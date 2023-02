Fantastická proměna funkcionalistické vily pro rodinu se šesti dětmi

Vila se v roce 2022 stala jednou ze Staveb roku a získala čestné uznání v rámci soutěže Grand Prix Architektů. Historie vily sahá až do roku 1933, kdy byla postavena Ing. Janem Hublíkem. Existuje přitom teorie, že autorem jejího návrhu byl významný architekt a urbanista Bohuslav Fuchs.

Během devadesátých let však stavba prošla výraznou přeměnou, jež domu zcela odcizila jeho funkcionalistickou identitu. A to se rozhodli změnit noví majitelé, kteří vilu zakoupili s odhodláním navrátit jí původní atmosféru.

Designérka použila výrazné barvy.

Citlivé rekonstrukce se ujali architekti ze StudioPAB. Při návrhu se architekt Jan Pospíšil se svými spolupracovníky nechal vést plány původní vily. Vzhledem k požadavku na navýšení kapacity domu pro potřeby osmičlenné rodiny se architekti po dlouhém zvažování rozhodli nejen po přístavbu, ale také nástavbu. Dnes tak vila čítá celkem čtyři podlaží.

Nové nejvyšší patro plně respektuje základní geometrický princip celé stavby, proskleným pásem však záměrně přiznává, že jde o současný počin. Cesta k finální podobě domu však nebyla jednoduchá. Veškeré horizontální konstrukce totiž vykazovaly velmi špatný technický stav, kvůli němuž byl prakticky celý objekt rozebraný a následně znovu složený.

Když je majitel sběratelem

Návrh interiéru majitelé svěřili do rukou designérky Ing. Jany Trundové z olomouckého ateliéru mimokolektiv. „Na úvodní schůzce jsme s investorem mluvili o tom, jak by měl dům vypadat. Představil mi svou sbírku umění a zařizovacích předmětů z 20. až 30. let, které jsme selektovali. Seznámil mě také s jejich tehdejším bydlením, abych viděla, jakým stylem rodina žije, co si přejí v novém domově zachovat a co naopak změnit,“ vzpomíná designérka.

Investorova sbírka měla samozřejmě na návrh interiéru vliv: jednotlivé sběratelské kousky bylo třeba vhodně do vily zakomponovat.

Jídelna slouží rodině i návštěvám, designérka pečlivě vybírala každý kus nábytku s ohledem na funkcionalistický styl.

Jana Trundová při návrhu navazovala částečně na původní plány vily a následně na dokumentaci od StudioPAB, které jí poskytlo v tvorbě interiéru autorskou svobodu.

„K návrhu interiéru jsem přistupovala s velkým respektem k funkcionalismu. Od začátku jsem měla o prostoru a zařizovacích prvcích konkrétní představu a projekt interiéru jsem se snažila tvořit svébytně. Důraz jsem kladla zejména na detail a atypickou autorskou výrobu,“ popisuje autorka interiéru oceněné vily.

Designérka se nebála použití sytých barev ani výrazných struktur kamene, kterých je ve vile celkem osm druhů. Celým domem pak prochází motiv ohybu funkcionalistické trubky, pro dospělé v chromované úpravě, pro děti v různých barevných odstínech.

Oddělené vchody

Členové domácnosti využívají vchod ze západní strany v nejspodnějším podlaží, které je částečně zapuštěné pod úroveň terénu. Vstupní prostor se šatnou ústí do haly, ve které je nejen schodiště, ale také výtah propojující všechna patra domu. Uprostřed haly je na podlaze z litého terrazza vyobrazený motiv navržený od olomouckého grafického studia Rency, které pro vilu vytvořilo vizuální identitu. Stejný grafický prvek designérka zopakovala také například na mřížkách pro vzduchotechniku nebo krb. U

paty schodiště je situovaná samostatná toaleta a koupelna, které jsou vyvedené v černo-bílém provedení. „V koupelně v přízemí jsem využila atypické 3D tvarové obklady, které formují umyvadlo, přechod do sprchy i niku ve stěně,“ popisuje designérka.

Vedle koupelny je do haly integrovaný čtecí kout.

Vedle koupelny je do haly integrovaný čtecí kout. Napravo od vstupního prostoru hala přechází v kuchyňku, ze které je přístup do posilovny a na venkovní terasu. Součástí tohoto podlaží je také knihovna s hudebnou sloužící i jako pokoj pro hosty.

O patro výše byl umístěný hlavní obytný prostor sloužící nejen pro setkávání celé rodiny, ale také pro přijímání návštěv. Hostům je zde určený vchod z opačné východní strany, po vystoupání venkovního schodiště. Předsíň s halou půdorysně téměř shodně kopírují halu v nižším podlaží. Velké dvoukřídlé dveře naproti schodišti otevírají prostor obývajícího pokoje s krbem, propojený s jídelnou a kuchyní se spíží.

