Stávkující studenti se v Brně nedohodli s děkanem, přespat jim nedovolí

Ten byl hlavně proti přespání studentů a také mu vadí nevhodný název stávky. Kvůli vzájemné nedohodě se tak uzavřely některé prostory v budově.

„V kontextu probíhající skutečné ruské okupace na Ukrajině a v kontextu historie studentských stávek v době nesvobody (především v letech 1968 a 1989) považuji za zcela nepřijatelné zneužívání termínu ‚okupační stávka‘ v současné situaci. Přestože změnu klimatu i já osobně vnímám jako palčivý a akutní problém, takto radikální formu protestu nemohu podpořit a fakulta se k této iniciativě nepřipojí,“ uvedl děkan v informačním mailu, který ráno přistál studentům fakulty ve schránkách.

Balík přitom chtěl protestujícím studentům vyjít vstříc. „Z mé strany zazněl jediný základní limit, a to opustit fakultu vždy v nočních hodinách, přičemž by zůstal zachován (a fakultou umožněn) denní vzdělávací a kulturní program v atriu,“ poznamenal.

Přespání však protestující považují za stěžejní symbolickou součást svého programu a bez něj si stávku nedovedou představit.

„Jsme v době klimatické krize. Pokud nebudeme snižovat její dopady, bude to mít obrovské dopady na ekosystém a celou civilizaci. Studenti a studentky okupují univerzity po celém světě, spí tam a my se k nim chceme touto mírnou formou protestu přidat. Je to pro nás symbol, že okupujeme centra vědění, a snažíme se naše vědění dostat do společnosti,“ prohlásil Marek Soška, student FSS a mluvčí protestujících.

Protože studenti s Balíkem nenašli společnou řeč, ten se rozhodl jednat a uzavřel atrium, tedy největší místnost na fakultě.

„Mou povinností jako děkana je zajistit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku na fakultě, a proto ve spolupráci s celým vedením fakulty zvažuji podniknutí dalších kroků, či už je přímo podnikám, abych této povinnosti dostál,“ sdělil Balík.

Uzavřené atrium však někdo ještě v dopoledních hodinách nechal odemknout.