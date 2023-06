Naše vinařství jsou světová. Kdo nevěří, ať se přijede podívat, zní z Valtic

Za polovinu loňského roku jste podle zápisu z valné hromady zaplatili jen za elektřinu téměř 90 procent toho, co za celý předchozí rok. Jak jste se popasovali s ekonomickou krizí?

Stačí nám, když nás stát nechá svobodně podnikat, a my se s tím nějak popereme. Stejně si musíme pomoci zase sami. Teda správně je, že nám pomáhají naši lidé, co mají rádi moravská vína. Vědí, kolik práce a úsilí ve vinicích a sklepech nás to stojí, než se zrodí dobré víno, a zkrátka mají moravská vína jako srdcovou záležitost. Za to jsme vždy byli a jsme jim moc vděční, protože bez nich bychom to nedokázali. Bylo to tak po covidu i za energetické krize, která se, doufejme, částečně stabilizovala. Třetí a konečnou ránu z milosti nám mohla zasadit nesmyslná spotřební daň, kterou by stát nic nezískal a některá domácí vinařství a související domácí obory by tím nevratně poškodil. Vypadá to, že zdravý rozum zvítězil. No a my můžeme pokračovat v práci, aby se jižní Morava stala opět vinařským klenotem v Evropě se špičkovými víny, na která budeme všichni právem hrdi.

Zůstanu ještě u cen. Ono se zdražovalo vlastně všechno včetně obalů nebo mezd. Sami říkáte, že vám loni rostly náklady jako nikdy. Řekl byste, že jste z nejhoršího venku?

To určitě ne. Proto si musíme teď pomáhat víc než kdy jindy. Být k sobě tolerantní, chápat vzájemně naše problémy a nenechat se nikým rozdělit proti sobě. Důležitá je podpora každého domácího podnikatele, živnostníka a nejen českých a moravských vín, ale všech produktů. To nám z krize pomůže. To je letitá ověřená skutečnost, kterou jsem nevymyslel já, ale z níž se můžeme poučit.

Zdražovali jste?

Doba je velmi složitá pro všechny, i pro vinaře. O zdražení slyšíme pořád a ze všech stran. My moravští vinaři jsme však téměř nezdražovali a spousta našich příznivců to pozitivně přivítala. Nechceme skokově zdražovat moravská vína, i když se nám dramaticky zvedly náklady na jejich výrobu. Naopak chceme ukázat, že se s tím v čase nějak zkusíme poprat, a hlavně zachovat špičkovou kvalitu našich vín i služeb s tím spojených, aby za námi lidé na Moravu opět přijeli a přesvědčili se, že to děláme i srdcem. Víno vždy bylo a vždy bude součástí naší kultury a zdravého životního stylu. A že s tím bude někdy víc práce… No to je život. My se nedáme.

Museli jste odložit nějaké investice?

Museli jsme většinu investic, které se daly odložit, zastavit. Naštěstí ty velké investice jsme realizovali ještě před velkým zdražením způsobeným energetickou krizí.

Přibližte je, prosím.

Výstavbu jedinečné podzemní katedrály na víno, propojené s křížovým sklepem z roku 1640 a menší rozhlednou na kopci s unikátním výhledem na valtický zámek a Reistnu, jsme plánovali deset let. A povedlo se. Tak jako naše Vinařská 100DOLA s podzemním chrámem vína dle vzoru římského Panteonu – i tato stavba vychází z nadčasové architektury s použitím tradičních místních materiálů, to znamená cihla, kámen a dřevo. Po vzoru lichtenštejnské architektury používající také arkádové oblouky – nejbližší jsou na výhledu u stěny zámeckého parku ve Valticích – je stavba podepřena 22 sloupy s 20 arkádovými oblouky a 41 stropními žebry. I proto tento sklep označujeme jako „katedrálu vína“.

A vína už v něm zrají?

Ano, od podzimu loňského roku v lahvích i dubových sudech o objemu od pěti tisíc litrů až po 225 tisíc litrů. Takže povedlo se. Dnes by stavba stála odhadem o třicet padesát milionů korun víc a při současných vysokých úrokových sazbách by to naše rodinné vinařství na dlouhou dobu ekonomicky oslabilo. Takto jsme měli velké štěstí, že rozvoj našeho vinařství nemusíme dramaticky omezit, ale spíše jen racionálně přibrzdit. V naší vinné katedrále se už konaly i první akce, a to čokoládové slavnosti. Lidé byli nadšeni až uchváceni prostorem a tradiční architekturou, se kterou se setkávali spíše v historických stavbách po světě. Věřím, že jsme zde nechali hezký odkaz budoucím generacím, jaký nám nechali naši dědové.

