Studenti se mohou nezvykle hlásit na poslední chvíli, školy ještě mají místa

K těm poptávajícím patří například Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity. Ta zájemcům o navazující magisterské studium prodloužila původní květnový termín přijímacího řízení do 20. srpna.

„Nižší desítky volných míst nabízíme především v oblasti financí, účetnictví, daní, investičního managementu a ekonomické statistiky. Další volná místa máme také v oborech managementu a marketingu,“ řekl děkan fakulty Svatopluk Kapounek.

Přihlašovat se podle něj mohou nejen absolventi ekonomických bakalářských programů. „Od letošního roku jsme upravili programy tak, aby byly vhodné i pro studenty vycházející z jiných než ekonomických škol. Manažerskou ,nadstavbu’ tak mohou získat absolventi technických, humanitních, přírodovědeckých, zemědělských či jiných fakult,“ podotkl Kapounek.

Šanci stále mají i zájemci o bakalářské vzdělání. Dodatečná přijímací řízení v létě vypisovaly také tři z deseti fakult Masarykovy univerzity. V červenci měli studenti šanci přihlásit se mimo standardní termín na vybrané přírodovědecké obory nebo na nový obor Kosmetické prostředky.

„Více programů nabízí filozofická fakulta. Momentálně jich je devatenáct. Patří k nim například archivnictví, divadelní studia, německý jazyk a literatura nebo religionistika. Zájemci se mohou přihlašovat až do 20. srpna,“ sdělila vedoucí oddělení komunikace Masarykovy univerzity Simona Polcarová.

Vysoké učení technické (VUT) má pro uchazeče otevřených čtrnáct nezaplněných programů. U některých fakult už druhé kolo přihlašování skončilo. „Fakulty a zvláště i obory si to určují sami. Není pravidlem, že by druhá kola vypisovaly všechny,“ uvedla mluvčí brněnské techniky Jana Vyklická.

Do dnešní půlnoci mají studenti poslední šanci přihlásit se do sedmi bakalářských programů Fakulty strojního inženýrství, jako je například energetika, mechatronika nebo profesionální pilot. Zájemci o doktorský titul mohou na VUT z dostupných programů vybírat ještě do konce srpna.

Podle Kapounka se s menším zájmem o navazující magisterské studijní programy potýkají na všech českých univerzitách. „Důvodem je demografický vývoj. Na naší fakultě navíc výrazně narostl počet studentů, kteří nedokončili úspěšně bakalářské studium po třetím roce studia, a nemohou tak nastoupit na navazující magisterské,“ vysvětlil Kapounek.

Na fakultě si nechali zpracovat analýzu počtu studentů a jejich prostupnosti studiem. Za jeden z důvodů neúspěšnosti označila covid.

„Letošní třeťáci, tehdejší studenti prvního ročníku studovali zpočátku pouze prostřednictvím distančních a on-line nástrojů. Vysokoškolské studium je přitom založeno na vzájemné diskusi s učiteli a ostatními kolegy, studenti se často zapojují i do výzkumu, což nebylo možné. Covid obecně přispěl také k nárůstu pasivity. Bez aktivní komunikace a osobní konzultace s učitelem je obecně studium velmi náročné,“ dodal Kapounek.