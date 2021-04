Kde soudruzi z NDR udělali chybu? O designu dvou německých států

Výstava Německý design 1949–1989, Dva státy – jedna historie srovnává design východního a západního Německa podle stejného měřítka, čímž vrhá světlo na méně známé kapitoly dějin německého designu.

Tato výstava je první, která se zaměřuje na dějiny východoněmeckého a západoněmeckého designu jako na dějiny společné. Najdeme tu sice plno rozdílů a střetů, ale také sdílení a propojení.

Prvním místem, kde bude výstava ke zhlédnutí, je Vitra Design Museum ve Weil am Rhein (20. března 2021 – 5. září 2021 - zatím kvůli pandemii je výstava uzavřena). Poté se přesune do Drážďan do Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen (15. října 2021 – 20. února 2022). Výstava i její mezinárodní turné vznikly s podporou ministerstva zahraničí Spolkové republiky Německo.