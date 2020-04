Jsme sadisté interiérového designu, tvrdí autorky unikátního prostoru

Design: studio oooox - Ing. arch. Radka Valová, Ing. arch. Martina Spurná

Realizace: 2019

Studio oooox funguje více než 16 let. Specializuje se na návrhy a rekonstrukce rezidenčních interiérů. „Děláme jen to, co umíme a co nás baví. Pokud chcete postavit dům nebo navrhnout kavárnu, pošleme vás za některým z našich kolegů. Správným partnerem jsme pro toho, kdo chce navrhnout interiér bytu či domu nebo rekonstruovat rodinný dům,“ říká Ing. arch. Radka Valová, která ateliér zakládala společně s Jakubem Valou.

Za dobu své existence studio zrealizovalo téměř 200 projektů, díky tomu získali architekti bohaté zkušenosti s používáním materiálů či nových technologických procesů a podařilo se jim obklopit se zručnými a zodpovědnými dodavateli.

Před několika lety založilo studio i značku Loooox s designovými interiérovými doplňky, které architekti vybírají osobně.