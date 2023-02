Palác ze 13. století se proměnil na pop-up hotel a kulturní centrum

Palazzo Monti na krásném náměstí Piazza Tebaldo Brusato v Brescii však není jen pop-up hotel, je to kulturní centrum města. Setkávají se zde malíři, sochaři, hudebníci i básníci z celého světa, aby si vyměnili nápady a předvedli své výtvory. A to nejen díky výstavním prostorám, mohou zde i zdarma bydlet a tvořit. Tedy pokud budou vybráni, ročně přichází kolem tisícovky žádostí. Výměnou je vyžadováno pouze dílo vytvořené ve zdech budovy.

Vstup do honosných bran paláce je jako vstup do obrazu starých mistrů.

Od roku 2017 hostil pod záštitou kurátora a zakladatele Edoarda Montiho více než 200 rezidenčních umělců. „Palazzo Monti představuje širokou škálu uměleckých výstav. Poprvé budeme hostit živou instalaci představenou společností Vipp, v rámci které zveme hosty, aby se ubytovali v naší rezidenci,“ objasňuje Edoardo Monti.

Moderní design ve zdech ze 13. století

V srdci Brescie, na půli cesty mezi Milánem a Veronou, stojí palác Monti ze 13. století vyzdobený freskami z roku 1750. Dánská interiérová designérka Julie CloosMølsgaardová ze studia Vipp zde vytvořila „živou instalaci“, která bude otevřena 18. dubna 2023 u příležitosti Salone del Mobile, kdy se Itálie stane světovým epicentrem designu.

„V našem portfoliu penzionů máme podkroví, útulnu, ale i továrnu či statek. V dubnu, měsíci, který je ztělesněním designu v Evropě, přidáváme na náš seznam jednopokojových zázraků palác. Naší ambicí je proměňovat objekty v designové zážitky,“ tvrdí s přesvědčením Kasper Egelund, majitel studia Vipp.

Vstup do honosných bran paláce je jako vstup do obrazu starých mistrů. Objemné schodiště rámované pastelovými freskami vede hosta téměř královským způsobem do pop-up prostoru, který zabírá první patro.

Probuzení pod třímetrovými stropy zdobenými freskami jako jediný host je velký zážitek.

Tři po sobě jdoucí místnosti, včetně chodby, salonu a ložnice s přilehlým sprchovým koutem v podobě walk-in a koupelnou, se proměňují v moderní apartmá pyšnící se minimalistickým nábytkem a kolekcí osvětlení Vipp na pozadí zdobných dekorací a uměleckých děl.

Dánská interiérová designérka Julie Cloos Mølsgaardová navrhla jak pokoje, tak i kombinovanou kuchyň a jídelnu zabírající přízemí. Zde, v takzvaném piano nobile (hostitelském patře), zaujímá modulární kuchyňský ostrůvek V1 v matně černé barvě ústřední místo. Vznikl tady zajímavý dialog na jedné straně mezi současným průmyslovým designem, na druhé stojí historické benátské fresky a podlaha z místně vyráběných nefritových dlaždic.

Opakující se zelené detaily jsou reminiscencí na interiérový styl regionu ze 60. let 20. století. Probuzení pod třímetrovými stropy zdobenými freskami jako jediný host v tomto prostředí dává každému dopřát si opravdu nevšední zážitek.

Společný prostor zve na espresso a rozhovor se třemi současnými umělci navazujícími na rezidenční program Palazzo Monti. Hosté mohou navštívit umělce v jejich dílně v nejvyšším patře paláce s malebným výhledem na historickou čtvrť Brescie pyšnící se památkami UNESCO a nekonečnými uličkami s hospůdkami plnými šarmu a italských lahůdek.

Palác je po náročné rekonstrukci, která zachovala všechny cenné stavební prvky včetně fresek z roku 1750.

„Oslava současného umění a designu v klasických rámech odhaluje sofistikovaný dialog mezi novým a starým. Historické ornamenty se stávají doplňujícím kontrastem k dědictví našeho průmyslového designu. Říká se, že protiklady se přitahují. Já tomu říkám chemie ve své nejčistší podobě,“ dodává na závěr designérka Julie CloosMølsgaardová.