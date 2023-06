Daň z vína by zachránila českou vědu, míní ministryně. Zavedení nevylučuje

„Pokud společnost a my politici budeme říkat, že nemůžeme zdanit alkohol, jehož negativní dopady jsou prokazatelné, a zároveň nebudeme investovat do vědy, výzkumu, do něčeho, co může ovlivnit naši budoucnost, tak je to špatně,“ dodala ministryně, která po uskutečněných diskuzích očekává i tématické jednání s koaličními kolegy.

Podle Langšádlové je nasnadě upozornit také na skutečnost, že daň na tiché víno by se z větší části více dotkla zahraničních distributorů než těch tuzemských.

Neochota vlády nápoj zdanit je od představení konsolidačního balíčku terčem kritiky některých odborníků a také politiků. Naopak zvýšení by se měla dočkat spotřební daň z lihovin, náplní do elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků.

TOP 09 a volby do Evropského parlamentu

Příští rok čekají Česko i celou EU volby do Evropského parlamentu. V jaké podobě do nich TOP 09 půjde, se podle Langšádlové bude vědět v průběhu v září či říjnu.

„Máme stále primární záměr usilovat o zachování koalice pod značkou SPOLU,“ dodala ministryně Langšádlová a také přiznala, že by si osobně dovedla představit na kandidátce Miroslava Kalouska, kterého považuje za velmi výraznou osobnost politiky.

Podíl výdajů státního rozpočtu na vědu vůči HDP klesá od roku 2020, kdy dosahoval nejvyšší hodnoty 0,67 procenta. V roce 2023 dosáhl hodnoty 0,54 procenta, což je podle Akademie věd České republiky výrazně méně, než kolik na vědu dávají vědecky vyspělé země. Například v Německu je podíl financování vědy ze státního rozpočtu 0,93 procenta HDP.