Výrazné barvy i sladěné detaily

Vyšší patra pak slouží jako soukromá útočiště členů domácnosti. Druhé nadzemní podlaží je věnováno výhradně dětem, jsou zde celkem čtyři výrazně barevné dětské pokoje. Ke dvěma chlapeckým náleží koupelna v sytě zeleném odstínu přístupná z haly, z dívčích pokojů je pak přístup do samostatné červeně laděné koupelny, odkud vedou dveře na balkón.

„Tuto koupelnu si majitel přál opravdu výrazně červenou. Speciálně pro tento prostor tak vzniklo unikátní terrazzo, které namísto kamenné drti obsahuje skleněné částečky, aby si zachovalo odpovídající odstín a ladilo s ostatními prvky koupelny,“ popisuje designérka. Obě dětské koupelny jsou vybavené na míru vyrobenými umyvadly odlitými z odpovídajícího terrazza.

Dětská (dívčí) koupelna

Do nejvyššího podlaží, které náleží manželskému páru, vede cesta přes malé mezipatro. Do tohoto prostoru nechal majitel umístit červenou sochu šelmy ze své soukromé sbírky. Z prostorné ložnice se díky velkým proskleným plochám otevírá pohled do širokého okolí, přičemž celkovou vzdušnost místnosti podporuje také vysoký strop.

Výrazný prvek zde tvoří ořechový obklad stěny, ve kterém jsou zakomponované dveře od společnosti Dorsis ve stejném dekoru. Jejich přítomnost prozrazují pouze subtilní madla YES! v černém provedení. „Tato madla jsem volila záměrně, jelikož jejich elegantní linie navazuje na atypickou stropní umyvadlovou baterii, kterou jsem použila do koupelny náležící k ložnici majitelů,“ říká Jana Trundová, která v nejvyšším podlaží využila kování Magnetic s madly YES! od českého výrobce M&T.

„Systém Magnetic funguje ryze na principu magnetů zabudovaných do dveřního křídla a jejich protikusem ve dveřní zárubni. Když se k sobě obě části přiblíží, dveře plynule dovře a v zárubni pevně drží pouze magnetická síla, bez vysunutí jakékoliv střelky. Proto není k otevření dveří potřeba klika, ale stačí úchopové madlo,“ popisuje princip fungování systému Magnetic Roman Ulich, hlavní designér společnosti M&T. Autorka interiéru zvolila madla ve verzi s integrovaným WC/koupelnovým uzamykáním.

Prostor pro odpočinek

Čtyřmi podlažími to však nekončí. K vile přiléhá ze západní strany nová přístavba, která je s domem propojená skleněným průchodem. V této přístavbě je kromě garáže situovaná také odpočinková zóna zahrnující wellness s bazénem a saunou. V prostoru bazénu je na míru vyrobený mlžící systém pro závěsné květiny, parožnatky. A práce na vile pokračují i v současnosti, kdy se sklep přeměňuje na soukromou vinotéku.

„Velmi si vážím důvěry, kterou mi investoři dali. Tento projekt pro mě byl velkou výzvou a zkušeností. Je příkladem staromilského přístupu, kde se vše piluje, vyrábí na míru, a to vše do posledního detailu a od lokálních výrobců. Z toho mám velkou radost,“ hodnotí závěrem práci na projektu Jana Trundová.

V přístavbě je kromě garáže situovaná také odpočinková zóna zahrnující wellness s bazénem a saunou.

Technické údaje Rok realizace: 2019 – 2021 Vytápění: Podlahové topení, lokálně doplněno o radiátory Subdodavatelé: - Okna, velké dřevěné dveře: Truhlářství Látal - Dveře: Dorsis - Dveřní kování: M&T, Magnetic, madlo YES! - Osvětlení a vypínače: Monobrand, vypínače Berker - Vodovodní baterie: Axor, Agape - Obklady a dlažby: Adriatic stone, D-tiles - Nábytek: Edel, Slezákovy závody, Sosone Autor architektonicko-stavebního řešení rekonstrukce, nástavby, přístavby: Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, StudioPAB

Vzhledem k požadavku na navýšení kapacity domu pro potřeby osmičlenné rodiny se architekti po dlouhém zvažování rozhodli nejen po přístavbu, ale také nástavbu.

Autorka interiéru Ing. Jana Trundová, mimokolektiv Studio mimokolektiv je zastáncem „out of the box“ přístupu. Trio architekta, zahradního architekta a designéra se zaměřuje na projekty v oblastech architektury, designu interiéru, návrhu zahrad a produktového designu. Součástí ateliéru je design shop s prezentací současného českého bytového designu. Jana Trundová studovala design nábytku a interiéru v Brně, Environmental design v Liberci a produktový design na Kymenlaakso University of Applied Science ve Finsku. Její tvorba se zaměřuje na autorské interiéry s atypickými prvky a také na design expozic.

