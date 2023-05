Břeclav se kvůli opravám zadluží na dvacet let, zmodernizuje i koupaliště

K roční splátce 50 milionů korun byla zpočátku opozice skeptická. „Vedení města předložilo hlasování o úvěru zastupitelstvu, aniž by nám ukázalo zdroje, ze kterých bude splátka úvěru hrazena, což je velmi nešťastný krok,“ míní předsedkyně kontrolního výboru Olga Kelemenová (Pro Region).

Místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní) ale veřejně přislíbil, že do června tento zdroj zajistí, aniž by se to dotklo současné roční částky určené na investice. „Vzhledem k tomu, že nechceme bránit rozvoji našeho města, jsme po konzultaci s odborníky úvěr s tímto příslibem podpořili a budeme čekat, zda vedení města svůj slib dodrží,“ dodává Kelemenová.

Plány tak schválením zastupitelstva dostaly zelenou. „Celkové financování těchto akcí má vyjít zhruba na 850 milionů korun. Věříme ale, že to ještě vysoutěžíme lépe. Každopádně dotační možnosti jsou v současné době zhruba 200 milionů korun,“ srovnává místostarosta Matuška.

Domov seniorů už nevyhovuje

První na řadu přijde domov seniorů, který je čtvrtým největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Na opravu dvou pavilonů A a B bylo už uděleno stavební povolení, nyní vedení města společně s právní kanceláří připravuje výběrové řízení na stavební firmu. Areál domova důchodců pochází ze 70. let minulého století a zub času se na něm už podepsal.

„Budova zchátrala, dnes nám kolabují všechny sítě včetně stupaček. Řešíme to za provozu, ale není to dlouhodobě udržitelné. V objektu nejsou vyhovující evakuační cesty, chybí elektrická požární signalizace a evakuační výtah, což neodpovídá současně platným předpisům o požární ochraně,“ vysvětluje ředitel domova seniorů David Malinkovič.

Doplňuje, že většina klientů je imobilní, takže jim rekonstrukce přinese větší komfort i díky rozšířeným vstupům do pokojů či modernějšímu sociálnímu zázemí.

Celkové náklady před soutěží se pohybují kolem 184 milionů korun. Ministerstvo práce a sociálních věcí už poslalo dotaci 61 milionů korun. Pokud vše vyjde podle plánu, stavba by měla začít v říjnu. Hotovo má být o rok později.

Druhá v pořadí bude rekonstrukce školního hřiště Na Valtické. „Hřiště je ve stejném stavu jako v roce 1984, kdy škola otevřela. Tartan běžeckého oválu je děravý, jsou v něm praskliny a vybouleniny. Rovněž travnaté hřiště je nerovné. Abychom se vyhnuli úrazům, učitelé ho raději nevyužívají,“ líčí ředitelka základní školy Ivana Hemalová.

Nové hřiště podle Kelemenové mohlo být už rok hotové. „Před rokem byl celý projekt připraven a byly na něj i finance, ale kvůli váhání města se to zřejmě prodraží,“ netěší Kelemenovou.

Nové hřiště, které podle nynějšího plánu vyjde na 57 milionů korun, nebude sloužit jenom pro školáky, ale po skončení výuky i pro ostatní obyvatele. Momentálně město projednává detaily s vedením školy. Do konce května by měly mít obě strany jasno, o prázdninách se poté bude hledat stavební firma. Součástí oprav bude i přemístění skateparku, jenž je v areálu školy. „Na stávajícím místě už být nemůže. Likvidovat ho určitě nechceme,spíše pro něj musíme najít nové místo a vylepšit jej,“ sděluje místostarosta Matuška.

Oprava bazénu je nezbytná

To největší a nejdražší na konec. Oprava krytého bazénu a letního koupaliště bude činit 598 milionů korun. O dotaci chce město usilovat u Národní sportovní agentury i prostřednictvím dotačních titulů pro cestovní ruch, životní prostředí a energetiku. Celkově by na dotacích mohlo získat až 130 milionů.

Letní koupaliště bylo postaveno v 60. letech minulého století, krytý bazén je také téměř třicet let starý. „Po prohlídce jak koupaliště, tak krytého bazénu je všem jasné, že rekonstrukce těchto zařízení je nutná, pokud je nechceme zcela zavřít,“ doplňuje Kelemenová.

Při modernizaci se počítá s nerezovými vanami bazénů, rozšířením o rekreační bazén, vnitřní tobogan i wellness část. Po rekonstrukci by se tak mohlo stát nejmodernějším v kraji.