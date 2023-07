Z kanceláří je boutique hotel, kde si lze vyzkoušet kvalitu nábytku

Studio Polstrin v čele s designérkou Danielou Lašútovou tak vytvořilo sedm unikátních pokojů, které ukazují důraz na kvalitu a detail, odbornost a individuální přístup české značky Polstrin Design. Známý výrobce čalouněného nábytku chtěl navíc využít potenciálu bývalé průmyslové oblasti.

Na dřívější průmyslovou zónu odkazují repasované tovární lampy nad schodištěm, cihlová zeď a původní schodiště.

Projekt boutique hotelu Mezi švy společnost proto přihlásila do soutěže Interiér roku v kategorii Veřejný interiér I, kam patří kavárny, restaurace a hotely.

V soutěžích se značce Polstrin Design opravdu daří, vždyť třeba absolutními vítězi soutěže Czech Grand Design 2022 se stali Tereza Lexová a Štěpán Smetana, a to za mimořádně originální zpracování kolekce sedacího čalouněného nábytku Hide and Seek právě pro Polstrin.

Překvapení v každém pokoji

Každý pokoj je navržený tak, aby už jen spaní v něm bylo příjemným a nezapomenutelným zážitkem. Design pokojů měl být překvapivý a excentrický.

Najdete zde postel usazenou do žebřin z masivního ořechu, čalouněné čelo postele až ke stropu, výrazná svítidla, televizi zasazenou do čalouněného obkladu, neotřelé kombinace potahových materiálů i inspirativní dekorace a nápadité detaily. Veškeré vybavení je důkladně promyšleno s citem pro design, kvalitu a funkčnost.

Už samotný vstup do hotelu vás vtáhne do světa čalounické výroby pomocí zvolených dekorací a obrazů ikonických sedacích souprav královéhradecké rodinné firmy, jejíž historie sahá vlastně až do roku 1957.

Design pokojů měl být překvapivý a excentrický, ale především se zde má dobře spát.

Na dřívější průmyslovou zónu odkazují repasované tovární lampy nad schodištěm, cihlová zeď a původní schodiště. Industriálnímu stylu dominují odkryté panelové betonové stropy v pokojích i použití průmyslových materiálů jako jsou děrovaný plech, tahokov nebo jeklové profily.