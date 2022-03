Dopravce čeká mýtné na dalších silnicích. Mělo být dávno, zní z Vysočiny

Vysočinu křižuje několik silnic první třídy. Mýtné se však platí jen na části z nich. Děje se tak na silnici 19 od Tábora po Pelhřimov, na silnici 34 od Jindřichova Hradce po Havlíčkův Brod a na silnici 38 od Poděbrad po Jihlavu.

Od července, kdy začne platit novela vyhlášky o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, k nim přibude v kraji celkem zhruba 80 dalších kilometrů. Nově se bude platit i za silnici 34 z Havlíčkova Brodu do Svitav a 38 mezi Jihlavou a Znojmem.

Starostové, jejichž města a vesnice na těchto trasách leží, novinku vítají.

„Divím se, že to nepřišlo už dřív. Těžká nákladní doprava silnice ničí nejvíc, tak ať za to také zaplatí,“ říká starosta Stonařova Ivan Šulc. Městys leží na silnici 38 z Jihlavy na Znojmo, denně jím projede kolem sedmi tisíc aut, z toho naprostá většina je tranzit.

„Mělo se to udělat už dávno,“ souhlasí se zavedením mýtného i starosta nedaleké Želetavy ležící na stejné silnici Radek Malý.

Kamiony zřejmě úseky neobjíždí, naznal kraj

Ministerstvo dopravy se však rozhodlo, že na vybraných úsecích bude mýtné zavádět postupně. Zpočátku ho ovlivnil i tlak krajů, které se obávaly, že kamiony budou zpoplatněné úseky objíždět po silnicích nižších tříd a krajské komunikace budou více ničit.

Jak ale nyní podotkl Pavel Bartoš z odboru dopravy Kraje Vysočina, nic takového se zatím nepotvrdilo. „Doposud nemáme výsledky sčítání dopravy 2020, takže nelze přesně říct, jestli narostla doprava více, než bude celkový nárůst dopravy. Současně nemáme negativní informace od starostů na souběžných silnicích druhých třídy, že by docházelo k objíždění zpoplatněných úseků,“ říká.

Vedení Kraje Vysočina bylo přitom v minulosti jedním z nejhlasitějších mezi těmi, kdo proti mýtnému na silnicích prvních tříd vystupoval. S ohledem na výše zmíněné poznatky však proti jeho rozšíření momentálně nemá námitky.

„Proti aktuálnímu zpoplatnění nemáme negativní odezvy, s tím, že je vždy nutné u jednotlivého úseku samostatně posuzovat jednotlivé dopady na okolní silniční síť. U nových úseků není adekvátní objízdná trasa pro dopravu, která by se zpoplatnění chtěla vyhnout,“ konstatoval Bartoš.

Doprava nezmizí, i dál budou praskat domy

„Na konci roku 2020 oslovilo ministerstvo dopravy všechny kraje a požádalo je, aby zhodnotily situaci po zavedení mýta na vybrané úseky silnic prvních tříd a případně navrhly změny ve zpoplatnění. Na jejich základě navrhlo rozšíření zpoplatnění na další úseky,“ vysvětluje mluvčí ministerstva dopravy Martin Brychta.

Výběr mýta v Česku K dnešnímu dni je v Česku zpoplatněno 1 332 kilometrů dálnic a 1 102 kilometrů silnic první třídy. Letos od července má být zpoplatněno dalších 380 kilometrů silnic první třídy.

Výše poplatku závisí na konkrétní komunikaci a kategorii vozidla. Sazba se pohybuje od tří haléřů po téměř šest korun na kilometr. Platí, že použití dálnic je oproti silnicím prvních tříd násobně dražší.

Od roku 2007 do roku 2020 přinesl mýtný systém celkem 88 miliard korun. Za rok 2019 se vybralo 10,9 miliardy korun, za rok 2020 stát vybral 11,5 miliardy korun, za rok 2021 se předpokládá výběr přes 13 miliard korun.

Mýtný systém má získat finanční zdroje na údržbu a budování dopravní infrastruktury.

Informace o mýtném včetně mapy zpoplatněných úseků a rozpisu jednotlivých sazeb řidiči najdou na webu mytocz.eu. Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Pokud by řidiči chtěli nově zpoplatněný úsek objet, stráví na cestách mnohem víc času. „Pro dopravce je právě čas tím hlavním kritériem. Musí platit řidiče, ten musí pak jinak plánovat přestávky. Objíždění zpoplatněných úseků se jim nevyplatí,“ souhlasí starosta Ivan Šulc.

Představitelé dotčených měst a obcí však neočekávají, že by se zavedením mýta intenzita tranzitní dopravy poklesla. „Jsem na to sám zvědavý, ale určitě nepůjde o nic markantního. Je možné, že se na ‚osmatřicítku‘ přesunuli někteří dopravci, kteří by jinak jezdili do Rakouska přes Brno a Mikulov. Ale bude jich minimum,“ tvrdí Radek Malý, starosta Želetavy.

„I nadále nám budou u silnice praskat domy, budeme dál opravovat vytlučené kanály a stále nám bude při zimní údržbě končit sníh v oknech domů. Pro Stonařov se vůbec nic nezmění,“ pokrčil rameny Ivan Šulc.

Se zpoplatněním dalších úseků se nepočítá

I ve druhé polovině příštího roku však na Vysočině zůstanou některé silnice prvních tříd, které budou dál zdarma. Bez poplatku se bude jezdit po silnicích 37 ze Ždírce nad Doubravou přes Žďár nad Sázavou k Velké Bíteši, stejně tak po silnici 23 od Jindřichova Hradce přes Telč a Třebíč na Brno. A mýtné nebude zavedeno ani na silnici 19 od Havlíčkova Brodu přes Žďár nad Sázavou a Bystřici nad Pernštejnem.

„S dalším masivním rozšiřováním sítě zpoplatněných silnic první třídy se v současné době nepočítá,“ ujišťuje Brychta.

„Základním kritériem pro výběr dalších silnic pro zpoplatnění jsou především dostatečné intenzity provozu,“ vysvětluje. Na nezpoplatněných jedničkách na Vysočině dle posledního sčítání dopravy projede obvykle do pěti tisíc aut denně, nejedná se o vytížené tranzitní trasy.

To ovšem překvapuje Bohumíra Nikla, starostu Ždírce nad Doubravou. Ve městě na severu Havlíčkobrodska se kříží dvě silnice první třídy. Na „čtyřiatřicítce“ se mýtné platí, na „sedmatřicítce“ ovšem nikoliv. „Když už, chtělo by to zpoplatnit obě. Aut nám tu po nich projede zhruba stejně, mýtné se však platí jen na jedné,“ podivuje se starosta.