Černobílý interiér čtyřpodlažní vily doplnily unikátní detaily i řešení

Rekonstrukce vily přinesla kromě nového interiéru také změny dispozičního uspořádání včetně ubourání části podlahové plochy a atypického umístění soukromé posilovny do nejvyššího patra domu. Majitelé domu jsou totiž profesionální sportovci a často pracovně vyjíždí do zahraničí.

Blok v dřevěném obkladu „utlumuje“ světlé a černé tóny.

Návrh kompletního „redesignu“ nově pořízené vily svěřil manželský pár do rukou designérského dua Vrtiška & Žák. Dostali volnou ruku nejen z pohledu návrhu, ale také ve značné části rozhodovacích procesů v průběhu samotné rekonstrukce. Na projektu s nimi spolupracovala architekta Lucie Němcová.

Síla kontrastu

Koncept celé vily stojí na účelné kombinaci světlých a tmavých odstínů, aplikovaných vždy v závislosti na významu a funkci daného prostoru. „Tímto způsobem jsme se snažili využívat potenciálu psychologie barev, kdy jsme světlé tóny používali primárně v aktivních denních zónách, zatímco tmavé naopak v prostorech určených k relaxaci a zklidnění,“ popisuje spoluautor návrhu Roman Vrtiška.

Napříč všemi čtyřmi podlažími se tak ve vzájemném kontrastu nesou bílá a černá barva, pocitově utlumené použitím dřeva. „Celým objektem prostupují rafinované pomyslné bloky v dřevěných obkladech, které kontrastují s přírodním mramorem a světlými cementovými stěrkami. Každý interiér se snažíme navrhovat tak, aby měl jeho vzhled a design dlouhotrvající kvalitu. A přesně tohoto jsme se snažili docílit i v této realizaci, proto jsme vsadili na tyto materiály potvrzené časem,“ dodává Roman Vrtiška.

Velké plochy uvedených materiálů autoři doplnili zařizovacími prvky v kontextu pojetí celého interiéru tak, aby na sebe zbytečně neztrhávaly pozornost. A i proto zvolili kliky Minimal z dílny rodinné manufaktury M&T z východočeské Dobrušky ve dvojím barevném provedení.

„Při výběru klik do celého domu jsme jednoznačně vsadili na mimikry, přáli jsme si takové, které přirozeně splynou s povrchem dveří. Svým dokonale minimalistickým tvarem tuto podmínku jednoznačně splňovalo zvolené kování s rozetou nepřesahující obrys samotné kliky. A protože v interiéru střídáme tmavé a světlé dveře, potřebovali jsme na to reagovat,“ popisují designéři.

Na černé dveře tak zvolili kliky v matném černém titanovém povrchu, nicméně bílé v tu dobu nebyly k dispozici. „Bílý povrch pro kliky jsme už dlouho zvažovali, a když nás Roman Vrtiška a Vladimír Žák oslovili, zda by byla možnost je vyrobit v bílém provedení, rádi jsme jim vyšli vstříc. Tento projekt nás tak popostrčil k jeho realizaci,“ říká Roman Ulich, hlavní designér M&T. Výrobce nabízí celkem 17 různých povrchů pro své kliky.

Otevřená galerie

Na galerii se našlo dost místa pro trofeje obou manželů.

Barevné kontrasty jsou výrazným, nikoliv však jediným specifikem této rodinné vily. Dům stojí ve svahu, do kterého je z jedné strany částečně zapuštěný. V prvním nadzemním podlaží, které je přístupné z ulice, najdete garáž, vstupní halu a jednu ze dvou prostorných šaten, které si majitelé s ohledem na své sporty přáli mít oddělené. Na halu navazuje pracovna, ve které je vyvedený jeden z bloků z dubové dýhy skrývající toaletu, úložné prostory a AV techniku.

A právě v pracovně autoři interiéru zásadním způsobem ovlivnili dispozice domu ubouráním části prvního nadzemního podlaží. „Chtěli jsme docílit efektu vzdušnosti a reprezentativních prostor, což nám stropy vysoké 2,8 metru neumožňovaly. Rozhodli jsme se proto vytvořit zde galerii,“ vysvětluje Roman Vrtiška.

