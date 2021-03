Když nábytek či lampy vypadají, jako kdyby vypadly ze stránek komiksu

První kolekce vytvořená skupinou Memphis byla vystavena v milánské galerii Arc’74 v září 1981. Byl to šok. Křiklavé barvy a divoké vzory jako by vystoupily přímo ze stránek komiksových knížek a daly vzniknout zcela novému vzhledu, v němž se v šílené směsi prolínala popkultura, reklamní estetika a postmodernismus.

Peter Shire, křeslo

Výstava Memphis: 40 let kýče a elegance v galerii Vitra Design Musea ve Weil am Rhein tak oslavuje čtyřicáté výročí založení skupiny. Mezi vystavenými návrhy najdete nábytek, lampy, mísy, kresby, skici i fotografie.

Vystavené předměty zahrnují práce od slavných členů skupiny, jako byli Ettore Sottsass, Michele De Lucchi, Martine Bedin, Michael Graves, Barbara Radice, Peter Shire, Nathalie Du Pasquier či Shiro Kuramata.

Jak prolomit tabu

Deklarovaným cílem skupiny bylo překonat diktát funkcionalismu, oslavovat banálnost a každodennost a prolomit tabu dobrého vkusu. Filozofii designu skupiny ovlivnila i nově vznikající informační společnost, včetně televize a počítačů. Předměty měly za cíl komunikovat s divákem a vyprávět svůj vlastní jedinečný příběh.

Skutečný průlom přišel v roce 1982, kdy si módní guru Karl Lagerfeld nechal svůj byt v Monte Carlu zařídit nejnovějšími designy nábytku skupiny Memphis. Již tehdy byl název uskupení synonymem určitého glamouru: jako inspirace posloužila písnička Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again Boba Dylana, která se hrála na prvním setkání členů v zimě 1980/81.

Popud k vytvoření skupiny vzešel od uznávaného italského architekta a designéra Ettora Sottsasse. Ten v šedesátých letech začal experimentovat se sochařskými kusy nábytku: na své výtvory vrstvil barevné plastové lamináty a nazýval je totemy.

I takzvaná obědová židle Seggiolina da Pranzo, kterou v roce 1978 navrhl pro Studio Alchimia, je ze vzorovaného laminátu, který se později stal poznávacím znamení skupiny Memphis.

Sottsassovy návrhy velkých úložných prostor patří mezi nejdůležitější práce skupiny: skříňka Beverly, kterou navrhl v roce 1981, bude k vidění i na výstavě. Kombinuje různorodé prvky, jako je pochromovaná nerezová trubka, barevná žárovka a laminované povrchy. Celek tak vytváří kompozici balancující mezi kýčem a elegancí.

Z rebelů se staly designové ikony

Pro mnoho mladých designérů se skupina Memphis stala odrazovým můstkem k nastartování kariéry a dosažení mezinárodního úspěchu. Matteo Thun a Michele De Lucchi jsou dosud aktivní na poli mezinárodního průmyslového designu.

Vedle De Lucchiho stolu Kristall (1981) bude na výstavě i židle First (1983). Ta je pozoruhodná svými kulatými předměty připevněnými na područkách, které sedící osobu obklopují jako planety.

Michele De Lucchi - jeho židle First (1983)

De Lucchiho židle Riviera z roku 1981 již předjímá pastelové barvy, které designér hojně používal o několik let později v sérii experimentálních domácích spotřebičů navržených pro značku Philips. Tato spolupráce poukazuje na rychlost, s níž se myšlenky skupiny Memphis dostaly do každodenní estetiky a přispěly v osmdesátých letech k barevnějšímu a hravějšímu designu.

Další hlavní postava skupiny Memphis, francouzská designérka Nathalie Du Pasquier, využívala myšlenky skupiny v sofistikovaných návrzích vzorovaných textilií a interiérovém designu. Výstava představuje její kresby i skici Michaela Gravese, amerického architekta, který se ke skupině volně přidružil.

Nathalie Du Pasquier a Brit George Sowden však na „tradici“ Memphis stále navazují, navrhují třeba pro dánskou značku Hay a drží se barev typických pro Memphis. Sowden je podepsaný pod kolekcí malých barevných domácích spotřebičů, Nathalie zase pod látkami, polštářky a textilními taškami, které nezapřou inspiraci osmdesátými léty.

V roce 1987 se členové uskupení rozešli. Ačkoliv někteří přispěli jen několika návrhy, příběh a vliv skupiny Memphis je i přes její krátký život nepřehlédnutelný. Výstava v galerii Vitra Design Musea je poctou době existence skupiny Memphis, jejíž energie a kreativní síla neztratily nic ze své úchvatnosti.

Memphis tým

Výstava, která bude k vidění až do 23. ledna 2022, zůstává prozatím vzhledem k pandemickým podmínkám zavřená, ale je připravena otevřít ihned po jejich uvolnění.