rozhodovali jsme se, zda do něho zakomponujeme výtah a provedeme rekonstrukci (abychom ji nemuseli provádět v pozdější době, kdy už nebudeme mít tolik sil), anebo zda postavíme nový přízemní dům. Proto jsme se obrátili na architekta a požádali jsme ho o vypracování studie. No a po jejím obdržení jsme měli hned jasno, že starý dům odstraníme a na jeho místě, po zvětšení základové desky, postavíme nový. Pozemek máme velký, takže rozšíření půdorysu nebyl problém.

Kromě myšlenky o domě bez schodů, měli jste širší představu o tom, co v něm nesmí chybět?

Jelikož šlo o třetí dům, který jsme stavěli, tak jsme měli jasno, co je pro nás nepostradatelné a co v nové domě chceme. Jsme si vědomi, že žijeme v krásném prostředí a jeden z hlavních požadavků byl, dům co nejvíce s přírodou propojit, tedy velká okna a z předchozí stavby se nám osvědčila terasa, která by propojila dům se zahradou po celé jeho západní délce. Dalším přáním bylo zakomponovat do domu saunu a infrasaunu, kterou rádi i s dětmi využíváme. Třešničkou na dortu pak měla být návštěvní místnost, do které by se dalo vejít mimo hlavní obytný prostor.

Podle jakého klíče jste architekta vybrali?

Výběr byl pro nás jednoznačný. S ateliérem pana Černého jsme již měli zkušenosti z předchozích staveb domů pro naše děti a ze stavby firemního objektu. Rozumíme si s ním i po lidské stránce. Je to člověk, který poslouchá, a troufnu si tvrdit, že v současné době už i zná naše požadavky. I v případě, že jsme během stavby upravili jeho projekt, účastnil se vždy jednání a detailně řešil vše potřebné ve spolupráci s jednotlivými profesemi. No a že jsme příznivci dřevostaveb je patrné z toho, že již předchozí dům byl postaven právě touto technologií.

Potřebná řemesla jste si zajišťovali sami, nebo jste měli generálního dodavatele stavby?

Naše stavba byla trochu specifická v tom, že jsme neměli dodavatele na klíč, ale dva špičkové řemeslníky Petra Krulicha a Hynka Mareše, kteří celý dům postavili sami. Pro technické detaily a dodávky materiálu jsme měli najatý technický dozor v osobě Petra Pimka. Stavební dozor jsem si zajišťoval osobně. Na dodávku elektra, větrání s rekuperací, vody a kanalizace, keramických obkladů a koupelen, dodávku oken, dveří a žaluzií a pokládku podlah jsem si najímal firmy.

Dělalo vám něco starosti?

Od poloviny roku 2020 začaly být problémy s dodávkou materiálů, to se projevilo při dodávce podlah. Problémy vznikly s dodávkou oken, která byla špatně zaměřena. Musel se dodatečně vyrobit nástavec a čekalo se dalších osm týdnů. Byla to dost nepříjemná komplikace, protože jsem měl nasmlouvanou fasádní firmu. Terasové dveře v návštěvní místnosti nejsou dodnes plně funkční. Ověřené firmy byly bez problému, ale ty nově vybrané, i když byly na doporučení, byly nespolehlivé. I z hlediska následného servisu dodávek pro stavbu jsem se snažil vybrat firmy z okolí, ale i servis je, podle mé zkušenosti, na dost žalostné úrovní: ...přijedeme na servis, až budeme mít cestu vaším směrem; …naše firma se přemístila z Liberce do Děčína; a podobné výmluvy. Při podpisu smlouvy slíbily firmy vše, ale když jsem například potřeboval zprovoznit garážová vrata, která se neotvírala, tak jsem si musel zajistit někoho jiného. A podobných zkušeností mám i s jinými servisními firmami bohužel mnoho. Velký problém byl také s dopravou třináctimetrových trámů na střechu (příjezdová komunikace je velmi úzká a špatně se do ní zatáčí), ale i to jsme nakonec zvládli vyřešit. Konečný výsledek je tak i po všech nepříjemných peripetiích nakonec více než dobrý a je jen pár detailů, které mně trochu mrzí.

Takové komplikace asi výstavbu dost protáhly …?

