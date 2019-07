U Znojma se pojede bezpečněji, nový obchvat smazal smrtící úsek silnice

Vytížená silnice I/53 spojující Pohořelice se Znojmem dosud mířila přímo středem vesnice.

„Obchvat odvedl z obce nákladní dopravu a místním tak podstatně zlepší životní prostředí. Zvýšila se i bezpečnost a plynulost provozu,“ zhodnotil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Pavol Kováčik.

Centrem Lechovic dříve projíždělo přes 15 tisíc aut denně, dopravní kolapsy byly časté hlavně ve zrádných serpentinách. I těm se nový obchvat vyhýbá.

Maže se tak část úseku, který lidé často označovali jako silnici smrti či nejdelší hřbitov v Česku. Na Znojemsku snad není člověk, který by neznal někoho, kdo u Lechovic boural.

Hokejistovi nehoda zničila kariéru

Havarovala tu i limuzína, v níž cestoval exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), který vyvázl „jen“ se zraněnou hlavou.

To slovenskému hokejistovi Tomáši Troligovi tady v podstatě vyhasla kariéra. Jako posila tehdy ještě extraligového Znojma projížděl obcí při cestě na první trénink. Po nárazu do stromu a přiskřípnuté tepně málem vykrvácel. Ze zranění nohou, rukou i ledviny se léčil rok a za klub tak neodehrál ani jeden zápas. K hokeji se později na Slovensku vrátil, ale na ledě už nezářil.

Po 80 letech plánů se obchvat Lechovic reálně připravoval od poloviny 90. let minulého století, komplikace nadělaly výkupy pozemků. Dnes si lidé bydlící „u hlavní“ chválí, že je konec otřesům domů, smogu i hluku, které působila hustá doprava.

„Najednou máme doma ticho a už se nebojím pouštět děti přes silnici samotné,“ podotkla například Karolína Strmá.

Obchvat za bezmála 271 milionů korun bez DPH také urychluje cestu z Brna do Znojma po silnici I/53, která tak už žádnou obcí či městem nevede.

„Těch pár minut jako výraznou úsporu času nevnímám. Jde hlavně o naprostý nepoměr v pocitu bezpečí, v Lechovicích to bylo opravdu o strach,“ poukázal Tomáš Vojtěch, který vesnicí jezdil denně do práce do Brna.

Stížnosti na hluk i úbytek klientů

Nicméně celý obchvat ještě není zcela průjezdný ve směru ze Znojma na Brno, kvůli jiným opravám silnice mezi oleksovickou a mackovickou křižovatkou. Několik měsíců ještě potrvá dokončování stavby, napojení na Lechovice a odstranění části původní silnice.

Šance pro dálnici na Vídeň Na rakouské straně už dálnice A5, která spojuje Vídeň s Mikulovem, z většiny slouží řidičům. Kdy se projedou i po českém úseku z Mikulova do Brna, zatím není jisté. Průlomový verdikt týkající se D52 ale před pár dny vynesl Nejvyšší správní soud v Brně. Zamítl žalobu spolků Děti Země a Voda z Tetčic, jež požadovaly zrušení výjimky ministerstva životního prostředí pro stavbu dálnice v chráněném přírodním území v úseku od Perné po státní hranici. Soudní spor dosud zahájení stavby blokoval. Nejdále je však v tuto chvíli příprava obchvatu Mikulova. Stavební práce mají začít už příští rok. Další by měly následovat od roku 2022. Kompletně hotovo chce mít Ředitelství silnic a dálnic v roce 2028. (sol)

Například Vinné sklepy Lechovice kvůli uzavření napojení na obec z obou směrů, od Znojma i Brna, zaznamenaly úbytek klientů. Až na konci letních prázdnin má být trasa obnovena.

„Z hlediska obyvatel je samozřejmě lepší obchvat mít, znamená to pro ně bezpečnější a klidnější život. Nám by ale výrazně pomohlo, kdyby současně s otevřením obchvatu silničáři zprovoznili také přímé napojení na obec. Nyní budeme prakticky dva měsíce v hlavní turistické sezoně odříznutí od turistů,“ podotkl jednatel společnosti Libor Tvarůžek.

A zaznívá i kritika na hluk. „Hosté našeho hotelu již spí v klidnějším prostředí, ale na opačné straně trasy se lidé opět moc nevyspí, protože velký hluk z obchvatu není ničím zajištěný a ruší rozsáhlé okolí,“ uvedla Hana Weissová z lechovického hotelu Weiss. Projektová dokumentace sice říká, že protihluková stěna na obchvatu není třeba, kontrolní měření jsou přesto v plánu.

ŘSD už také plánuje stavbu dalšího úseku silnice I/53. „Příští rok by měly začít práce na úseku Lechovice–Znojmo, o rok později na úsecích z Lechovic do Miroslavi a z Miroslavi do Branišovic,“ přislíbil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Modernizace kompletní silnice z Pohořelic do Znojma vyjde na jeden a půl miliardy korun.

Znojmo zprovozní aspoň most

Na svůj obchvat stále čeká Znojmo. Podle ministra se i nadále řeší stavba jeho jednotlivých částí. Aktuálně dělníci tvoří tři a půl kilometru trasy mezi kasárenskou a únanovskou křižovatkou. Nejvíce práce je u napojení obchvatu na Prahu, kde řidiče zdržuje několikaminutové dopravní omezení.

Nový most u výpadovky ve směru na hlavní město ale půjde do provozu už od srpna. „Stavbaři musí udělat druhý jízdní pruh napojení na stávající silnici, a tak se doprava odkloní právě na most,“ vysvětlil starosta Znojma Jan Grois (ČSSD).

Stejně jako lechovický obchvat se tato část začala stavět před dvěma lety, otevře však až letos na podzim. Jenže o úlevě jako v Lechovicích se mluvit nedá – jde jen o jeden ze tří úseků.

První je rozestavěný, třetí se teprve připravuje a termín dokončení uceleného obchvatu Znojma je tak stále nejasný.