V historickém domě z 15. století si vychutnáte jídlo, design i historii

Záměrem současného majitele domu, známého banskobystrického šéfkuchaře Petra Kulhányho, bylo vybudovat v cenném historickém objektu komplexní gastro provoz. Přál si kavárnu, pizzerii, bar, restauraci s denním menu a nabídkou à la carte.

Kút na náměstí SNP je vítanou zastávkou pro místní i turisty.

„V rámci úprav interiérů byla naší ideou jejich obnova v původním historickém rozsahu, nic nového nepřistavovat a nenastavovat. Eliminovat nánosy z 20. století, prostory zjednodušit, staré místnosti zvětšit na původní rozměry, odstranit novější vrstvy materiálů. Ukázat plné rozsahy kleneb a štukové výzdoby, restaurátorsky odkrýt a ukázat původní středověkou povrchovou úpravu stěn,“ popisuje architekt Branislav Hovorka za studia Paulíny Hovorka architekti, které se do náročného úkolu pustilo s velkou chutí.

Projekt studio přihlásilo do soutěže Interiér roku 2022 v kategorii Veřejný interiér I, kam patří restaurace, hotely a kavárny. A uspělo skvěle, stalo se vítězem této kategorie.

Velký úkol ve velkém domě

Design velkého, dřevem obloženého baru je kompaktně propojen s obkladem a zábradlím schodiště, vedoucím do restaurace v prvním patře.

Třípodlažní měšťanský dům s podkrovím a sklepením je národní kulturní památkou. Celková užitná výměra řešené části stavby byla opravdu velká, celkem 853 m2.

„Východiskem pro náš návrh zapamatovatelného a funkčního interiéru pohostinských služeb byla jeho provozní vertikalita ve vazbě na dvě hlavní interiérová schodiště a zajímavá škála historických místností, včetně jejich průniků, které vznikly přestavbami objektu v průběhu staletí,“ vysvětluje architekt Hovorka.

Pro provoz interiéru se stala klíčovou velká průchozí hala, původně brána a přechod do dvora v přízemí. Přístupné je z ní i centrální schodiště. Další schodiště, organicky spojené s barem, tvoří součást provozního interiéru. Vzniklo v polovině 20. století a propojuje velké místnosti přízemí a prvního patra.

Vytvoření nového schodiště a úpravy klenby nad ním kvůli památkové ochraně nešlo. Protože zde však už před časem vznikly, bylo možné je využít.

Za vůní pizzy

Velký důraz kladli architekti na osvětlení.

Vstupem do provozu je chodba, tedy v podstatě hala hned v přízemí. Spojuje terasu na náměstí s barem, restaurací a kuchyní a uvádí návštěvníky dále do nitra stavby.

Směřuje na hlavní secesní schodiště, k velkému sálu s barem a propojuje celý provoz s centrálními toaletami v přízemí. Najdete zde pizza kuchyň ve formě barového pracoviště s velkou pizza pecí, ale také dětským koutkem.

Sál s barem je dobře viditelný z náměstí, je to vizuální a zapamatovatelný „displej“ podniku. Pivo, drinky, káva, italská kuchyně, to vše je k dispozici od rána do večera. Sedí se nejen za stoly, ale také přímo ve výlohách nebo na schodišti za barem.

Design velkého, dřevem obloženého baru je kompaktně propojen s obkladem a zábradlím schodiště, vedoucím do restaurační síně v prvním patře. V patře nad barem je hlavní místnost denní restaurace s vizuálně atraktivní otevřenou kuchyní.

Výběr sedacího nábytku byl velmi pečlivý.

Dále do patra umístili architekti menší bar s pohodlným posezením u krbu a salonek pro skupinové akce. Škála využití prostoru je doplněna o dvě kongresové místnosti ve druhém patře, před kterými je prostor pro catering a vlastní hygienické zázemí.

Firemní prostory se zázemím zaměstnanců, prádelnou, kotelnou, administrativa a vedení společnosti uzavírají členění tohoto podlaží.

Historie a současnost

Vzhled interiérů je postavený na dialogu historie a interiérových prvků tvořících nezbytné moderní vybavení. Zrestaurované barokní omítky a štuková výzdoba jsou doplněny o lité terazzo podlahy, ručně dělané cementové a cihlové dlažby a dřevěné palubky.

Nábytkové prvky jsou navrženy v moderním, pohodlném řešení. „Důraz při výběru jsme kladli na sedací nábytek, který je s ohledem na potřebnou pestrost variovaný od nábytku s filozofií rychlé obrátkovosti hostů v přízemí, až po velmi pohodlný, pro delší sezení určený čalouněný nábytek na patrech,“ objasňuje přístup Branislav Hovorka.

Schodiště vede do restaurace v prvním patře.

Část navrhovaných svítidel je skryta, mají nasvětlovat důležité klenby a stěny. Další svítidla slouží k osvětlení stolů, barů, kuchyně či prostor přípravy. Teplé barvy mají navodit večerní pohodlí.

Světelná scéna restaurace je doplněna o scénické osvětlení barů prezentující nabízené nápoje, osvětlení dekorační interiérové zeleně či moderní lustr v salonku.

Na slovenské poměry je neobvyklým prvkem interiéru odhalené cihlově kamenné zdivo v prostorách konferenčních místností ve druhém patře.

Klenby z 15. století jsou úžasným artefaktem celého interiéru, ladí s nimi i schodiště z cihel.

„Spolu s prezentací odhalené dřevěné konstrukce nosného půdního záklopu poukazují na proměnlivost stavební podstaty stavby v průběhu staletí a technickou dovednost našich předků. Tento plně reverzibilní přístup, zvyšující z našeho pohledu atraktivitu objektu u jeho návštěvníků, se však v prostředí slovenských odborníků na památkovou obnovu potýká s rozporuplnými reakcemi,“ upozorňuje architekt Hovorka.

O domě Historie měšťanského domu číslo 12 na náměstí SNP v Banské Bystrici začíná v 15. století. V rohu náměstí vznikl malý, jednopodlažní, pozdně gotický dům. Nezastavěná strana pozemku se postupně stala krytým průchodem na zadní dvůr, dům se rozrostl o další podlaží. Terén náměstí se v průběhu staletí zvedl, přízemí se stalo sklepem. Prvním vlastníkem domu byl Juraj Mitzko, řezník, těžař, obchodník s mědí, poslanec a člen městské rady, ale zároveň i usvědčený padělatel stříbra. Po Mitzkovi se vlastníky domu postupně stávali další významní podnikatelé a měšťané. V první polovině 19. století dům koupil Josef Wagner, dobrodruh, jehož stopa mizí v Mexiku, kde se jako dobrovolník zúčastnil bojů Maxmiliána Habsburského o mexický trůn. Dalšími vlastníky byli stavební podnikatel Alois Peierberger či známí stavitelé Porgesovi. Vývoj objektu se završil v období secese, stavba má centrální schodiště s typickým střešním světlíkem a uliční fasádu s pěknou štukovou výzdobou.

Pro prostory v patře je typická výrazná dlažba a pohodlné čalouněné židle.