Bylo to, jak se říká o fous. Včetně rozebrání stávajícího domu, který demontoval můj známý za jednadvacet dní a příští rok by ho měl postavit na svém pozemku, trvala výstavba deset měsíců. Trochu problematická byla doprava pumpy na beton, která k nám nevyjela a musela se shánět pumpa terénní, takže zdržení bylo dva týdny. Na provizorní bydlení jsme si nechali upravit naši stodolu, což se ukázalo jako velmi dobrý tah, protože jsem byl trvale na stavbě. Ráno jsem si prošel, co je potřeba, a odpoledne jsem si to mohl zkontrolovat. A díky covidu jsme zrušili i všechny naše dovolené a spolu s manželkou jsme se mohli plně věnovat stavbě. Samozřejmě bydlení ve stodole nebylo připraveno na velké mrazy, které koncem roku nastaly, a tak teplota v naší ložnici klesla občas i k osmi stupňům a došlo i na čepici na spaní. Měli jsme i záložní plán, že bychom mohli bydlet u dcery, ale k tomu nedošlo. Byl jsem nakonec rád, že jsme na stavbě prakticky bydleli, protože jsem tak mohl celou stavbu efektivně řídit.

S dřevostavbou už jste měli zkušenost. Odrazila se nějak v technickém vybavení nového domu?

V předchozím domě jsme měli kombinaci teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla pomocí jednotky Atrea Duplex RK5, kde je zakomponován i elektrický kotel v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním. To nám plně vyhovovalo, a tak jsme ho použili i v domě novém. Elektrické podlahové vytápění je instalováno v koupelnách, v sauně, botníku a zádveří a pergole. Velmi kladně hodnotím také rekuperaci, kterou jsme měli i v předešlém domě. Sami bychom všechny prostory asi nevětrali, tak jak by se mělo. V ložnici ale větráme i oknem, i když víme, že pro rekuperaci to není ekonomické. Nově jsme u tohoto domu zařadili fotovoltaiku o výkonu 10 kWp včetně baterie.

Druhá dřevostavba asi už tolik nepřekvapí. Z čeho máte největší radost?

Překvapeni skutečně ničím nejsme. S manželkou se shodneme, že ve dřevě se nám hezky bydlí asi i proto, že dřevo máme hodně rádi. Dřevostavbu bychom za zděný dům asi těžko měnili. Největší radost nám asi působí výhledy, které máme, při dobré viditelnosti, 50 až 70 kilometrů. Každý večer vidíme jiný západ slunce, a to v předchozím domě, ačkoliv stál na stejném místě, nebylo. Je to asi zvětšením oken a celkové prosklené plochy, která zahrnuje kuchyni, jídelnu i obývací pokoj. Díky tomu jsme celodenně v kontaktu s přírodou, která nás obklopuje, a díky spojení terasy s domem můžeme celé léto žít prakticky venku. Říká se, že až třetí dům je ten správný, a s tím můžu jen souhlasit. Bydlíme tu již dva roky a nic bychom neměnili.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 502 m 2

502 m Užitná plocha: 363,1 m 2

363,1 m Dispozice: 5+kk a garáží

5+kk a garáží Konstrukční systém: lehký skelet, letmá montáž, difuzně otevřená skladba

lehký skelet, letmá montáž, difuzně otevřená skladba Zdroj energie / teplo: tepelné čerpadlo vzduch-voda ATREA FS24 v kombinaci s integrovaným zásobníkem tepla IZT-F-PT 425 o objemu 425 l (v průběhu výstavby změněno na elektrokotel)

tepelné čerpadlo vzduch-voda ATREA FS24 v kombinaci s integrovaným zásobníkem tepla IZT-F-PT 425 o objemu 425 l (v průběhu výstavby změněno na elektrokotel) Větrání: řízené větrání s rekuperací tepla ATREA DUPLEX RK5 1400/440/10/0

řízené větrání s rekuperací tepla ATREA DUPLEX RK5 1400/440/10/0 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy: 0,178 [W/(m 2 ·K)]

0,178 [W/(m ·K)] Autor arch. návrhu: Ing. arch. Miloš Černý, Černý Ateliér

Ing. arch. Miloš Černý, Černý Ateliér Autor projektu: Ing. arch. Miloš Černý, Ing. Petr Janda

