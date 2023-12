Znojmo trpí změnou na rakouské železnici, silnice ucpávají kamiony se dřevem

Rakouské dráhy ÖBB od začátku prosince upravily jízdní řády, což dopadlo také na Znojmo. Železničáři totiž částečně zablokovali vyložení souprav nákladních vlaků se dřevem ve směru do Rakouska.

„To znamená, že kamiony, z nichž se dřevo přesouvá na železnici, čímž se uleví silniční dopravě, nemohou vykládat v tak častých rytmech jako dosud, stojí delší dobu a tím blokují nájezd dalšího vlaku,“ vysvětluje znojemská starostka Ivana Solařová (ANO).

V konečném důsledku to znamená další náklaďáky se dřevem projíždějící městem. „V předběžné analýze se hovořilo dokonce o stovkách kamionů, ale ještě zpracováváme data, abychom to měli naprosto upřesněné i pro kolegy z rakouské strany. Desítky vozů denně to budou určitě,“ ujišťuje Solařová.

Radnice už tak píše Rakušanům dopis a chce jednat, aby alespoň některé soupravy přesunuli třeba do dvanáct kilometrů vzdáleného Šatova. A s krajským dopravcem Kordis řeší také finanční stránku věci.

Starostka píše ministrovi

Starostka se s žádostí o pomoc při řešení kritické situace v podobě nekonečných kolon kamionů v ulicích obrátila na ministra dopravy Martina Kupku (ODS). Město má totiž jen velmi málo možností, jak neutěšený stav změnit – byť se lokální politici často a rádi chlubí, že plynulejší dopravu zařídí. Ministr se každopádně ozval a alespoň do budoucna dal řidičům naději. „Stavba zbývající části obchvatu začne v průběhu roku 2025,“ slibuje Kupka.

Co také může zlepšit situaci Dynamické váhy jsou jednou z možností, jak se v kraji alespoň trochu bránit náporu přetížených kamionů. Instalace zařízení, jež za jízdy určí hmotnost vozidla, však aktuálně na silnicích I. třídy není možná. Od dubna příštího roku by měla nabýt účinnosti změna zákona o pozemních komunikacích, která to napraví. „Pokud nám to pomůže, půjdeme do toho,“ hlásí znojemská starostka Ivana Solařová. Snížený hmotnostní limit pro kamiony se dřevem je další nadějí na úlevu jihomoravským silnicím. Kvůli doznívající kůrovcové kalamitě totiž ministerstvo dopravy disponuje souhlasem pro přepravu dřeva po dálnicích a silnicích I. třídy na soupravách s celkovou hmotností až 52 tun. To se od března příštího roku změní na 48 tun jako u ostatních kamionů. Navíc se dál jedná o přísnějším limitu ve výši 44 tun.

S dokončením má zásadněji pomoct nový stavební zákon a novela liniového zákona. „Takže šance reálně existuje,“ věří Solařová.

Místní jsou ale opatrní. Stavba obchvatu je v územním plánu už od roku 2000, zatím však dělníci dokončili pouze úsek za Novou nemocnicí a část vedoucí mezi Znojmem a Příměticemi. Na zahájení stále čekají části dál na jih.

Rozjezd dlouhé roky blokuje spolek Obchvat s tím, že projekt je zastaralý a brání růstu města, celá léta tak podává odvolání s námitkami. A také nové zprávy zpochybňuje. Poukazuje, že Ředitelství silnic a dálnici o územní rozhodnutí usiluje osmnáct let a najednou by mělo získat rovnou i rozhodnutí stavební? A k tomu zapracovat námitky, nové povinné dokumenty, studie…

„Kdy tak asi může začít společné povolování? V příštím roce? S odvahou ŘSD možná. Se spolkem Obchvat zatím nedosažitelné. Už slyším tu většinu spoluobyvatel, jak bráním obchvatu, jak mě budou posílat do horoucích pekel a vyhrožovat, co všechno mi udělají. Darmo tvrdit, že se držíme jen a jen zákonů. Nesnáším kličky, zavírání očí. Vše se má a musí dělat pořádně,“ komentuje současné snahy předsedkyně spolku Lenka Poláková.

Nejdřív častější kontroly

A tak se „z repertoáru“ vytahují prozatímní řešení. Město se shodlo s ministrem, že jednou z cest, jak aktuální stav zmírnit, je intenzivnější spolupráce s dopravní policií. „Zkusíme prověřit možnost, jestli by kapacitně zvládla častěji zařadit i provádění nízkorychlostního kontrolního vážení,“ nastiňuje jednu z možností Solařová.

Kupka sice zdůraznil, že pro zlepšení intenzity dopravy je klíčová dostavba obchvatu, nicméně také podotkl, že stát řeší i průjezdnost hlavních tahů na Znojmo I/38 a I/53, což zároveň přinese i snížení hlukové zátěže na vybraných úsecích.

25 tisíc aut denně projede podle posledních dat centrem Znojma

Na aktuálně řešenou modernizaci silnice na Brno navíc naváže diskuse o jejím zpoplatnění. Návrh už vzešel od dopravních expertů, s nimiž město jedná, jako jedna z možností, jak množství kamionů mířících do Znojma výrazně omezit. Ostatně mýtné už platí od července 2022 na úseku I/38 z Jihlavy k hraničnímu přechodu Hatě na Znojemsku. Podle ministerstva dopravy je zpoplatnění výhodné nejen proto, že z něj plynou peníze na opravu a výstavbu nových silnic, ale především pak kamiony preferují silnice, na nichž se neplatí. A to by přetíženému Znojmu výrazně pomohlo.

Starší čísla mluví o tom, že centrem města projíždí 25 tisíc aut denně, reálná může být i vyšší cifra – aktuálně se řeší nové sčítání dopravy. „Zátěž je čím dál horší, je to neúnosné. Teď to vidíme v Pražské ulici (hlavní tah na Jihlavu, potažmo Prahu, pozn. red.), kde je silnice v dezolátním stavu a musíme vše řešit horkou jehlou,“ podotýká starostka.

Sníh a mráz posledních dní krajskou silnici „dorazil“. Znojemský poslanec David Štolpa (ANO) proto orodoval u krajského ředitele ŘSD Davida Fialy za havarijní opravu. Ta začala včera. „Povrch vozovky odfrézujeme a následně položíme asfaltové vrstvy. Hotovo chceme mít do konce týdne. Provoz povedeme kyvadlově, řídit ho budou pracovníci s vysílačkami,“ upřesňuje mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.