A s úsměvem vzpomíná: „Přesvědčit přitom majitele, aby obětovali téměř polovinu podlahové plochy jednoho podlaží, bylo vzhledem k cenám za m2 v této lokalitě opravdu výzvou.“

Vzniklá galerie tak propojila pracovnu a přilehlou „síň slávy“ s trofejemi ze sportovních soutěží s centrální obytnou místností, která je o patro níže. Obyvatelé domu tak spolu mohou v případě potřeby komunikovat napříč místnostmi i patry, ale primárně jim zůstává zachované soukromí. Tímto zásahem navíc autoři vpustili do celého prostoru více přirozeného denního světla.

Kuchyň je pojatá v minimalistickém duchu.

Do dalších prostorů domu vede schodiště v tmavé dubové dýze, a kromě něj jsou jednotlivá patra propojena také výtahem. V nejnižším podlaží, do kterého je otevřená galerie, je velký centrální prostor sdružující obývací pokoj, kuchyni v černobílém provedení a jídelnu.

Dominantu obývacího pokoje tvoří ikonické křeslo UP od italské firmy B&B Italia, které, jak autoři sami přiznávají, zde zprvu být vlastně nemělo: „Původně jsme do tohoto prostoru měli vybrané jiné ikonické křeslo, ale když jsme byli s majiteli navštívit pražský showroom společnosti Konsepti, která nám zajišťovala do objektu dodávku nábytkového vybavení, majitelka zcela propadla kouzlu a zejména pak komfortu tohoto kousku. A to dokonce natolik, že jsme se s firmou domluvili na prodeji přímo daného výstavního kusu v limitované barevnosti s pruhy, které bylo vyrobené k 50. výročí výrobce a už nebylo k dostání,“ popisuje Vladimír Žák.

A dodává: „Jednoduše šlo o ‚ergonomickou lásku‘ na první pohled, tedy v tomto případě vlastně posed. A přesně k tomu by měl podle našeho názoru nábytek sloužit, a to svému účelu.“

Dominantu obývacího pokoje tvoří ikonické křeslo UP od italské firmy B&B Italia.

Ikonické křeslo a světlou pohovku pak doplňují konferenční a odkládací stolek Hrib, které designérské duo Vrtiška & Žák navrhlo pro slovenského výrobce Javorina.

Obývací část pak plynule přechází v odpočinkovou zónu s posezením u krbu, výklenek, který je nejvýraznějším příkladem důmyslné práce s tonalitami dřeva, je celý vyvedený v tmavém provedení a s černými doplňky.

Z tohoto patra, které je z pohledu od hlavního vstupu a komunikace již pod úrovní terénu, je pak také výstup na zahradu s venkovní kuchyní, posezením na terase a s vyhřívaným krytým bazénem s protiproudem.

Jedinečná řešení

Nad vstupním poschodím je soukromé patro obyvatelů domu. Je zde situovaná ložnice majitelů, ve které autoři interiéru hojně využili tmavé dřevo. Pro podpoření relaxační atmosféry nechybí přímo v místnosti volně stojící vana.

K ložnici pak náleží hlavní koupelna s jedinečným vybavením, které popisuje Roman Vrtiška: „Nejenže je v této koupelně umyvadlo vyrobené na míru z kamene, ale rád bych vyzdvihl zejména sprchový kout, který je vytvořený z jednoho obrovského obkladu v kuse. Jde vlastně o velkou desku mramoru, jejíž doprava na místo a instalace byly velmi náročné. Nejenže jde o vysoce estetickou záležitost, ale díky absenci spár představuje prakticky bezúdržbové řešení.“

Ve druhém nadzemním podlaží byla umístěna druhá šatna a také dětský pokoj se samostatnou koupelnou.

Obývací část plynule přechází v odpočinkovou zónu s posezením u krbu.

Nejvyšší a zároveň plochou nejmenší poschodí autoři původně zamýšleli jako ideální prostor pro ložnici. Patro totiž skýtá impozantní výhled přes řeku na celou Prahu, přes Stromovku až na Letnou. „Toto řešení se logicky nabízelo. Po společných diskusích s majiteli se však ukázalo, že oni si zde ložnici nepřejí. Naopak vyjádřili přání zde vybudovat fitness prostor,“ vysvětluje Vladimír Žák.