Pojďme k vládou nepřijaté spotřební dani na tiché víno. Říkáte, že by vinařství jako jedinečný obor zlikvidovala. Proč?

Otázkou je, proč ji chce někdo zavádět? Všechny vyspělé vinařské státy to vědí, a proto ji žádný vinařský stát nemá a nikdy mít nebude. Kdo říká něco jiného, úmyslně lže. A pokud jde o daň, všichni vědí, že stát, co vybere, hned utratí v administrativním procesu, který by musel složitě nastavit. Takže přínos pro stát? Nula. Navíc tím významně poškodí domácí vinařství, vinohradnictví, turismus, gastronomii, stavebnictví a další související obory.

A co je nejhorší? Na uvolněné místo na českém trhu se dostanou levná zahraniční a navíc dotovaná vína cizích států. Všichni se to snažíme trpělivě a nekonfliktně vysvětlovat. Nemůžeme však připustit, abychom si nechali zničit to, co jsme po obou světových válkách a komunistickém režimu pracně znovu vybudovali pro nás, pro naše děti i naši přírodu. Trvalo to skoro třicet let, ale dnes je domácí vinařství na světové úrovni. A ti, co nevěří, ať se přijedou podívat na naše moravské vinařství a vinohrady a jejich úžasný krajinotvorný ráz.

Co byste vzkázal těm, co jsou pro, hlavně odborníci na závislosti a ekonomové?

Přijeďte a my vám vinařství a vinohradnictví ukážeme na vlastní oči. Můžeme vám ukázat příklady, jak si na pár desítek let poškodili vinařství na Slovensku a jakým způsobem ho pozvedli v Rakousku. To není ekonomická teorie, to je skutečná praxe. Stát nemusí dělat nic nového. Nebo nás může chránit před levnými dotovanými dovozovými víny. Jen tak bude vinařství vzkvétat a z daní vybere mnohem víc. Když stát vinařství zlikviduje, nebude mít nic. Vlastně ano. Lidi na pracovních úřadech a rozvoj „šedé ekonomiky“.

Hlídají si dnes lidé víc peněženku? A chodí méně na degustace?

Naše rodinné vinařství existuje od 15. století a lidé znají je i ty, kteří zde desítky let pracují. Vědí, že to děláme s láskou a pokorou a snažíme se starat o obor, vinohrady, prostředí a dělat stále špičková vína. A tak jsme moc rádi, že za námi lidé stále jezdí a my s nimi degustujeme, a věříme, že si každý u nás najde svého šampiona.

Snad osmkrát jste byli ve finále celorepublikové prestižní soutěže Vinařství roku. Je to pro vás důležité jako ocenění vaší práce, nebo jako něco, podle čeho se zákazníci rozhodují?

Každá soutěž je pro nás důležitá a každé setkání s milovníkem vína také. Ocenění práce a našich vín je určitě každodenním impulzem k další nekončící práci, kterou prostě musíte mít rád.

Sbíráte i medaile – teď aktuálně vaše Sylvánské zelené a Ryzlink vlašský získaly ve Francii titul šampiona. Stává se, že zákazníci takhle oceněné víno vykoupí?

Samozřejmě. Hodně našich zákazníků umí dneska poznat a především ocenit špičková vína z Chateau Valtice. Ta vína pak i na našich pravidelných degustacích společně ochutnáváme a hodnotíme. Většinou se i rychle vykoupí. Každé víno je jedinečný originál s limitovaným počtem kusů. Jak se vyprodá, už nikdy není. To je však také krása, která k vínu a vinařské kultuře patří. Od toho však máme i archivní boxy, které našim lidem pronajímáme na uskladnění vín, která už za čas nebudou k sehnání.

Hledáte několik nových pracantů, třeba technologa do sektárny. Jsou lidé?

Třeba zemědělství má s tímhle problém… Myslím, že v každém oboru je problém najít schopné a šikovné lidi. S námi pracuje spousta šikovných lidí, kteří jsou skuteční srdcaři a mají vinařství rádi. To je obrovsky důležité a bez těchto našich srdcařů to prostě nejde.

V medailonku Vinařství roku jsem četla, že nejdůležitější pro vaše vinařství je respekt, tolerance a snaha najít kompromisy. A když přijde problém nebo neshoda, je zdravé se nad významem těchto slov znovu zamyslet. Daří se vám to i v dnešní uspěchané době?

Ano. K tomu bych dodal ještě jednu důležitou vlastnost, která je hodně aktuální v této době. Trpělivost. Někdy se to na člověka valí ze všech stran, rychle a necitelně. O to víc je důležité si připomenout význam těchto slov a trpělivě, tolerantně a pokorně bojovat s problémy a snažit se najít řešení.