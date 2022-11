V Japonsku chtěli zbourat unikátní dům, nakonec jej přestěhovali do Evropy

Co je kampus Vitra Vitra Campus ve Weil am Rhein nedaleko Basileje je unikátní soubor současné architektury. Fanoušci designu a architektury z celého světa jsou zváni k architektonické prohlídce a objevování budov navržených některými z nejuznávanějších architektů. Vitra Campus spojuje obchodní a kulturní aspekty švýcarského výrobce nábytku Vitra, který byl založen Willim Fehlbaumem jako obchod s vybavením obchodů v roce 1934. Výroba byla v roce 1950 přemístěna z Birsfeldenu (Švýcarsko) do Weil am Rhein (Německo). Poté, co v roce 1981 zničil většinu výrobních prostor velký požár, využila druhá generace vlastníkem provozované společnosti příležitost k jejich přestavbě ve spolupráci se slavnými architekty.