Dopravci si za cestu do Znojma připlatí, na tahu z Jihlavy bude mýto

„Na rozdíl od směru Brno–Mikulov, respektive Břeclav, kde je mýtné již zavedeno, to u nás takto nebylo. Toho mohli využívat někteří dopravci, protože je to pro ně zkrátka levnější. Nyní se podmínky srovnají a věřím, že to přinese i snížení této přepravy u nás. Budeme to monitorovat,“ ohlásil znojemský starosta Jakub Malačka (dříve ČSSD).

Povinnost od července platit v úseku dlouhém asi 85 kilometrů, který je součástí tahu I/38 z Poděbrad na Nymbursku k hraničnímu přechodu Hatě na Znojemsku politici ohlašují jako skvělou zprávu nejen pro všechny Znojemské.

„Osobně si od tohoto opatření slibuji zklidnění dopravy a úbytek jejího objemu na celé trase včetně Znojma,“ říká poslanec a znojemský zastupitel David Štolpa (ANO).

Mnozí lidé si ale utahují z toho, že se má platit za „tankodrom“ kolem Znojma, a pochybují, že se kamiony s mýtným někam „vypaří“. Budou podle nich jezdit pořád stejně, jen cena dopravy se zvedne a ti, co budou chtít ušetřit a jezdit po vedlejších silnicích, zase nepotěší jiné starosty a místní.

Podle dalších pomůže jen obchvat Znojma, který je stále v nedohlednu. „Bohužel je kvůli napadení územního rozhodnutí spolkem Obchvat od července 2020 na krajském úřadě v Brně. Ani já jako starosta, ani rada města, ani zastupitelstvo nemáme aktuálně žádnou pravomoc, jak obchvat posunout dál. V září 2021 zaslal spolek další návrh, jak obchvat vést,“ shrnuje Malačka s tím, že takové zdržování několika lidem umožňují špatné zákony. „Ale to jako starosta bohužel nezměním,“ dodává. Jeho předchůdce ve vedení města a Jan Grois (dříve ČSSD) přitom slíbil zařídit obchvat ve volbách.

Mýto do Brna? Až po rekonstrukci

Znojmo chce mýtné i na další hlavní tepně, „třiapadesátce“ ve směru do Brna. Ministerstvo dopravy ji však nevybralo. „Nejedná se o úsek, ke kterému by existovala jiná, dnes již zpoplatněná alternativní silnice. V případě I/38 je takovou alternativou spojnice D1 plus D52,“ vysvětluje mluvčí resortu Martin Brychta s tím, že kvůli zásadní modernizaci silnice, jak o ní nedávno informovala i MF DNES – a dopadům do provozu – by ani zpoplatnění nebylo nyní férové.

Totéž si myslí i Jihomoravský kraj. Mýtné musí přinášet takovou kvalitu, aby uživatel získal rychlou a bezpečnou jízdu a vyplatilo se mu platit. „Pokud se zpoplatní silnice I. třídy, která se svou kvalitou blíží silnici II. třídy, nastupuje motivace vyhnout se placeným úsekům. Až bude silnice z Brna na Znojmo zmodernizovaná a nabídne patřičnou kvalitu, bude zpoplatnění dávat smysl,“ míní mluvčí kraje Alena Knotková.

Červencové rozšíření mýta se tedy v Jihomoravském kraji týká pouze tahu od Znojma na Jihlavu, i když podle Knotkové poptávku na zpoplatnění silnic od dalších starostů evidují. „Z hlediska starosty se problém s dopravou vyřeší přesunem na jinou komunikaci, do jiných obcí. Z tohoto hlediska má samozřejmě Jihomoravský kraj na problematiku vedení dopravy jinou úroveň pohledu,“ poznamenává Knotková.

Ministerstvo sice říká, že pracuje primárně s názorem krajů, kam putují požadavky od obcí, nicméně konečné rozhodnutí o mýtu má stejně stát. Ukázalo se to u dvou silnic prvních třídy, které jsou dnes na jihu Moravy zpoplatněné, ale krajský úřad s jejich zařazením na seznam mýtných úseků nesouhlasil. Jedná se o tah z Brna na Svitavy s označením I/43 a I/50, což je silnice vedoucí přes Slavkov u Brna na Uherské Hradiště.

Podle hejtmanství dochází k jejich objíždění, tím poškozování krajských silnic druhé a třetí třídy a nepřiměřené zátěži tranzitní kamionovou dopravou v přilehlých obcích. Argumenty ale ministerstvo v rámci připomínkového řízení nezohlednilo.

Znojmo se snaží ještě o jednu úplnou novinku – vysokorychlostní vážení nákladních aut, aby nedocházelo k poškozování „jedničkových“ silnic, kdy na opravených tazích přetížení dopravci do pár let vyjedou koleje. Starosta Malačka loni odeslal na kraj žádost, aby se Znojemsko stalo na jihu Moravy pilotním oblastí.

Podle Knotkové o tom bude se starostou v nejbližší době jednat vedení krajské Správy a údržby silnic, která je vážením na komunikacích pověřena. Týkat se to má opět pouze silnice I/38 z Jihlavy přes Znojmo. Důvod je stejný jako u mýtného – modernizace druhé „jedničkové“ silnice mezi Znojmem a Brnem začne už letos, proto o vážení na současné silnici nemá smysl uvažovat.