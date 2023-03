Designéři roku začínali jako malí bunkry v bytě, Síň slávy dobyl Diblík

Vedle absolutních vítězů neboli Grand designérů roku 2022, dua Lexová & Smetana, získali ocenění i vítězové dalších osmi kategorií. Trofeje, které dostali, možná nebyly největší, ale historicky určitě nejhlasitější, protože loňští vítězové, dvojice Vrtiška & Žák, se prezentovali s humorem sobě vlastním hodně neobvykle – hliníkovými řehtačkami.

Za celoživotní přínos oboru byl do Síně slávy českého designu uvedený Otakar Diblík (1929–1999), který významně ovlivnil podobu dopravních prostředků Československa.

Grand designéři roku 2022

Potřetí v řadě se absolutními vítězi stala autorská dvojice, letos tedy Terezie Lexová a Štěpán Smetana. Zvítězili jak v kategorii Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR a získali i titul Grand designéři roku 2022. Akademii designu ČR zaujalo mimořádně originální zpracování kolekce sedacího nábytku Hide and Seek pro královéhradeckého výrobce čalouněného nábytku, firmu Polstrin design.

S výhrou je spojena také výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně při Moravské galerii v Brně.

Podle návrhu designérského studia Lexová & Smetana vznikla nová kolekce čalouněného nábytku Hide and Seek pro Polstrin design.

„Jako malí jsme si stavěli schovávačky ze sedáků a peřin uprostřed obývacího pokoje, a tvořili si tak svůj vlastní malý svět. Ve vlastním hravém světě jsme se ocitli i při navrhování nové kolekce pro Polstrin, kdy jsme jednotlivé polštáře skládali a volně tvarovali k sobě, výsledkem byla kolekce Hide and Seek,“ popsali designéři Terezie Lexová a Štěpán Smetana.

Dvojice se potkala při studiu Produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a pod společnou značkou tvoří od roku 2018. Kromě užitého designu se věnují návrhu prodejních výloh i drobnějším architektonickým řešením.

Vítězové jednotlivých kategorií

Kategorii Módní designér roku ovládla návrhářka, umělkyně a pedagožka Liběna Rochová s kolekcí Inside 23, která je vyjádřením touhy čelit obtížné a chaotické době oděvem reflektujícím vnitřní sílu, naději, odvahu a radost. Zkušenou autorku, která mimochodem loni vstoupila do Síně slávy českého designu, při tvorbě inspirovalo setkání s dílem brněnského malíře Petra Kvíčaly.

V kategorii Designér šperku roku uspěla s kolekcí Marina značka Dick Wolf. Odborná porota na ní ocenila kvalitu řemesla, autenticitu rukopisu, uvolněnost v tvůrčím procesu a zároveň soudržné rozvíjení výtvarného výrazu a konceptu značky.

V oboru grafického designu uspěl projekt Čitelná Praha – kvalitní zpracování zadání, které se v českém prostředí znovu jen tak nenaskytne. Grafické studio Side2 (Tomáš Machek, Richard Jaroš) ve spolupráci s ateliérem A69 architekti a písmolijnou Superior Type vytvořilo komplexní navigační systém pro pěší a veřejnou dopravu města Prahy, který se v letošním roce začne implementovat do veřejného prostoru města.

Mezioborový tým navázal na původní unikátní orientační design pražského metra autorů Jiřího Rathouského a Rostislava Vaňka a navrhl moderní, sofistikované a flexibilní řešení pro celkovou pražskou MHD.

Fotografkou roku 2022 se stala mladá, v Praze působící fotografka běloruského původu Iryna Drahun, která porotu zaujala snímky hned pro několik projektů.

Výrobce roku – ocenění získala firma AMPLLA za revoluční pojetí hasicího přístroje HUSSECHUCK a SHIELD.

Na poli ilustrace zazářila známá tvář – držitel titulu Ilustrátor roku 2018 Jindřich Janíček. Akademii designu ČR zaujal ilustracemi autorské knihy Na západ severozápadní linkou (Paseka) a knih Lampička (Annet Schaap, Baobab), Bitva o diamant (Bára Dočkalová, Raketa) a Ztracený svatý (Ondřej Horák, Alexandra Kusá, Take Take Take, SNG).

Výrobcem roku – Cena Ministerstva průmyslu a obchodu – se stala firma AMPLLA za revoluční pojetí hasicího přístroje HUSSECHUCK a SHIELD.

Po 150 letech existence hasicích přístrojů konstruovaných v podobě průmyslových lahví proměnila tato mladá značka zcela všední objekt v uživatelsky i esteticky přívětivé umělecké dílo.

Jako nejzajímavější Objev roku 2022 vybrala Akademie designu ČR designérku Alenu Konečnou. Její diplomový projekt na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze s názvem Hledání světla slouží jako fototerapeutické svítidlo.

Pomáhá předcházet obtížím z nedostatku denního světla, známých jako SAD (sezonní afektivní porucha), depresím a poruchám spánku, ale má i praktické uplatnění jako běžný stolek s přídavným světlem. Při vývoji produktu využila vlastní zkušenosti s hospitalizací na psychiatrii, konzultovala jej s odborníky na fototerapii a psychiatry.

Síň slávy

Významné ocenění mimo kategorie se každý rok uděluje také jedné osobnosti za mimořádnou tvůrčí a pedagogickou činnost nebo přínos v teorii designu. Do Síně slávy českého designu byl tak uvedený Otakar Diblík (1929 –1999).

Svůj pracovní život zasvětil průmyslovému designu. Spolupracoval s mnoha českými firmami, vytvořil ikonický autobus Škoda RTO 706 nebo proslulý zemědělský traktor Zetor Crystal. Více než deset let pracoval pro italské studio Benetto (po sovětské okupaci utekl přes Jugoslávii do Rakouska, v roce 1990 se vrátil a začal učit na VŠUP, kde vedl ateliér Průmyslového designu). Cenu převzal Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea.

Legendární značka Crystal se v portfoliu světoznámého výrobce traktorů Zetor objevila před padesáti pěti lety. Do 80. let se jich prodalo na 45 tisíc.

Předávání cen proběhlo formou galavečera, poprvé v Centru architektury a městského plánování: CAMP. Slavnostní večer v koncepci a režii Jany Burkiewiczové se nesl v duchu zpravodajské relace a moderace se ujali Jan Vejražka a Jiří Konvalinka.

Záznam z předávání cen odvysílá kanál ČT art 27. března 2023 od 21:35. S finalisty letošního ročníku blíže seznamuje výstava fotografií loňského laureáta ceny Fotograf roku 2021 Vojtěcha Veškrny v Galerii České spořitelny, trvá do druhého dubna 2023.