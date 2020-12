Architekt československých ikon navrhl i slavný Zetor. Poté prorazil v Itálii

Představte si tu scénu: Je polovina padesátých let. V zimní plískanici stopuje na jihlavském náměstí mladík v uniformě vojína. Má opušťák a snaží se dostat domů do Brna. Nakonec mu zastaví černá Tatra 603, v ní sedí jakýsi potentát. Sotva ten mladý vojín rozmrzne, začne svému spolucestujícímu nadšeně povídat o designu aut, který ho tolik přitahuje, i když vystudoval architekturu. Když z černé tatry v Brně vystupuje, poví mu ten člověk: „Až skončíte vojnu, stavte se na ministerstvu automobilového průmyslu. Napíšu vám doporučení.“ Ten muž, kterého vojín Otakar Diblík nepoznal, byl ministr Emil Zatloukal. A svůj slib splnil.



Díky neuvěřitelné náhodě nemusel Diblík nastoupit do stavařiny, ale do vysněné strojařiny. Zatloukal mu dal doporučení rovnou čtyři. A ta nejlepší – do Tatry, Karosy, Liazu a Škody. Diblík jako první zkusil Karosu. Vysokomýtská továrna byla tehdy ještě plná spolupracovníků geniálního meziválečného karosáře Josefa Sodomky, zkrátka stará škola. Tihle staří machři vzali sedmadvacetiletého mladíka mezi sebe. S nimi tvaroval unikátní třínápravový autobus Karosa T500 HB, který stál na podvozku z kopřivnické Tatry a byl určený do těžkého horského terénu. A s nimi dával tvář i ikonickému autobusu Škoda 706 RTO.