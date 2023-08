Kavárnu zařídil za částku, kterou jiní zaplatí za luxusní křeslo

„Zadání od klienta znělo vytvořit minikavárnu pro alternativní komunitu lidí, kterými se obklopuje, jako jsou tanečníci, dýdžejové, hudebníci, lidé z kultury a umění… Zároveň mě oslovila i výzva udělat něco za tak malý budget, který byl pouze deset tisíc eur,“ vysvětluje Alan Prekop.

V teplých dnech využívají hosté i malé stolky před kavárnou. Komunitě umělců minimalistické řešení kavárny a jejího vybavení zcela vyhovuje.

Původní název bratislavské kavárny měl být HUE, z toho vznikl i celý koncept prostoru. Interiér je očištěný od zbytečných nánosů původních uživatelů. Odhalením původní nahoty se stal syrovým.

Svůj projekt přihlásil Alan Prekop do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Veřejný interiér I, kam patří kavárny, restaurace a hotely, kde se probojoval mezi tři nejlepší.

Místo peněz pomohly nápady

„Na ‚surový‘ povrch stěn navazují bar a sezení, které jsou zhotoveny z obyčejných stavebních materiálů a následně opracovány do diskontinuálního a dekonstruktivního tvaru, který reflektuje schránku interiéru,“ popisuje Prekop.

Spolu s oškrábanou omítkou tyto materiály vytvořily jakýsi neutrální obal, do kterého vložil autor nosný prvek interiéru a celého konceptu, tedy svítidlo HUE.

Stěny zázemí kavárny jsou obalené termofólií, která se používá na vzduchotechnické potrubí.

Ve volném překladu znamená HUE spektrum barev, a to se snažil autor do interiéru dostat. Termín převtělil do hlavního, šestnáct metrů dlouhého osvětlení kavárny, které mění barvy.

„Každým momentem tak dodává interiéru jiný ráz a atmosféru. Posledním vloženým prvkem je zázemí, respektive sanita. Tuto část jsme se rozhodli materiálově odlišit, protože zároveň plní i jinou funkci. Je obalena termofólií, která se používá na vzduchotechnické potrubí,“ doplňuje na závěr Prekop.