A pokračuje: „Protože jde o profesionální sportovce, v posilovně tráví opravdu spoustu času. Navzdory původním úvahám a přesvědčení jsme tedy dospěli k tomu, že pro tyto specifické klienty bude fitness v nejvyšším poschodí s nejkrásnějším výhledem tím ideálním řešením. Chtěli jsme, aby pro ně byl čas strávený tréninkem maximálně komfortní.“

A Roman Vrtiška doplňuje: „Z technického hlediska to byl však poměrně oříšek, jelikož dostat do třetího nadzemního podlaží těžké a objemné posilovací stroje nebylo vůbec jednoduché. Navíc vzhledem k váze strojů bylo nezbytné nejprve zesílit podlahu.“ Celé patro je tak věnováno tréninkové aktivitě, součástí je také ledová lázeň, bar a koupelna. Posilovna plynule navazuje na venkovní terasu.

Promyšlené do posledního detailu

V rámci celkové realizace autoři kladli velký důraz na finální výběr interiérových prvků a nábytku. „Naším záměrem bylo, aby interiér působil reprezentativním, ale neokázalým dojmem. Vsadili jsme tak na klasické kusy nábytku a neutrální barevné ladění,“ shodují se architekti. Celým domem prostupují esteticky velmi elementární přístupy k tvarování, prakticky ve všech zařizovacích prvcích se odráží jednoduché geometrické tvary.

Často se v interiéru opakují například kruhy, a to ve formě kruhového světla uprostřed plochy zrcadla, třeba ve výtahu, koupelnách, ale i samotném fitness.

Často se v interiéru opakují například kruhy, a to ve formě kruhového světla uprostřed plochy zrcadla.

„Jde o atypické řešení, které jsme vymýšleli s naším dodavatelem. Kruh je v zrcadlové ploše vytvořen pomocí LED světel. Hlavní vtip spočívá v tom, že pokud by některá ze diod přestala svítit, není třeba demontovat obrovské plochy zrcadel, stačí odklopit jeho malou část a díky speciálnímu otočnému mechanismu lze v kruhu z LED světel najít to vadné a vyměnit je,“ popisuje sofistikované řešení Roman Vrtiška.

Vložená důvěra

Protože majitelé z povahy své profese tráví mnoho času mimo Českou republiku, neměli architekti příliš možností se s nimi vídat. Veškeré schůzky tak musely být maximálně efektivní. „Nejnáročnější pro nás bylo unést tíhu klíčových rozhodnutí za majitele. Právě díky jejich profesní vytíženosti nám ponechali volnou ruku nejen v návrhu, ale také v rozhodovacích procesech,“ vzpomíná Vladimír Žák.

A doplňuje: „Tím jsme se v podstatě dostali do role, kdy jsme jakýmkoliv rozhodnutím přímo ovlivňovali termíny realizace a cenu, a to z vlastního profesního přesvědčení, nikoli z přesvědčení majitelů. To pro nás bylo velmi nestandardní a výrazně déle jsme tak o jednotlivých prvcích a krocích přemýšleli, Vše ale dobře dopadlo. Majitelé byli z naší práce nadšení a ve svém domě jsou spokojení. A to je pro nás nejdůležitější.“

Technické údaje Rok realizace: 2020

Zastavěná plocha: 130 m 2

Užitná plocha: 401 m 2

Typ vytápění: Plynový kotel, krb na dřevo

Dodavatelé a výrobci:

Realizace: DT Expert

Cementové stěrky: BOCA Praha

Schodiště, atypický nábytek, konstrukce: Akto

Sanitární zařízení: Elite Bath + Kitchen

Dveřní kliky: M&T, kování Minimal

Osvětlení: Bulb, Foscarini

Vypínače a zásuvky: Jung, LS Zero

Nábytek: Konsepti, B&B Italia, Vitra

Jídelní stůl a odkládací stolky: Javorina Architekti: MgA. Roman Vrtiška a MgA. Vladimír Žák, studio Spolupráce: Ing. Arch. Lucie Němcová

Fitness prostor je vybavený stroji pro profesionální sportovce.