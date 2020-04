Do bytu v secesním domě se po rekonstrukci vrátil styl i noblesa

Byt 1+1 s plochou 67 m2 představuje polovinu původního měšťanského bytu. Zdá se to neuvěřitelné, ale kdosi před lety „vymyslel“ v secesním domě na Starém Městě dispozici a stavební detaily, které lze jen těžko pochopit. Do bytu se vstupovalo panelákovými dveřmi v kovové zárubni a dále skleněnými posuvnými dveřmi, pokoje byly průchozí.

Retro vypínače a zásuvky značky Berker Serie 1930 nemohou při rekonstrukci interiéru v secesním domě chybět.

Investor si přál reprezentativní byt s jednou ložnicí pro občasné bydlení, protože v Praze nežije trvale. Ivanka Kowalski tak musela využít každý centimetr prostoru, aby splnila náročné představy klienta i dnešní požadavky na moderní bydlení.

Výborně vyřešený projekt přihlásila do soutěže Interiér roku 2019 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce firma Monobrand. Uzávěrka soutěže byla 20. února, vyhlášení vítězů se uskuteční na mezinárodním kongresu o bydlení, architektuře a designu Living Forum 2. června 2020. Původní březnový termín se musel kvůli koronaviru posunout.

Nová dispozice bytu více než prospěla

Největším problémem bylo navrhnout novou dispozici bytu včetně samostatných vstupů do pokojů, a to tak, aby se podařilo zachovat i co nejvíce původních prvků, které se zde naštěstí dochovaly: štuky na stropě, kazetové obklady v arkýři či původní kliky na oknech (s ohledem na tyto prvky jsou vstupní dveře použité při rozdělení bytu o to nepochopitelnější).

Designérka Ivanka Kowalski doplnila zachované a zrepasované prvky replikami, to se týkalo zejména poničených obkladů pod okny či vstupních dveří, které byly stylově zcela v rozporu s charakterem bytu i celého domu.

Pokud jde o materiály, je byt navržený v kombinaci bělených původních dubových parket se smetanově bílou výmalbou a lakovanými kazetovými obklady, doplněných šedobílým carrarským mramorem a detaily z mosazi.

Pod okny byly použity litinové radiátory. Retro vypínače a zásuvky značky Berker Serie 1930 pak podtrhují stylový charakter bytu. Díky nové dispozici a použitým světlým barvám působí interiér mnohem prostornějším dojmem, než ve skutečnosti je.

Italský mramor i čeští truhláři

Na čelní plochy kuchyňských dvířek a zásuvek použila designérka slavný carrarský mramor, z něhož tvořil své sochy i Michelangelo, navíc je možné kuchyni kompletně uzavřít pomocí dveří, které se při otevření složí a zasunou po stranách linky.

Další zajímavý prvek v interiéru představuje truhlářská sestava u vstupních dveří. Díky ní vstupní dveře do bytu, vstup na WC a do technické místnosti vypadají jako dobový kazetový obklad.

Luxusní nádech dodávají interiéru také ručně vyráběná nástěnné svítidla od Michaela Anastassiada, závěsné svítidlo od Giopato Coombes i kolekce kování a úchytek od belgické manufaktury Maison Vervloet, vše z portfolia firmy Monobrand.

Když není kuchyň potřeba, lze ji uzavřít za dveře, které splývají s výmalbou stěn.

Kuchyň má obklad, čelní plochy skříněk a zásuvek z carrarského mramoru.